– Vi er bekymret. Ikke hysterisk bekymret, men det setter i gang mange tanker, både i og utenfor risikosonen. Rebekka og hennes to eldre søstre har hjemmeskole, og det fungerer fint, sier Erik Skarrud.

Smittekilde

Erik Skarrud er spesialrådgiver Kringkastingsrådet/Innsamlingsrådet for NRK, mens kona er journalist ved NRKs distriktskontor i Trøndelag.

– Jeg kan ha hjemmekontor, mens kona drar på jobb som vanlig, og er i så måte en potensiell smittekilde for vår datter, sier Erik Skarrud til Dagsavisen.

Han er også leder Foreningen for hjertesyke barn.

Skarrud savner mer korona-informasjon for denne og andre sårbare grupper.

– En god dialog med myndighetene ville vært positivt for oss og våre medlemmer, og for dem. En direkte dialog ville avlastet dem, nå når mange prøver å få kontakt. Det er mange av våre medlemmer som er bekymret, og savner informasjon. Barna i vår gruppe har dårligere immunforsvar og blir fortere syke, blir mer syke, og er lengre syke. Vi som forening har god dialog med barnehjertemiljøet på Rikshospitalet. Det er dialogen med statlige helsemyndigheter vi etterlyser, sier Erik Skarrud.

12-åringen hjemme har gjennom barndommen vært igjennom tre store hjerteoperasjoner, og flere vil det bli.

– Jeg er selv journalist og har gjort en del undersøkelser på egenhånd. Rikshospitalet sier at de har sett lite til problemer med smitte hos barn med hjertefeil, men det er ingen garanti. Hva vil skje hvis kona som er ute i jobb eller en av oss andre blir smittet og får påvist viruset? Må hun da skjermes ekstra? Må en av oss flytte ut for en periode? Er det noen støtteordninger hvis det blir aktuelt? Slike ting vet vi veldig lite om, sier han.

Savner informasjon

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) savner bedre informasjon og dialog om koronaviruset, og mener sårbare grupper i samfunnet blir glemt av helsemyndighetene

Helene Thon er generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn og nestleder i FFO, (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

FFO representerer 84 organisasjoner og 335.000 medlemmer.

– Det snakkes mye om eldre og voksne med underliggende kroniske sykdommer. Men hva med alle de andre undergruppene, hva med barn og unge med underliggende alvorlig sykdom, som for eksempel hjertesyke barn? De har en risiko for et alvorlig forløp om de blir smittet. Foreldrene er bekymret med god grunn. Mange vil trenge ekstra skjermingstiltak. Hva vil skje den dagen skoler og barnehager åpnes igjen? Skal disse barna skjermes videre, og hvem skal i så fall betale for dette, spør Helene Thon.

– Det er mange av våre medlemmer som er usikre i disse dager, og det er ikke lett å få informasjon. Vi mener at myndighetene raskt må etablere en dialog med organisasjonene. Enten enkeltvis eller gjennom oss i FFO, sier hun.

Bekymret

Stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV) er bekymret over mange på informasjon til disse gruppene, og har tatt spørsmålet opp med helseminister Bent Høie.

– Representanter fra grupper som er særlig sårbare mot korona-viruset melder at de opplever uklare anbefalinger om hvilke tiltak de bør gjøre. Dette fører til stor usikkerhet for dem, og de får ulik informasjon om smitterisiko og smittevern, sier Wilkinson til Dagsavisen.

– Organisasjonene vil hjelpe medlemmene, men de har ikke fått god kontakt med Helsedirektoratet. Direktoratet bør sende god og mer informasjon til sårbare grupper, eller sende informasjon til organisasjonene som kan sende det til medlemmene, sier Nicholas Wilkinson.

Redder liv

Dødeligheten for sårbare personer er høyere enn andre. Informasjon redder liv. Helsedirektoratet har mye å gjøre i disse dager, men informasjon til sårbare grupper bør være høyere opp til jobblista, sier Wilkinson.

SV-representanten tok opp dette i et skriftlig spørsmål med helseminister Bent Høie (H) tidligere i mars.

«Representanter fra grupper som er særlig sårbare mot korona-viruset melder at de opplever uklare anbefalinger om hvilke tiltak de bør gjøre. Dette fører til stor usikkerhet for dem og de får ulik informasjon om smitterisiko og smittevern.

Hva vil helseministeren gjøre for å trygge deres hverdag, og sikre bedre informasjonsflyt for dem?»

«Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og helsemyndigheter har fokus på beskyttelse av sårbare grupper, utvidet testing av helse- og omsorgspersonell med pasientkontakt, og testing av alle som kommer fra områder med vedvarende smitte», svarte Høie.

Uten at det beroliget Wilkinson.

– Spesielt bekymringsfullt er det også at vi får signaler på at disse opplever at dette heller ikke er tilstrekkelig prioritert hos lokalt helsepersonell og kommunale tjenesteytere. I tillegg vil vi på det sterkeste oppfordre til at man i forhold til å begrense smitte, kommuniserer særskilt behov og hensyn som må tas i forhold til risikogrupper, sier han.

Wilkinson, som for halvannet år siden fikk ekspressiv afasi, som gjorde at han måtte lære å snakke og skrive på nytt, er selv i karantene etter å ha vært i samme møte som en stortingskollega som har fått påvist smitten.

– Jeg er ikke syk selv, og er ikke i en sårbar gruppe. Men det er viktig å hegne om de som er det, sier han.

Han har listet opp tre punkter som han mener myndighetene bør gjøre for å informasjonsflyten til sårbare grupper:

Det etableres umiddelbart en direkte kontakt og dialog med de pasient- og brukerorganisasjoner som representerer særskilt utsatte risikogrupper.

Informasjon vedrørende behov for tiltak, skjerming og forebygging rettet mot risikogrupper formidles direkte ut til helse- og omsorgstjenestene lokalt.

Skjermingstiltak i befolkningen settes på en slik måte at hensynet til risikogrupper prioriteres og at informasjonen til befolkningen tydelig adresserer dette behovet.