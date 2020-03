Nasjonale tiltak for å begrense koronasmitte har ført til stengte skoler og fritidsaktiviteter, også i Bydel Gamle Oslo (BGO), hvor de aller fleste tilbud for ungdom er stengt ned.

Krevende tid

Mange barn og ungdommer har det ekstra krevende, spesielt når det av ulike grunner er vanskelig å være hjemme.

Derfor har bydelen nå kommet med et digitalt tilbud for ungdom som nå kjeder seg hjemme, og ikke kan henge med venner som vanlig.

Bydelen startet denne uken opp både Ung i BGO Live-TV via Facebook og Ung i BGO chat.

– Vi startet TV-sendingene tirsdag, og skulle etter planen holde på til i dag fredag. Men slik det ser ut nå, vil vi fortsette også i neste uke. Det er en sårbar tid for oss alle og nå er det viktigere en noen gang at vi gjør vårt beste for å være tilgjengelig for de unge, sier prosjektleder Ung i BGO TV og chat, Marius Pettersen til Dagsavisen.

– Dette er veldig nytt for oss. På den første sendingen var det rundt 30-40 som aktivt fulgte med. Så gikk det litt ned, og nå har det gått litt opp igjen. Dette er en svært lærerik og morsom prosess for oss. Sendingene kan se via våre Facebooksider også, og statistikken viser at et par hundre er innom og ser klippene der i etterkant noe vi er veldig fornøyde med, sier Marius Pettersen.

– Hva fyller dere timen med?

– Vi har forskjellige aktiviteter, som leker og utfordringer man kan prøve seg, tips til hva man kan gjøre hjemme for å ikke kjede seg og i går laget vi vår egen variant av Wenches kjøkken kjent fra God Morgen Norge, sier han.

– Ung i BGO TV er ett av flere tiltak, og jeg håper dette kan skape trygghet for ungdommen i bydelen. I dag har vi snakket om alt fra bøker og hatt leker, til hvordan vi som unge kan komme oss i gjennom dagen i denne koronatiden og vi håper på å gi noe positivt til ungdommen i bydelen med å lage direktesendinger på nett sier Kevin Mugesani, som er en av redaksjonsmedlemmene som lager satsingen.

– Det er utrolig spennende at så mange har vært innom den aller første sendingen. Det viser jo at situasjonen er vanskelig nå som mange tilbud er stengt. Det vil derfor være viktig for oss å være der ungdom er. Vi kommer til å fortsette sendingene inntil fredagen som kommer og vi håper mange vil følge med fra Facebooksidene til Ung i Bydel Gamle Oslo sier redaksjonsmedlem Marie Strifeldt.

App

Appen Ung i BGO kan lastes ned på telefonen, og er i utgangspunktet en mobil app som samler ulike aktiviteter for barn og unge i Bydel Gamle Oslo, nå går de altså live med TV-sending via Facebook.

Ung i BGO-chat er et gratis samtaletilbud som er opprettet midlertidig i forbindelse med korona utbruddet. Det er tilgjengelig i mobilappen «Ung i BGO» alle dager fra kl. 12-21 eller ved å besøke Ungarenaoslo.no eller riverside.no. Tilbudet er anonymt og de som betjener samtalene har taushetsplikt.

– Vi merker nå trykket og det er mange kommuner og bydeler som er interessert i løsningen. Vi har stor tro på at chat er ett steg nærmere ungdommen i tiden framover forteller Marius Pettersen.

– Det er mange som sliter nå, da kan det være godt å prate med en trygg voksenperson. På Ung i BGO chat kan de som tar kontakt få tips om hvor de kan ta kontakt for å få hjelp, eller bare prate med noen. Ikke alle har en fortrolig venn som de våger å prate med om ting som er vanskelig, legger Pettersen til.

– Vi ser et stort behov for å holde barn og ungdommer i aktivitet og vi er i gang med flere konkrete tiltak i Bydel Gamle Oslo. Mange av møtestedene som barna og ungdommene vanligvis vanker på er nå stengt, og mange har ingen steder å være. Vi vet at mange av dem har det litt ekstra vanskelig i denne situasjonen og vi observerer at mange av dem samler seg i større grupper. Noen ganger blir temperaturen høy og det kan oppstå konflikter, sier Mehrdad Ganji, seksjonssjef Avdeling Barn og Unge i Bydel Gamle Oslo.

Stenger tjenester

«Bydelen har vært nødt til å stenge flere tjenester på grunn av fare for spredning av koronaviruset. Men, mange og viktige tilbud er åpne og flere er styrket i denne helt spesielle situasjonen», skriver bydelen i en epost til Dagsavisen.

Selv om mye er stengt, er det fortsatt en del virksomheter som har åpent.

Smittevernkontoret har økt sin bemanning gjennom å disponere ansatte fra skolehelsetjenesten i smittevernarbeidet. Skolehelsetjenesten er fortsatt til stede på skolene og er tilgjengelige per telefon der elever som til vanlig går på skolen kan ta kontakt på dagtid.

Helsestasjonene prioriterer avtalte konsultasjoner for gravide og små barn opp til 2 år, men ikke hjemmebesøk eller gruppeaktiviteter. Vaksinasjoner til små barn prioriteres. Helsestasjonen har lege til stede hver dag.

Barnevernet er åpent og prioriterer saker der barn er ekstra sårbare.

Villa Habibi er stengt foruten at de har en fastboende på huset. Det er satt opp en vaktordning og ved behov følges barn opp i hjemmet. Det er også laget en oversikt over barn med spesialpedagogiske tiltak som trenger barnehageplass.

I den enkelte barnehage opprettholdes det en tilsynsordning til barn av foresatte som har kritiske samfunnsfunksjoner, og til særlige sårbare barn.

Ung Arena. Det er ikke muligheten til å komme innom senteret, men man kan ringe eller chatte med de ansatte.

Disse tilbudene er stengt: