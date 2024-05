Lyn må ut igjen etter 12 strake på Bislett: – Synd vi ikke får spilt her mer

BISLETT (Dagsavisen): Åtte mål og seks poeng har det blitt på de to kampene Lyn har fått lov til å spille på egen hjemmebane denne sesongen. Med unntak av Skeid er det vel få lag som har byttet hjemmebane like ofte som Lyn, og selv om også det har gått greit for Jan Halvor Halvorsens menn er det noe eget å spille hjemme på Bislett.

– Vi har det alltid gøy når vi spiller her på Bislett, så jeg skulle gjerne ønsket at vi fikk spille flere kamper her. Men det er litt ekstra deilig da at vi klarer å levere såpass som vi har gjort her hjemme de gangene vi har vært her, da vi i dag igjen har et veldig bra publikum i ryggen, forteller Anders Bjørntvedt Olsen til Dagsavisen.

Les flere saker om Lyn her

Igjen var det godt oppmøte og godt trøkk i Lyns supportergruppe, Bastionen. (Pål Karstensen)

– Det gledet trenerhjertet mest

Han var kampens store spiller og scoret to mål da Lyn igjen holdt lekestue hjemme på Bislett, og vant 5-0 mot Sandnes Ulf. Hans 2-0-scoring rett før pause var en god gammel klassiker fra Lyn, da kantspilleren gikk på et kryssløp fra bakre stolpe og stanget inn et mål på første stolpe.

– Det var en veldig viktig scoring, da det alltid er godt å få med seg en scoring inn i garderoben. Det gir oss noe å bygge videre på, og det å lede 2-0 er jo alltid bedre enn 1-0. Den type scoringer har vi jo holdt på med i flere år, og er noe vi trener på nesten hver eneste dag, så det er godt å se at det også sitter ett nivå opp, forteller Bjørntvedt Olsen.

Også Jacob Hanstad scoret et lignende mål etter hvilen, da han gikk på et kryssløp fra andre kanten og scoret på første stolpe. Av mange positive ting, var det måten målene ble scoret på som gledet Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen mest.

– Hvis vi klarer å få til det vi øver på i kamp, er det alltid det som gleder et trenerhjerte mest. Så det var veldig moro å se at vi fikk til oppbyggingen av spillet ut på kant, innleggene og bevegelsene i boks. Det hang de ikke med på i det hele tatt, og det var utrolig gøy å se, forteller Halvorsen til Dagsavisen.

Les også: Ny målfest for Lyn på Bislett – passerte Vålerenga på tabellen (+)

Hodestøt og smultring

Med unntak av Mathias Johansens 4-0-scoring var det hodestyrken som var den store forskjellen på lagene torsdag. 1-0 kom etter at William Sell headet ned til Julius Skaug. 2-0 kom fra Bjørntvedt Olsen og 3-0 fra Jacob Hanstad på nærmest identisk vis. 4-0 banket Johansen inn fra fem meter, før Bjørntvedt Olsen fastsatte til 5-0 med nok et nydelig hodestøt.

– Dødballstyrken og hodespillet er noe vi trener veldig mye på, da vi vet at det ligger veldig mange mål i de fasene av spillet. Vi har holdt på med det lenge, og bygget videre på det fra de to siste sesongene. Nå er vi på et litt høyere nivå, som gjør at det er litt vanskeligere å få til, men du ser jo i dag at når det sitter, så sitter det, sier Bjørntvedt Olsen og ler.

William Sell var viktig også i den offensive fasen med sin målgivende på hodet, men for kapteinen var det litt ekstra kjekt å holde nullen. De har det ikke blitt for mange av for Lyn så langt denne sesongen.

– Jeg føler at de målene vi har sluppet inn ikke har kommet som følge av at vi har blitt utspilt, men ofte etter situasjoner vi kunne løst bedre selv og noen dødballer og litt sånt. Vi har kjempet og blokkert bra i mange kamper, før det har kommet noen irriterende mål bakover likevel. Derfor er det jo ekstra digg å holde nullen også i en sånn kamp, forteller Sell.

Lyn-spillerne hadde mye å juble for i seieren mot Sandnes Ulf. Her er det Jacob Hanstad som får en god klem av kaptein William Sell etter 3-0-scoringen (Pål Karstensen)

Les også: Børsen: Han var Lyns beste spiller i nok en festaften på Bislett (+)

Ønsker flere kamper på Bislett

Med dagens kamp har Lyn nå vunnet 12 strake på Bislett etter tapet for Grorud i april i fjor. De to siste er vunnet med 8-1 i målforskjell, men grunnet Bislett Games er også neste kamp på reservebanen Nadderud.

– Det selvfølgelig synd at vi ikke får spilt flere kamper her hjemme, men der mener jeg at vi må gjøre en bedre jobb med terminlista. Bislett Games vet vi når er, og da må vi klare å koordinere det med forbundet slik at vi får en bortekamp den runden. Om vi da må spille to bortekamper på rad og får to hjemmekamper til på høsten så må vi få til det. Vi må klare å se på sånne løsninger, slik at vi får spilt flest mulig kamper her hjemme, forteller Halvorsen og fortsetter:

– For oss er det strålende her på Bislett, og vi er veldig glade for å være her. Vi har spilt to kamper nå, scoret åtte og sluppet inn bare ett. Det har vært en kanonstart her hjemme, og det er klart at hjemmebanefordel har mye å si i fotball. Det er veldig synd at vi ikke får spilt flere kamper her, da vi gjerne skulle spilt alle 15 kampene og ikke bare åtte på Bislett, sier Halvorsen.

Lyn-spillerne setter pris på å spille hjemme på Bislett, de gangene de får lov til det. (Pål Karstensen)

For det er ingen tvil om at det er Bislett som er hjemmet til Lyn.

– Det er klart Bislett føles som hjemme med den støtten vi får her av Bastionen. Det er ordentlig deilig å spille her, og jeg elsker den lukta av gress når vi kommer hit. Det er veldig synd at vi ikke får spilt flere kamper her, men vi får bare være fornøyd med de kampene vi får og gjøre det beste ut av det.

– Bislett har blitt et fort for oss, og med den støtten vi får fra Bastionen som leverer utrolig bra i kamp etter kamp, er det mye enklere for oss å spille også. Det bygger på den selvtilliten vi allerede har i gruppa, og her hjemme på Bislett, avslutter Anders Bjørntvedt Olsen.

Les også: Kapteinen stanget inn knallsterkt poeng for Lyn: – Beste laget vi har møtt i år (+)

Les også: Hanstad god igjen for Lyn som greide uavgjort mot Stabæk (+)