Hanstad god igjen for Lyn som tapte vippekampen mot Stabæk

NADDERUD (Dagsavisen):

ALEXANDER PEDERSEN – 6: To sterke redninger tidlig i kampen. Ikke redd for å forlate streken. Gjorde et helhjertet forsøk på straffen, som kom for langt ut.

JØRGEN SJØL – 5: Liker seg best offensivt. Kan bli for ivrig av og til og blottlegge kanten sin, men lot ikke Stabæk drible seg forbi han.

DANIEL SCHNEIDER – 5: Den unge stopperen fikk en viktig rolle med å stoppe rappfota Stabæk-spillere. Men også han lyktes bedre når kroppsstyrke ble avgjørende.

WILLIAM SELL – 5: Kapteinen på godt og vondt. Bryter foran med høy suksess, men selger seg fullstendig andre ganger. Burde scoret tidlig i andreomgang, men fikset biffen til slutt.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 6: Lå feil da Stabæk burde scoret tidlig. Ble bedre under aktiv coaching av Halvorsen og Hartmann. Løp nok mest av alle denne gangen også. Masse offensive bidrag utover i andreomgang.

HENRIK LOHOLT KRISTIANSEN – 4: Løper mye imellom. Blir enkelte ganger rådvill med ballen i beina.

EVEN BYDAL – 4: Slet med å kontroll på Stabæks små teknikere. Lykkes dårlig med taklingene i dag, Lyns anker.

JULIUS SKAUG – 5: Traff bedre med taklingene, men har for lang avstand til Bydal og Kristiansen.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 5: Stigende formkurve på vingen. Mange gode innlegg som kunne blitt noe med flere spillere i feltet. Vil erge seg over de forspilte sjansene.

IBBA LAAJAB – 5: Er god i linkspillet offensivt. Sikker straffe.

JACOB HANSTAD – 6: Fortsetter å bygge på den gode prestasjonen mot Levanger. Kunne fått seg en scoring også. Er blitt Lyns fremste formspiller. Mye av rytmen i andreomgang ble ødelagt av offside.

Mathias Johansen, Adrian Berntsen, Jonas Skulstad og Brage Hylen spilte for lite til å bli vurdert.

