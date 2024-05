Fire på rad for Nordstrand – har fått luke ned til konkurrentene

ULLERNBANEN (Dagsavisen): Et Nordstrand-mål i hver omgang sørget for enda en seier for Markus Cham og co., som virkelig har fått fart på sakene etter en noe treg serieåpning med fem poeng på de første tre kampene.

Men siden de to uavgjorte kampene mot Asker (2–2) og Gamle Oslo (2–2) har pilene pekt riktig vei for Nordstrand, med 4–1 over Mjøndalen 2, 2–0 over Oppsal, 8–0 (!) over Åssiden og nå 2–1 over Ullern.

Før kampen var Nordstrand à poeng med Asker på 1. og 2. plass, men etter den sterke borteseieren torsdag har Nordstrand nå tre poeng ned til Asker, som har en meget tøff bortekamp mandag mot Bærum.

– Det er altfor tidlig å snakke om det der (serieledelse og opprykk). Det er kult å ligge der oppe, men det er ikke noe vi tenker på, sier trener Markus Cham kontant og bestemt til Dagsavisen etter seieren.

– Det er så klart gøy å ligge der oppe, men det er mange kamper igjen å spille. Det sier at vi har startet greit, men vi burde jo egentlig hatt full pott. Men vi viser at vi er et bra lag når vi klarer å ro seieren i land, sier målscorer Oliver Midtgård.

Straffemål og ledelse

Etter en god Nordstrand-start på kampen kom 0–1 etter 38 minutter. Hvem ellers enn Oliver Midtgård? Vi lar spissen selv forklare scoringen:

– Reda slapp meg gjennom og jeg tok ett touch inn i 16-meteren. Jeg ble taklet og det var en soleklar straffe. Straffen var grei. Jeg hadde bestemt meg for å skyte den høyt. Mål er mål, sier Midtgård selv.

Og fra et journalistisk perspektiv forklarer vi scoringen slik: Nordstrand spilte seg ut bakfra da Jonas Nysæter slo en nydelig gjennombruddspasning til Reda Chikh, som satte fart. På perfekt tidspunkt slapp han til Midtgård, som ble meid ned av Peder Udnæs. Straffen var soleklar, som Midtgård sier, og spissen selv banka den i krysset.

Scoringen var spissens åttende på åtte kamper, og etter at Severin Sørlie ikke scoret mot Oppsal, er Midtgård nå nummer to på scoringslisten i avdelingen, bak Lasse Bransdals 12 mål. Målet gjorde at det sto 1–0 til pause.

– Det jeg ser er at det er altfor mye slurv med enkle ting. Det er ikke sånn at de presser oss veldig hardt og at det ikke er rom og tid. Det er noe vi må jobbe med på feltet. Når vi klarer å være strukturerte og roe ned, ser vi bra ut, men 1. omgangen var ikke bra nok, rett og slett, sier Cham.

Vippet på tampen

Lagene var like langt etter timen spilt. Thomas Støfring fikk ball ute til venstre og slo en tversoverpasning til Albert Aleksanjan. Han dro seg inn i banen og skjøt med venstrefoten der han kom fra. Jonathan Reiersen var etter ballen, men slang seg akkurat litt for sent til å redde. Dermed var lagene like langt, mot spillets gang.

Ullern-ledelsen varte i bare åtte minutter, for like etter halvspilt 2. omgang tok Nordstrand ledelsen tilbake. Chikh fikk ball ute til venstre og slo en stikker gjennom til Berger Kisaruko, som slo inn i boks. Etter litt klabb og babb havnet ballen tilbake i beina på Chikh, som banket ballen i lengste hjørne.

Mot slutten hadde Ullern flere brukbare muligheter, men Nordstrand klarte å holde unna. Dermed tok laget sin fjerde trepoenger på rad og sin femte trepoenger for sesongen.

– Det er gøy og bra at vi vinner, men jeg føler vi kunne gjort mer ut av sjansene vi hadde, og scoret enda fler mål. Da hadde vi sluppet å ha en skikkelig krigekamp. Men sånn er noen kamper, og det er viktig at vi drar i land de også, sier Cham.

– Mer voksne nå

Han fortsetter:

– Vi er mer voksne nå enn vi var i vinter. Da hadde vi en plan der vi jobbet med forskjellige ting. Spesielt i 2. omgang tar vi oss opp. Vi ser at vi er bedre trent og kan bytte inn bedre spillere enn dem, men vi burde helt klart ha avgjort det mye tidligere, med alle sjansene vi har. Det er ikke noe diskutere engang at vi vinner fortjent. Hadde de tatt ett poeng her, hadde det vært et ran. Jeg er veldig fornøyd med at vi er et såpass godt lag. Det er veldig få ganger vi blir tatt på brudd og roter oss bort i dumme situasjoner.

– Er det noen å trekke fram i dag?

– Vi er sterke og solide, og greier å ri av stormen på tampen. De har ikke all verden, men vi klarer å nøytralisere dem og stå etter. Trygve og Runar jobber ekstremt hardt og bra for oss. Og så er det kult at Omar kommer inn og får debuten sin på tampen.

– Nesten litt skuffet

Om de første seks kampene sier duoen:

– Alt i alt er det en god serieåpning, men vi kunne fort vunnet alt. Jeg føler vi har vært dominerende i hver kamp vi har spilt, men vi har fortsatt mye å jobbe med.

– Det er nesten så vi er litt skuffet, selv om vi ikke har tapt enda. Vi skulle ønske at luken hadde vært enda større, men vi er jo på toppen, og må prøve å holde oss der. Vi blir bare bedre og bedre og har et bra opplegg på trening hver uke og kommer i bedre og bedre form. Nordstrand må lag absolutt passe seg for, avslutter Midtgård.

---

KAMPFAKTA

Ullern-Nordstrand 1–2 (0–1)

Ullernbanen, 300 tilskuere

Mål: 0–1 Oliver Midtgård (straffe, 35), 1–1 Albert Aleksanjan (61), 1–2 Reda Chikh (69)

Gule kort: Olav Sæthre, Ullern.

Ullern: Jesper Wold – Sigurd Rørstad, Peder Udnæs, Phillip Fjellman, Mathias Farnes Gabrielsen (Olav Sæthre etter 25), Julian Skaret, Christian Aagesen (Oliver Fitzgerald etter 50), Nicolas Karlsen (Thomas Støfring etter 46, Jonathan Aarenes etter 69) – Albert Aleksanjan (Matias Victorio etter 69), Ilia Boyadzhiev, Bendik Foss Evensen.

Nordstrand: Jonathan Reiersen – Emmanuel Kisaruko, Edvard Vestby, Harvir Singh, Jonas Jensen Nysæter – Otman Khris (Walid Khris etter 78), Trygve Solberg Aarstad, Runar Frøhaug Johnsen, Berger Kisaruko (Omar Ouahabi etter 88) – Oliver Midtgård (Miran Kuci etter 88), Reda Chikh (Paul Monteiro etter 78).

---

