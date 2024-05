Han var Lyns beste spiller i nok en festaften på Bislett

ALEXANDER PEDERSEN – 5. Fikk faktisk en god del å gjøre i starten, selv om han ikke måtte gjøre noen ekstreme redninger. Sandnes Ulf hadde en del skudd og noen headinger som Lyn-keeperen måtte ta seg av. Gjorde det med bravur.

HERMAN SOLBERG NILSEN – 5. Slet litt med å hindre innleggene som kom fra sin side i deler av den første omgangen, da Sandnes Ulf slo veldig mye langt i bakrom. Fikk i likhet med resten av laget justert seg etter hvert, og hadde bedre og bedre kontroll.

WILLIAM SELL – 6. Som alltid en bauta i Lyns bakre rekker. Hadde en målhungrig Tommy Høiland å hanskes med i dagens kamp, og klarte det med glans. Solid i duellspillet som alltid, og hadde målgivende til ledermålet da han vant sin hodeduell på corneren før Julius Skaugs 1-0-scoring.

DANIEL SCHNEIDER – 5. God kontroll på Høiland og den offensiven Sandnes Ulf har hatt denne sesongen.

JØRGEN SJØL – 6. Tilbake mot sitt aller beste av det vi har sett av han i Lyn-drakta. Gjør jobben sin defensivt, men er en stor trussel offensivt. Lyn scorer mye mål på dødballer og har en solid hodestyrke, og da trenger man gode server. Det har Jørgen Sjøl, og leverte en ny målgivende til Anders Bjørntvedt Olsen.

JULIUS SKAUG – 6. Scoret ledermålet da han stakk fram en fot på William Sells heading. Gjør ellers en meget god figur på midten med å hindre Sandnes Ulf å skape så mye. Ut kvarteret før slutt.

EVEN BYDAL – 5. Gjør en ny god kamp på midten, der han er den som binder sammen forsvar og midtbaneleddet. Patruljerer og styrer, og sørger for at Lyns offensive ess kan skinne.

HENRIK LOHOLT KRISTIANSEN – 5. God pasningfot, trygg i valgene og bidrar godt både offensivt og defensivt. Kanskje ikke hans beste kamp med tanke på å skape sjanser og være kreativ, men når laget vinner 5-0 kan man ikke klage.

ANDERS BJØRNTVEDT OLSEN – 7. Tilbake mot det beste vi så av han forrige sesong. Et uromoment på kanten som Lyn kan bruke til å banke opp i bakrom på de gangene laget er presset. Får alltid tak i ballen, og er veldig god i den offensive samhandlingen. I dag scoret han på to nydelige hodestøt, og er ordentlig i gang.

IBBA LAAJAB – 6. Mannen fyller snart 40 år, men holder koken som bare det. Også han viktig i det defensive, da han er flink til å holde oppe ballen og flink til å kombinere fra defensivt til offensivt spill.

JACOB HANSTAD – 6. Har endelig kommet ordentlig i gang for Lyn også, og tatt litt opp hansken der Ole Breistøl ga seg i fjor. I likhet med Bjørntvedt Olsen et strålende kryssløp før sin scoring, og var livlig og god på kanten før han også ble byttet ut kvarteret før slutt.

HÅVARD MEINSETH – 6. Kommer inn og bidrar til at Lyn avgjør kampen, og får ganske få utfordringer defensivt. Det første Meinseth omtrent gjør er å legge en målgivende han også, på akkurat samme vis som mannen han erstattet i Jørgen Sjøl gjorde.

MATHIAS JOHANSEN – 6. Inn for Ibba Laajab med en halvtime igjen å spille, og svarer på den tilliten med en nydelig scoring da han drar ut sin midtstopper og scorer kontant. Har nok kanskje ikke innfridd hundre prosent så langt, og derfor var det nok veldig godt å få den scoringen for Johansen.

Mathias Johansen ( nr.10) får en god klem etter scoringen mot Sandnes Ulf (Pål Karstensen)

Jonas Skulstad, Brage Hylen og Salim Laghzaoui spilte for lite til å bli vurdert.

