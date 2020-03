– Vi trenger unntakstilstand i eldreomsorgen, sier Aina Stenersen, leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre til Dagsavisen.

– I Oslo er det spesielt mange mennesker som bor alene - 47 prosent. Mange syke og eldre hjemmeboende er avhengig av hjemmetjenestene, etter vår gjennomgang er det cirka 20.000 personer, for å få nødvendig helsehjelp. I hjemmetjenestene arbeider det cirka 25 prosent ufaglærte og det er mindre strenge norskkrav for ansatte i hjemmetjenestene enn i resten av helsesektoren, sier nestleder i Helsepartiet, og leder i Helsepartiet Oslo Lene Haug til Dagsavisen.

Aina Stenersen (Frp) leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre. Foto: Mimsy Møller

Bekymret

Nestleder i Helsepartiet, og leder i Helsepartiet Oslo Lene Haug, løftet dette opp politisk og fikk med leder av helse og omsorgskomiteen i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp).

Sammen uttrykker de bekymring for denne gruppen.

– Vi ønsker flere tiltak mot denne gruppen for å redusere smittefaren. Vi er glad for at det er blitt besøksforbud på sykehjemmene, men vi har ikke de samme tiltakene mot de som bor hjemme og bruker hjemmetjenesten. Derfor ønsker vi å opprioritere førstelinjen i hjemmetjenesten, sier Aina Stenersen.

Hun mener at antall personer som er innom daglig må reduseres, tilpasse turnusen til smittesituasjonen, redusere pårørendes mulighet til besøk, og sørge for at det er nok elementært smittevernutsyr.

– Personell i helsetjenesten er helter oppi dette her, og det er viktig at de får kontinuerlig informasjon og godt utstyr. Vi er inne i en tøff situasjon, hvor det er viktig at alle står sammen i dugnaden. Men jeg føler litt at de eldre er blitt glemt foreløpig, sier hun.

– Situasjonen er alvorlig, og hjemmetjenestene kan utgjøre en tikkende smittebombe. Den høye dødeligheten i Italia var også grunnet den aldrende befolkningen. I Norge må vi nå verne om våre eldre og andre i risikogruppene i Oslo, sier Aina Stenersen.

Aina Stenersen sier hun har forsøkt å ta dette opp på møte med byrådsavdelingen og kommunaldirektøren i Rådhuset. Spørsmålene har møtt liten interesse og svarene er vage, ifølge Stenersen.

Redde og engstelige

Leder av Helsepartiet i Oslo, Lene Haug forteller om en rekke henvendelser fra ansatte og pasienter som er redde.

– En ansatt sa til meg at hun ikke ville benyttet hjemmetjenester til sine nærmeste nå, sier Lene Haug til Dagsavisen.

– Det er ikke noe smittetvernregime. De ansatte har hansker, men ikke noe smittetvernutsyr ut over det, sier hun.

Leder av Helsepartiet i Oslo, Lene Haug. Foto: Tom Vestreng

– Mange av brukerne av hjemmetjenester er veldig syke, og får besøk av hjemmetjenesten flere ganger om dagen. Det er også mange ansatte som er i karantene, og presset på helsearbeidere er stort, sier hun.

Hjemmetjenestene i Oslo styres av de 15 bydelene. Tjenestene ytes av en rekke leverandører, både kommunale og private.

– Jeg har snakket med alvorlig syke hjemmeboende som mottar hjemmetjenester i Oslo kommune. De melder om ansatte uten munnbind eller smittefrakker. En forteller at hun har kontaktet både bydelsadministrasjonen, bydelsoverlegen og byrådsavdelingen for helse- og omsorg om smittevern i hjemmetjenestene, uten å få svar noe sted. Dette er en pasient som er så syk at hun frykter hun ikke vil overleve om hun får covid 19, sier Lene Haug.

Helspartiet skriver i en pressemelding at de har mottatt en rekke henvendelser fra ansatte i hjemmetjenestene og pasienter fra hele landet.

«Alle sier det samme; at smitteverntiltakene er nærmest fraværende i hjemmetjenestene».

– Helsepartiet krever kommunal og nasjonal handling med retningslinjer og stort fokus på smittevern i hjemmetjenesten nå. Dette må koordineres og det må skje umiddelbart. Vi snakket om en skjult krise som har gått helt under radaren. Det kan bli svært mange alvorlig syke og unødvendige dødsfall om vi ikke handler umiddelbart. Dette kan utvikle seg til en humanitær krise. Vi må også få på plass er system for overvåke syke aleneboendes helsesituasjon, avslutter Lene Haug.

Dagsavisen har vært i kontakt med byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap), men han har foreløpig ikke kommet med kommentarer.