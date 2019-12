Det var på ettermiddagen 24. september i fjor at Ivar Grøneng (55) syklet midt i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya.

Det oppsto kø, og politiet stoppet ham fordi de mente han forstyrret trafikken unødig. Han fikk et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok. I tingretten ble han frikjent under dissens, men politiet anket frifinnelsen.

Nå slår flertallet i Borgarting lagmannsrett fast at en bot på 8.500 kroner er passende for syklistens brudd på vegtrafikkloven paragraf 31. Mindretallet, en av fagdommerne, ville frifinne 55-åringen fordi han etter hans syn ikke skapte en «unødig» forstyrrelse i trafikken.

– Slik flertallet ser det, tiltok Grøneng seg bevisst en rolle hvor han regulerte trafikken ut fra sin kjøremåte og sine behov. Etter flertallets syn utgjør dette i det minste en bevisst uaktsomhet, heter det i dommen som falt onsdag.

– Jeg er veldig kranglete, men noen plugg i trafikken har jeg ikke vært. Vi skal vise i retten at dette er en helt naturlig flyt. Å komme femten sekunder senere fram til køen foran deg, det er ikke noen plugg, sa Grøneng til NRK før ankesaken startet i november.