Av Bjørn A. Grimstad, Fagbladet

Hvis meningsmålingen er retningsgivende for valgresultatet, vil det også etter 9. september være rødgrønt styre i Oslo. Fagforbundets leder Mette Nord er tydelig på at for forbundets medlemmer er det veldig viktig at dette blir en realitet.

– Vi har sett at de rødgrønne har løftet kvaliteten på barnehager, skole, eldreomsorg og tekniske tjenester. De rødgrønne vil bruke fellesskapets penger på velferd, ikke på profitt til kommersielle selskap, sier Nord.

Les også: Jubeltall for de rødgrønne i Oslo: – Vi ligger veldig godt an til å vinne

Beholder makta tross velgerflukt

Arbeiderpartiet har lenge slitt med å komme over 30-tallet på meningsmålingene. Også i Oslo faller oppslutningen for partiet. Av de spurte i Opinions undersøkelse hevder 32,7 prosent at de stemte Ap ved lokalvalget i 2015, mens bare 26,8 prosent vil gjøre det samme i år. Hadde dette vært reelle valgresultater, ville Ap endt opp med 16 mandater, to færre enn Høyre. De reddes likevel av veksten hos sine våpenbrødre SV, MDG og Rødt. Hvis meningsmålingen er retningsgivende for valgresultatet, ville det gitt de fire partiene 32 av totalt 59 mulige mandater i bystyret.

– De mindre partiene på venstresiden styrker seg på bekostning av Arbeiderpartiet. Er dette et problem for Ap?

– Det avgjørende er at de rødgrønne vinner makta, men det er også viktig for oss at Ap gjør et godt valg. Ap er fortsatt det suverent største partiet blant Fagforbundets medlemmer, svarer Nord.

Hun mener hovedproblemet til Ap er at så mange velgere har satt seg på gjerdet.

– En viktig grunn til dette er alt det interne bråket som har vært etter de vanskelige varslingssakene i partiet. Skal Ap vinne tilbake velgerne, må de få mer oppmerksomhet om politikken. Jeg er overbevist om at oppslutningen vil øke med den nye og tydelige velferds- og arbeidslivspolitikken, sier Mette Nord.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kan bli privatisert

Brorparten av Fagforbundets medlemmer er kommuneansatte og mange av disse igjen jobber innen helse og omsorg. Den politiske debatten i hovedstaden handler blant annet om hvorvidt disse arbeidsplassene bør bli tjenesteutsatt til private selskaper eller om de skal være en del av den kommunale driften. Et eventuelt maktskifte til høsten vil med andre ord være avgjørende for arbeidsplassene til mange av Fagforbundets medlemmer.

– Høyresida i Oslo sier jo rett ut at de vil svekke fellesskapet ved å fjerne eiendomsskatten. Og de vil at private igjen skal overta drifta av renovasjon og en rekke andre kommunale tjenester. Dette er ikke våre medlemmer tjent med, sier Nord.

Les også: Arne Strand om den ferske målingen: «Det må være trist for Hagen og Jensen å se at partiets maktbase faller sammen»

– Ap lytter på fagbevegelsen

Hun trekker også fram at Oslo og en rekke andre kommuner har satt inn effektive tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, deriblant Oslo-modellen. Nylig ble det vedtatt at denne skal tas i bruk også i velferdssektoren.

Det kan se ut som Rødt og SVs økende popularitet har gjort Ap mer radikale, blant annet når det kommer til kommersielle aktører i velferden og tjenesteutsetting i kommunene. Hva er dine tanker om dette?

– Mitt inntrykk er at Ap lytter mer på oss i fagbevegelsen, og vi i Fagforbundet er svært fornøyd med den politikken Ap-landsmøtet nå vedtok. Det gjelder særlig den nye arbeidslivspolitikken, den klare motstanden mot kommersialisering i velferden og de tydelige vedtakene om hele og faste stillinger.