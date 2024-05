Ny målfest for Lyn på Bislett – passerte Vålerenga på tabellen

BISLETT (Dagsavisen): I hele ni av Sandnes Ulfs 12 kamper så langt denne sesongen har det blitt scoret fire mål eller flere, og det er oftere fem, seks og sju mål enn ingen. Derfor var det alle muligheter for en målfest på Bislett torsdag kveld, med et Lyn-lag som har scoret i alle sine kamper så langt etter tapet for Moss i åpningen.

Etter nok en hard vinter gikk det lenge før Lyn fikk slippe til på Bislett også denne sesongen, men laget vant sin første kamp her for sesongen forrige hjemmekamp og etter 17. mai-festen som ble arrangert på Bislett så gressmatta overraskende bra ut.

I det første spilleminuttet ropte Sandnes Ulf-supporterne på straffe, da Gullbrandur Øregaard gikk ned inne i Lyns 16-meter, men dommer Mohammad Afezi vinket spillet videre. Gjestene var veldig direkte i starten av kampen og slo ballen ofte inn i bakrom de gangene de hadde sjansen til det.

Lyn utnyttet dødballstyrken

De første 20 minuttene hadde Lyn et par skuddforsøk, men uten at de stresset Sandnes Ulf nevneverdig. Gjestene på sin side var farlige på overganger, og hadde en heading over fra ti meters hold like etter kvarteret. Ti minutter senere fikk Ibba Laajab et forsøk på frispark fra like utenfor 16-meteren, men det forsøket ble reddet og klarert ut til corner.

Der er Lyn gode, og Sandnes Ulf svake, og da måtte det uungåelige skje. En nydelig slått corner landet på pannebrasken til William Sell midt foran mål. Kapteinen headet den mot mål, og like foran keeper stakk Julius Skaug fram en tå og styrte ballen i mål bak Ulf-keeper Sander Lønning. Dermed tok Lyn ledelsen like før halvtimen, på det som var lagets første ordentlige sjanse i kampen.

Ti minutter før pause fikk Haris Brkic en skuddmulighet fra rundt 16 meter, etter en svak Lyn-klarering. Skuddet hadde god retning, men ble blokkert på vei inn mot mål. Jarmund Kvernstuen var den neste til å teste skuddfoten, men hans skudd suste meteren over Lyn-keeper Alexander Pedersens bur.

Lyn-spillerne jubler for 1-0-scoringen til Julius Skaug mot Sandnes Ulf (Pål Karstensen)

Lyn doblet like før pause

To minutter før pause radet Lyn opp kampens beste angrep, der Lyn fikk ballen ut til Jørgen Sjøl på venstrebacken. Han fosset nedover mot dødlinja og la inn i boksen der Anders Bjørntvedt Olsen gjorde et nydelig kryssløp inn mot første stolpe og stanget ballen kontant i mål og doblet Lyns ledelse.

På overtid satte Jacob Hanstad inn Lyns tredje scoring, men ble avblåst for offside. Dermed ble det med de to scoringene for Lyn til pause, etter en omgang der Sandnes Ulf var godt med, men Lyn var dødelige effektive og festet et solid grep på kampen like før pausen.

Vertene var best også etter hvilen, og testet Sandnes Ulf-keeperen med et skudd etter bare tre minutter. Lønning måtte gi retur, og den var Bjørntvedt Olsen først på, men satte den via tverrliggeren og over. Sandnes Ulf tok litt over igjen etter Lyns sjanse, og hadde det meste av ballen åpningskvarteret etter pause.

Jørgen Sjøl og Anders Bjørntvedt Olsen jubler for 2-0-scoringen der Sjøl assisterte Bjørntvedt Olsen like før pause. (Pål Karstensen)

Lyn overlegne mot slutten

Også etter hvilen fortsatte Lyn med effektiviteten, da Sandnes Ulf ikke var spesielt underlegne i banespillet. Fem minutter etter timen scoret Lyn sitt tredje mål for dagen, og igjen kom det etter et meget godt angrep etter samme lest som før pause.

Denne gang ble Anders Bjørntvedt Olsen slått inn i bakrom, han la ballen tilbake til innbytter Håvard Meinseth som la inn. Inne i boksen tok Jacob Hanstad samme kryssløpet som Bjørntvedt Olsen før pause og stusset ballen i det lengste hjørnet.

Anders Bjørntvedt Olsen fikk et mål annullert, før Mathias Johansen satte inn Lyns fjerde mål for kampen ti minutter før slutt. Lyn snappet opp ballen høyt oppe på Sandnes Ulfs halvdel, før innbytter Brage Hylen fant innbytterkollega Johansen. Han dro ut sin stopper og banket ballen i mål fra fem-seks meters hold.

Lyn-spillerne hadde mye å juble for i seieren mot Sandnes Ulf. Her er det Jacob Hanstad som får en god klem av kaptein William Sell etter 3-0-scoringen (Pål Karstensen)

Bjørntvedt Olsen fastsatte resultatet

På overtid dunket Anders Bjørntvedt Olsen inn sitt andre mål for kvelden, med nok et nydelig hodestøt.

Dermed var det aldri noen tvil om hvor poengene skulle ende, da Lyn til slutt var overlegent best. Sandnes Ulf var med lenge spillemessig, men scoret ikke på sine sjanser, og da målene etter hvert rant inn for Lyn åpnet de seg også mer opp.

Lyn vant med det sin 12. strake seier på Bislett, og gikk med dagens seier også forbi Vålerenga igjen på tabellen. Lyns neste kamp nå er mandag 27. mai borte mot Raufoss.

---

Kampfakta

Obosligaen, runde 9

Lyn – Sandnes Ulf 5-0 (2-0)

Bislett

Mål: 1-0 Julius Skaug (28.), 2-0 Anders Bjørntvedt Olsen (44.), 3-0 Jacob Hanstad (66.), 4-0 Mathias Johansen (82.), 5-0 Anders Bjørntvedt Olsen (90.)

Gule kort: Tommy Høiland, Sandnes Ulf.

Dommer: Mohammad Hafezi, Reinsvoll.

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen, William Sell, Daniel Schneider, Jørgen Sjøl (Håvard Meinseth fra 59.) – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal (Salim Laghzaoui fra 90.), Julius Skaug (Jonas Skulstad fra 74.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Mathias Johansen fra 59.), Jacob Hanstad (Brage Hylen fra 74.)

Sandnes Ulf (4-5-1): Sander Lønning – Espen Berger, Gullbrandur Øregaard, Andreas Nyhagen (Erik Berland fra 85.), Vegard Solheim (Endre Osenbroch fra 85.) – Markus Aanesland (Henrik Jensen fra 67.), Jarmund Kvernstuen (Mads Bager fra fra 67.), Vajebah Sakor, Haris Brkic, Daniel Braut – Tommy Høiland.

---