Oslo blir rødgrønt også de neste fire åra.

Det er resultatet om april-målinga fra Opinion står seg til valget. På målinga, som er utført for Fri Fagbevegelse, Fagbladet og Dagsavisen får nemlig de rødgrønne en komfortabel seier i Oslo. 55 prosent av velgerne vil stemme på rødgrønne partier. Bare 44,9 vil stemme på den borgerlige blokka.

På mandatfordelinga er det også klart som rødgrønt blekk: 33 representanter til venstre, 26 til høyre. Det er, om ikke utklassing, så i det minste ganske klare tall.

– Vi ligger veldig godt an til å vinne valget i september. Dette er veldig positivt for den rødgrønne sida, sier byrådsleder og førstekandidat Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

– Ap ser ut til å gå noe fram. Samtidig ser samarbeidspartiene ut til å gjøre det veldig bra, sier han.

– Hva tror du er grunnen?

– Veldig mange ser at byen endrer seg i riktig retning, og at det blant annet handler om resultater av politikk. Det er en positiv og bra stemning i byen vår, sier han.

26,8

Likevel er det ikke knalltall for Arbeiderpartiet. 26,8 prosent er omtrent fem prosent under valgresultatet fra 2015. Men siden Giske-saken har Ap ligget lavt.

– Vi har hatt målinger i Oslo hvor Ap har vært nede i 19 prosent. 26,8, da ligger vi bra an. Så skal vi jobbe steinhardt for å komme opp noen prosent fram mot valget, sier Raymond Johansen.

– Nå er valgkampen i gang, legger han til.

– Jubler du for dette?

– Ja, jeg er veldig glad for at vi har et så solid flertall. Så håper jeg at Ap får noen prosent til. Det er ikke mulig å innkassere en seier ennå, men jeg er glad, sier Johansen.

Nest størst til venstre

Men selv om det viktigste er hvem som får byrådsmakt: Kampen om å bli det nest største partiet på venstre side ser også ut til å bli hard ved høstens valg. Akkurat nå ligger Miljøpartiet De Grønne et lite sneglehode foran, med 9,5 prosent, mens Rødt og SV er hakk i hæl med 8,5 og 8,1 prosent.

– Den kampen er helt åpen, sier Johan Giertsen i meningsmålingsnettstedet Poll of Polls til Dagsavisen.

– Det er såpass små marginer at den som treffer best i valgkampen av de tre, den vinner den kampen, sier han.

Og Giertsen mener det ikke er helt uviktig hvem av dem som blir størst.

– Det har jo betydning. Hvis du fortsatt får et byråd med Raymond Johansen, så gir jo det best forhandlingsposisjon, sier han.

Reddes av MDG, SV og R

– Det er partiene til venstre for dere som sikrer flertall?

– Ja, det er det. Men det er vanskelig å tolke det at samarbeidspartiene går fram, som en kraftig motvilje mot vår politikk, sier byrådsleder Johansen.

– Vinner vi er det første gang på femti år at venstresida vinner Oslo i to valg på rad.

