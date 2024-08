Bjørntvedt Olsen scoret igjen da Lyn tok bortepoeng mot Kongsvinger

Lyn har startet med tre strake seiere etter ferien, og dro til Gjemselund stinne av selvtillit etter forrige helgs 7-1-seier over Stabæk. Den prestasjonen gjør at Jan Halvor Halvorsen ikke gjør noen endringer på laget mot Kongsvinger, som både Alexander Pedersen, Even Bydal og Herman Solberg Nilsen har spilt for. De to sistnevnte var sågar lagkamerater i Kongsvinger tilbake i 2020-sesongen.

Vertene kom til kampen på sin side uten seier på de seks siste kampene. I solskinnet på Gjemselund var det en relativt forsiktig start, der begge lag hadde sin del av ballen det første kvarteret. Begge lag prøvde seg på litt småspill for å løse opp motstanderen, i tillegg til en del crossere for å oppnå samme effekt.

Minuttet før vi passerte kvarteret fikk Lyn straffe etter at Hanstad rakk en ball først inne i KIL-boksen og ble måkt ned av Per Håkan Nilsson. Anders Bjørntvedt Olsen, som la inn til Hanstad som skapte straffen, ekspederte muligheten fra 11 meter på aller beste vis. Sendte keeper feil vei og trillet enkelt inn ledermålet for Lyn etter kvarteret spilt.

Kongsvinger presset frem utligningen

Etter ledermålet hadde Lyn veldig god kontroll på begivenhetene. Kongsvinger klarte ikke å skape noe, og slet med feilpasninger og Lyns press. Gjestene hadde en god mulighet like før halvtimen, da Jacob Hanstad fikk et skudd blokkert. Minuttet senere måtte Alexander Pedersen i aksjon da Daniel Schneider feilberegnet en ball i bakrom, men Lyn-keeperen var raskt ute og reddet skuddet fra Adem Güven.

KIL-veteranen ropte på straffe fem minutter før pause, men dommer Jørgen Haugen vinket spillet korrekt videre. Vertene hevet seg inn mot pausen og presset på for en utligning. Pedersen måtte plukke frem en god redning to-tre minutter før hvilen, da Lucas Haren fikk skyte fra like innenfor 16-meteren. Lyn rodde i land det lille presset som kom på tampen, og gikk i garderoben med en ganske fortjent ledelse.

Ingen bytter ble gjort i pausen, og Kongsvinger fortsatte der de slapp med å sette press på Lyn. Tidligere Skeid-spiller Noa Williams skapte problemer for Lyn-forsvaret, og ti minutter ut omgangen kom utligningen. Backen Joel Nilsson, som lagde Lyns straffespark, dempet ballen forbi Jørgen Sjøl og satte den ned i hjørnet via Daniel Schneider. Nesten en kopi av KILs mål mot Lyn på Nadderud tidligere i år.

Lyn rodde i land poeng

Lyn klarte ikke å heve seg etter at Kongsvinger tok kontroll på kampen inn mot pausen. Etter hvilen var det lite gjestene fra hovedstaden klarte å skape, samtidig som de slet med å håndtere vertens angrep som presset frem en utligning og flere gode muligheter de første 20 minutter av omgangen.

Det jevnet seg litt mer ut fra 70 minutter og inn, da Lyn klarte å løfte spillet og komme seg til noen sjanser selv. Kvarteret før slutt fikk både Jacob Hanstad og Even Bydal skudd blokkert, og kampen var ordentlig på vippepunktet da vi gikk inn i de siste ti minuttene i de dype skoger.

Kongsvinger gjorde et trippelbytte fem minutter før slutt, men ingen av lagene klarte å få kontroll på sluttminuttene. Dermed ble det heller ingen store sjanser til noen av lagene før på overtid, da Kongsvinger først skjøt utenfor, før Lyn nesten var på et innlegg inne i boks. Til slutt endte det dermed med poengdeling og 1-1, som det også ble mellom lagene på Nadderud tidligere i sesongen.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 18

Kongsvinger – Lyn 1-1 (0-1)

Gjemselund kunstgress

Mål: 0-1 Anders Bjørntvedt Olsen (15.), 1-1 Joel Nilsson (54.)

Gule kort: Julius Skaug, Lyn.

Dommer: Jørgen Haugen (Kurland)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug, Even Bydal (Malvin Ingebrigtsen fra 90.), Adrian Berntsen (Henrik Loholt Kristiansen fra 55.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen, Jacob Hanstad (Ole Breistøl fra 79.)

---