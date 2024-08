Kontroversiell annullering og rødt kort da KFUM endelig vant på hjemmebane – slo Rosenborg 1-0

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed tok Oslo-klubben sin første seier på hjemmebane i Eliteserien. Før søndagens triumf sto laget med fem uavgjort og tre tap på åtte forsøk.

KFUM har imidlertid levert varene på bortebane og ligger helt oppe på 6.-plass på tabellen i debutsesongen på det øverste nivået.

Rosenborg hadde mye å revansjere i søndagens oppgjør. Sist lagene møttes var 16. mai på Lerkendal. Da overrasket KFUM med en knallsterk 3-1-seier.

Ole Sæter trodde han ga gjestene en drømmestart i revansjjakten på Ekeberg da han satte ballen i mål etter to minutter, men scoringen ble annullert og omgjort til frispark til KFUM. I 2. omgang ble Johannes Nuñez matchvinner fra straffemerket.

– Jeg er så lei av at dette er tema. Det er mål og straffe. Hva i alle dager? Er det sånn at hvis du rører keeper, så er det frispark imot deg? Da er det bare å gi opp. Det er håpløst, sa Sæter til TV 2 i pausen.

KFUM-keeper Emil Ødegaard ble også spurt om Sæter var først på ballen i situasjonen.

– Ja, det var ikke mye om å gjøre. Begge er på ball, og da kan det gå sånn, sa han.

– Kan ikke fatte og begripe hvorfor

Rosenborg så ut til å få en drømmestart på kampen da Sæter sendte ballen i mål bare to minutter. Scoringen kom etter at gjestene spilte en lang ball opp på spissen, som vant en duell med Ødegaard og headet i mål.

Sæter rakk imidlertid ikke å feire lenger enn et par sekunder før dommeren signaliserte at scoringen hadde blitt annullert og at VAR skulle se på situasjonen.

– Kan ikke dømme frispark der? Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor det målet ikke skal få stå, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

Etter at VAR sa seg enig med annulleringen var Mathisen i sjokk og vantro.

– Det er merkelig, det er veldig merkelig at det målet ikke skal få stå. Sæter er i en tøff duell med keeper, men det er Ødegaard som kommer for sent inn, sa han.

VAR-sjefen svarte

Mathisen fikk også støtte av Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på X.

– Jeg liker KFUM, og håper de vinner flest mulig kamper. Men å annullere den scoringen til Rosenborg er elendig dømt. Og når du ser den på VAR-skjerm mange ganger, da er det bortenfor elendig fotballforståelse å ikke godkjenne, skrev han.

Rosenborg-trener Alfred Johansson var heller ikke imponert over dommernes avgjørelse.

– Alle kunne se at det var totalt feilaktig annullert, sa han til TV 2 i pausen.

VAR-sjef i NFF Svein Oddvar Moen har uttalt seg til VG om situasjonen:

– Det er hoveddommer selv som dømmer frispark i denne situasjonen. VAR sjekker og støtter at det er elementer for en forseelse. Dermed griper VAR ikke inn, skriver Moen i en melding.

Nuñez-straffe

Annulleringen ble det nærmeste lagene kom en scoring i første omgang, men bare fem minutter etter hvilen fikk KFUM tildelt straffe da RBK-keeper Sander Tangvik klippet ned Moussa Njie innenfor 16-meteren.

– Det er et soleklart straffespark, sa TV 2-kommentator Magnus Drivenes.

Tangvik reddet Nuñez' forsøk, men norsk-chileneren kunne likevel sende vertene i ledelsen da han satte inn returen.

Sju minutter senere fikk KFUM seg et skår i gleden da Haitam Aleesami gikk altfor hardt inn i en duell og pådro seg sitt annet gule kort for kampen. Dermed måtte Johannes Moesgaards lag klare seg med ti mann den siste drøye halvtimen.

Momodou Lion Njie trodde at han hadde doblet ledelsen med 15 minutter igjen på klokken, men dessverre for midtstopperen ble han avvinket for offside.

Rosenborg måtte gjøre et par endringer i de bakre rekker ettersom Ulrik Yttergård Jenssen var ute med karantene og Erlend Dahl Reitan sliter med en skade. Inn kom dermed Adrian Pereira og Adam Andersson på backene.

---

Eliteserien menn søndag:

KFUM Oslo – Rosenborg 1-0 (0-0)

KFUM Arena: 3300 tilskuere

Mål: 1-0 Johannes Hummelvoll Nuñez (51).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Haitam Aleesami, Momodou Lion Njie, Johannes Moesgaard, Sverre Sandal, KFUM Oslo, Tomás Nemcík, Sander Tangvik, Ole Sæter, Rosenborg.

Rødt kort: Haitam Aleesami (57), KFUM Oslo.

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Ayoub Aleesami, Momodou Lion Njie, Haitam Aleesami – Amin Nouri, Simen Hestnes, Robin Rasch (Remi-André Svindland fra 83.), David Hickson – Teodor Berg Haltvik (Sverre Sandal fra 67.), Johannes Hummelvoll Nuñez (Obilor Okeke fra 66.), Moussa Njie (Dadi Dodou Gaye fra 59.).

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Adam Andersson (Jesper Reitan-Sunde fra 59.), Mikkel Konradsen Ceide, Tomás Nemcík, Adrian Pereira (Tobias Dahl fra 67.) – Edvard Tagseth, Ole Selnæs, Sverre Nypan (Santeri Väänänen fra 55.) – Marius Broholm, Ole Sæter (Magnus Holte fra 67.), Jayden Nelson (Noah Holm fra 55.).

