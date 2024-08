Lettet VIF-spiss etter sin første scoring: – Sinnssykt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): – Det var deilig og forløsende. Som spiss jakter man alltid å score masse mål. Jeg har vært nære på de siste kampene. Sist fikk jeg et mål som ble annullert for offside, men i dag scorer jeg. Det er en veldig, veldig deilig følelse.

Det sier en tydelig lettet og fornøyd Brajanac til Dagsavisen. Rett etter pause mot Raufoss, da Vålerenga allerede ledet 1-0, satte han inn sin første scoring for klubben fra kort hold.

Dansken gikk målløs av banen både mot Ranheim og Moss, men i sin tredje kamp fra start kunne han omsider juble hemningsløst foran hjemmefansen.

– Bare deilig

– Det var sinnssykt. Det er noe man går og håper på som fotballspiller. Jeg hadde mange sjanser også i første omgang, men å score foran «Østblokka» er bare deilig.

VIF-trener Geir Bakke har valgt 23-åringen på topp de siste tre kampene, til tross for at Mees Rijks scoret fire mål i siste kamp før ferien og er lagets toppscorer så langt denne sesongen.

– Jeg tror det var veldig godt for ham. Han har slåss for å få den scoringen og har hatt en del muligheter. Jeg tror den smakte godt for ham, og det er bra, sier Bakke til Dagsavisen og fortsetter:

– For spisser er det alltid det lille marerittet å ikke få satt sin første. Man skal liksom få brutt den barrieren, så slipper man skuldrene litt ned. Han jobber utrettelig, hardt og har bra frekvens.

– Mye følelser

Henrik Bjørdal tryllet inn VIFs første scoring etter en lekker piruett før pause. Brajanac la på til 2–0 tidlig i andre omgang, før innbytter Rijks fant veien til nettmaskene fra skrått hold langt inn i overtiden.

Rijks kastet av seg drakta i eufori og jublet vilt. Sist helg bommet han utrolig nok på åpent mål mot Moss.

– Det var veldig godt å score igjen. Feiringen var kanskje ikke så bra, men det var mye følelser. Jeg er veldig glad, spesielt etter forrige kamp, sier nederlenderen til Dagsavisen.

Dermed endte det 3–0 til VIF, en match Bakke oppsummerer slik:

– Jeg synes vi gjør en solid kamp i nesten 80 minutter. De siste ti minuttene, så klarer vi ikke holde fokuset helt og slipper dem litt til. Men jeg orker ikke spikke fliser heller, for jeg synes vi er såpass overlegne i dag.

Vålerenga topper fortsatt tabellen i Obosligaen og er ubeseiret i ti kamper.

---

Kampfakta:

Vålerenga – Raufoss 3–0 (1–0)

8803 tilskuere

Mål: 1–0 Henrik Bjørdal (23), 2–0 Muamer Brajanac (49), 3–0 Mees Rijks (90).

Dommer: Magnus Nicolai Koløy, Bjørndal.

Gult kort: Aaron Kiil Olsen, Mees Rijks, Vålerenga, Kodjo Somesi, Erlend Hustad, Adrian Hansen, Raufoss.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Christian Borchgrevink (Simen Juklerød fra 63.), Aaron Kiil Olsen, Sebastian Jarl, Vegar Eggen Hedenstad – Henrik Bjørdal, Brice Ambina, Carl Lange (Mees Rijks fra 90.) – Jones El-Abdellaoui (Filip Thorvaldsen fra 77.), Muamer Brajanac (Ola Kamara fra 63.), Petter Strand (Magnus Riisnæs fra 77.).

---