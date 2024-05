Kapteinen stanget inn knallsterkt poeng for Lyn: - Beste laget vi har møtt i år

NADDERUD (Dagsavisen): Det ble jevnspilt mot det unge Stabæk-mannskapet, som har mye talent. En straffescoring fra hvert lag førte til at kampen vippet de siste ti minuttene. Ibba scoret for Lyn og Opseth for Stabæk. Begge lag hadde sine perioder med overtak, men slet med å omsette spillet på siste tredel i scoring. Det åpnet seg veldig i sluttminuttene, og Stabæk tok best vare på sin store sjanse. Men så dukket William Sell opp i grevens tid og viste hvor viktig fysikk er i fotball.

– Jeg er utrolig stolt av gutta. Husk at det for få år siden var tre divisjoner mellom oss. Nå har vi blitt et ekkelt lag å møte, et lag som aldri gir seg. At vi kan reise hit og ta poeng sier litt om gutta. Det er mot det beste laget vi har møtt i år, sier en stolt Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

2–1 kom med bare fem minutter igjen, men Lyn mobiliserte. I overtidens siste minutt hoppet William Sell opp og satt hodet til.

– Det var moro, og utrolig viktig, sier William Sell som synes laget fortjente dette.

– Etter at kampen utvikler seg som den gjør må vi være fornøyde med ett poeng. Men jeg synes vi gjør en veldig god kamp. Det er perioder der vi kjører på og har sjanser til å vinne. Jeg føler vi blir bedre og bedre for hver kamp som går, sier kapteinen.

Holdt hodet kaldt

Jan Halvor Halvorsen fortsatte med den samme elleveren som slo Levanger sist. To kamper på rad er uvant for Ibba Laajab, men valget av han angrer ikke Halvorsen på. Etter det første kvarteret, der Stabæk var best, scoret Ibba sitt første for sesongen.

Her ordner kaptein Sell målet som sikret Lyn et knallsterkt poeng. (Vidar Ruud)

Men den må han dele med Jacob Hanstad, som skaffet straffen på egen hånd. I solsteken på kanten var han kvikk i oppfattelsen da han snappet opp den upresise pasningen.

– Jeg fikk solstikk på kanten. Det var utrolig varmt, men også gøy, sier Jacob Hanstad og fortsetter.

– Jeg merket med en gang at pasningen var for løs. Så da var det bare å løpe mot ballen. Jeg blir tofotstaklet og straffen er klar, sier kantspilleren.

God Lyn-periode

Ibba var like kald da han dundret ballen i hjørnet til sitt første for sesongen.

– Ibba gjør en god innsats som vanlig, og vil nok spille seg enda mer i form fremover. Straffen er sikker, sier Halvorsen.

Ibba Laajab og William Sell ordnet et sterkt poeng på Nadderud. (Vidar Ruud )

Etter scoringen kom kampen inn i sporet Lyn ønsket. Det var gjestene som hadde initiativet førsteomgang ut, kanskje spilte laget seg varme på banen de en rekke ganger har vært hjemmelag. Det eneste som manglet var sluttprodukt. Henrik Loholt Kristiansen og Anders Bjørntvedt Olsen fikk store sjanser.

– Vi presser og angriper. Vi har dem på gaffelen og nesten er det et mål i lufta. Vi pøser på mot et lag som har mye talent i seg. Det ble en fotballkamp mellom to gode lag, sier Halvorsen.

Bommet på taklingene

I likhet med Lyn slet vertene med sluttproduktet, men lyktes bedre midt i banen. Lyn slet stort med Sebastian Olderheim og de andre teknikerne i Stabæk-laget. De kom seg stadig forbi Lyns midtbane, der samtlige misset med taklingene, og til siste tredel.

– De unggutta er gode. Det skal de ha, sier Sell.

Ved sekstenmeteren stoppet det, men så gikk et skudd i hånda til William Sell. Fra straffemerket er det enklere, og Stabæk overlot ansvaret også de til en spissveteran.

– Den straffen forstår jeg ingenting av. Den er fryktelig streng, sier Sell.

Etter utligningen ble det en jevn kamp. I mangel på spissalternativ kom Mathias Johansen inn for Ibba, da 38-åringen var tom. Men Lyns offensive spill manglet litt timing i andreomgang.

– Etter de scorer er det kanskje lett å slippe seg litt ned og de tar over, men vi reiser oss igjen. Det synes jeg er sterkt, sier Sell.

På vippepunktet

I kampens siste ti minutter kom de avgjørende hendelsene. Begge lag begynte plutselig å komme til sjanser. Lyn fikk to gode, først ved Loholt Kristiansen, så ved Bjørntvedt Olsen. Den sistnevnte bommen ble skjebnesvanger. Stabæk gikk opp og scoret på det påfølgende angrepet, etter å ha skutt over og utenfor fram til det.

Det så ut til å bli avgjørende, men på mirakuløst vis kom Lyn seg tilbake. William Sel

Jan Halvor Halvorsen var en stolt mann etter kampslutt. ( Vidar Ruud)

l steg skyhøyt til værs og var helt presis. Da er 17. mai reddet for mange med hjerte i Lyn.

– Vi kom inn i kampen med et mål om å vinne. Det kunne vi også gjort med litt mer presisjon i angrepene. Men alt i alt er ett poeng fint det, avslutter Jacob Hanstad.

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 8 torsdag

Stabæk – Lyn 2–2 (0–1)

Nadderud stadion, 5026 tilskuere

Dommer: Harald Sletner, Rustad Abildsø Sportsklubb

Mål: 0–1 Ibba Laajab (19., straffe), 1–1 Kristian Opseth (54., straffe), 2–1 Oskar Nysæter (85.), 2–2 William Sell (90.)

Gule kort: Sondre Rossbach, Nikolas Walstad, Oskar Nysæter, Stabæk.

Lyn:

Alexander Pedersen – Jørgen Sjøl, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal (Jonas Skulstad fra 87.), Julius Skaug (Adrian Berntsen fra 74.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Mathias Johansen fra 68.), Jacob Hanstad (Brage Hylen fra 87.)

---

