Ny hjemmesmell for VIF mot Kongsvinger: – Vi er gode på selvpining

Vålerenga sto med fire strake seirer, hvorav to var mot eliteseriemotstand i cupen, før møtet med Kongsvinger på fotballens nasjonaldag. Med over 10.000 tilskuere på tribunen ble det likevel en ny skuffende opplevelse for hjemmepublikummet.

– Det å tape på fotballens festdag er alltid grusomt. Det å ikke prestere foran fansen da er ikke det artigste nei, sukker VIF-trener Geir Bakke og fortsetter:

– Vi er flinke til selvpining. Det skal sies. Prestasjonen er langt under det vi hadde håpet og forventet. Kongsvinger er gode, og de har en plan som er ganske lik som vi hadde forventet. De er noen tiendeler foran oss i alle faser av spillet, som gjør at de får momentum og rytme i sitt spill. Vi har noen tendenser selv, men da er vi ikke gode nok offensivt, sier Bakke til Dagsavisen.

Les flere saker om Vålerenga her

– Svikter på for mye samtidig

Vålerenga slapp Kongsvinger til flere gode muligheter underveis i 1. omgangen, men VIF-keeper Magnus Sjøeng vartet opp med flere gode redninger. Samtidig hadde også Magnus Bech Riisnæs noen gode sjanser, uten at Vålerenga klarte å utnytte dem.

Etter 32 minutter stanget imidlertid Harald Holter inn ledelse for gjestene. KIL-kapteinen hadde allerede hatt en stor mulighet tidligere i kampen, og på sitt andre forsøk fikk han gå helt umarkert til værs på en corner.

– Vi skal ikke la oss prege av at vi ikke får den uttellingen fra start. Vi slipper markering på dødball, og det er for mye vi svikter på samtidig. Vi skaper forsåvidt sjanser, og hvis vi setter noen av de tidlige ville nok kampbildet sett annerledes ut. Samtidig synes jeg Kongsvinger også var råere i andreballfasen, og er bedre enn oss i det meste. Prestasjonen er langt under det vi forventer av oss selv, forteller Bakke.

Kommentar: Vålerenga må bare ikke invitere til folkefest – det går aldri bra (+)

Hjemmeproblemene fortsetter

Et kvarter før slutt doblet Jesper Grundt ledelsen til Kongsvinger med en lekker scoring. VIFs svake hjemmeform fortsetter også i 1. divisjon, og Oslo-klubben står kun med én hjemmeseier så langt i ligaen, selv om det også ble to hjemmeseiere i cupen.

– Jeg synes ikke vi har vært glitrende i noen av de kampene vi har vunnet i det siste. Vi har spilt bedre kamper relasjonelt, men ikke fått den samme uttellinga da. Nå har vi fightet bra og fått med oss resultater, og sett ut som et lag med gode avstander, og det så vi heller ikke i dag. Det er for store perioder der vi ikke ser ut som et skikkelig lag, sier en skuffet VIF-trener Bakke og fortsetter:

– Vi gjør egentlig en ok inngang på kampen, men det stopper der. Etter pause skaper vi ingen gode sjanser, og kommer oss ikke inn foran mål. Da blir vi spillende veldig mye rundt dem og kommer til noen innlegg som vi ikke får til noe på. Kongsvinger ønsker å presse oss ut dit, og da har vi ikke kreativiteten, kraften eller ettertrykket til å skape nok, forteller Vålerenga-treneren etter en ny dårlig dag på jobb.

Les også: Hjemmetap på fotballens festdag – dette er VIF-børsen (+)