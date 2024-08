Sliteseier for Gamle Oslo - slo bunnlaget så vidt: – Veldig skuffende

VALLHALL (Dagsavisen): Det var tungt å måtte ta turen inn til Vallhall når det var 25 grader og strålende sol ute, men sånn er det når Gamle Oslo ikke får spille på sin opprinnelige bane i Bjølsen kunstgress.

Inne i Vallhall var kampen preget av at det var høstens første kamp, kombinert med et tørt kunstgress og stor bane. Det var ingen vakker kamp, men det viktigste for Gamle Oslo sin del - tre poeng i en krigekamp.

- Det var en fryktelig svak kamp fra vår side. Det var en veldig skuffende. Vi var svake mot dem sist også. Vi møter jo unge gutter. Jeg skal ikke si vi tar det på alvor, men det er litt slapp innstilling og energien vår i garderoben. Det er ikke den gløden som vi til vanlig har. Det er rolig, bedagelig stemning i garderoben. Det straffer seg nesten - igjen - mot Mjøndalen 2, sier trener Adam Larsen Kwarasey til Dagsavisen.

- Det var sånn det var sist mot dem og. Det var 2-2 før vi skjerpet oss og scoret 3-2. Vi må bare akseptere at vi spiller et par svake kamper innimellom. Vi har jo hatt en liten pause og mangler mange mann. Vi har bare trent, ikke spilt noen treningskamper, så det er den første kampen siden Åskollen. Nå er jeg bare glad for at vi tar de tre poengene, sier han videre.

Fått luke ned til Frigg

Høyreback John Valstad og stopper Ivar Furu scoret målene til Gamle Oslo. De var begge lettet da dommeren blåste av.

- De er jo en tabelljumbo, så vi forventer at vi skal vinne. Så blir kampklimaet sånn at det blir en veldig tøff kamp. Jeg synes de gjør veldig mye bra. Vi sliter med å få kampen inn i vårt spor. Det er jo første kamp etter ferien og mange nye spillere, så det tar ting før ting setter seg. Vi vinner, og det er det som betyr noe, sier Furu.

Seieren til Gamle Oslo søndag, kombinert med at Frigg bare spilte uavgjort mot Flint, gjør at Gamle Oslo nå har 3. plassen tre poeng foran Frigg. Kwarasey og co. har nå 35 poeng - seks opp til serieleder Asker og ett opp til Nordstrand, som møter KFUM 2 mandag.

- Vi har som mål å delta i alle kamper vi spiller. Det har vi gjort hele veien - vi har jo ikke tapt noen kamper med mange mål. Vi føler at vi er med i alle kamper. Noen kamper er vi bedre, andre dårligere, men vi klarer å få med oss trepoengere og ligger der oppe der vi ligger. Det blir nok en spennende høst om vi klarer å bikke kampene fremover i vår favør, sier treneren videre.

- Tre poeng er en god start. Vi går inn i hver kamp med ambisjoner om å ta tre poeng. Selv om ikke prestasjonen ikke er helt rå, så er det tre poeng vi sitter igjen med. Det er mye å ta med se, men så må vi tenke neste. Målet i høst er å vinne hver kamp, så får vi se hvor det tar oss, sier John Valstad.

To raske mål

Starten av kampen bar preg av feriemodus til de grader - det var i det store og hele svært lite som skjedde den første halvtimen. Vi noterte faktisk ikke en eneste stor sjanse før det var spilt 37 minutter.

Da sendte Ivar Furu hjemmelaget opp i føringen. Et frispark fra 30 meter ble svingt inn av Severin Sørlie og Fitim Azemi fikk hodet på ballen. Forsøket ble reddet av keeper Felix van der Hagen, men returen havnet i beina på Furu på bakre stolpe. Han banket ballen opp i nettaket til 1-0.

På overtid av den første omgangen gikk Gamle Oslo opp til 2-0. Hjemmelaget kom rundt på venstre og slo inn. Etter litt om og men havnet ballen på bakre stolpe til John Valstad. Han var kontant og hamret ballen i mål fra fem-seks meter. Dermed sto det 2-0 til pause.

Redusering og skrudde om

MIF 2 tok kontroll på oppgjøret i staren av den andre omgangen og reduserte på fortjent vis etter timen spilt ved Birwat Singh. Minuttet etter fikk Sørlie en gigantisk mulighet til å øke til 3-1, men bommet fra fire-fem meter.

Så var det smått utrolig at ikke Felix Anthonessen ikke satte inn 3-1 etter 70 minutter da han fikk all tid i verden alene med keeper, men prøvde å lobbe fra 30 meter. Forsøket var elendig og ble enkelt reddet av keeper.

Også etter det havnet alt om Gamle Oslo. Sørlie fikk ball på 20 meter med kvarteret igjen og skjøt fra 15-16 meter, men en lekker parade fra MIF-keeperen sørget for corner. Så var han nære ved på et frispark.

Så tok MIF 2 over igjen mot tampen av oppgjøret, uten at de skapte det helt store. Dermed tok Gamle Oslo tre svært viktige poeng.

- Når kampen blir som den blir, må vi spille på våre fordeler og våre styrker, som er fysikk. Vi møter jo et juniorlag, så da må vi forvente å være farlige på dødballer, avslutter Furu.

KAMPFAKTA

Gamle Oslo-Mjøndalen 2 2-1 (2-0)

Vallhall, 150 tilskuere

Mål: 1-0 Ivar Furu (37), 2-0 John Valstad (45), 2-1 Birhat Niwar.

Gule kort: Sebastian Salgueiro, Ivar Furu, Nicklas Raaholt.

Gamle Oslo: Emil Moe - John Valstad, Ivar Furu, Fender Sowe, Nicklas Raaholt - Felix Anthonessen, Fredrik Graham Hansen, Sebastian Salgueido - Severin Sørlie, Fitim Azemi, Andreas Skattum.

