Nå kler KFUM Oslo de aller største scenene

De historiske kampene for dette Oslolaget som landets befolkning fortsatt ikke kjenner, tar nye steg. I deres aller første obligatoriske kamp mot Rosenborg ble det en knusende seier, attpåtil foran nesten 22.000 tilskuere på Lerkendal, der disse 16. mai-kampene ble født. Trøndernes velriggede vorspiel til nasjonaldagen endte i det samme spørsmålet som hos mange andre motstandere det siste året: Hva skjedde?

Vi passerer 17. mai og KFUM Oslo står fortsatt uten tap på bortebane i deres første sesong på øverste nivå i norsk fotball. Det er jo nesten ikke til å fatte. Selv overnatter de i Trondheim til nasjonaldagen for å la seieren synke inn. De får en hjemreise i rødt, hvitt og blått de neppe vil glemme.

– Rosenborg har ikke engang ønsket å møte oss i treningskamper, sa trener Johannes Moesgaard til undertegnede etter onsdagens trening på Ekeberg. For Rosenborg og alle trønderne var det en utenkelig tanke å tape for dette nyopprykkede laget på Lerkendal. Men det skjedde. Og prestisje- og publikumsmessig ble dette den største kampen i KFUM-fotballens historie. Intet mindre.

Nå blir det noen tusen til som blir oppmerksomme på dette laget som egentlig er på Norges-turne for å fortelle hvem de er. De er en gjeng Oslogutter som har spilt på nivå to og tre lenge. De har tatt steg for steg, først under Jørgen Isnes, så under Johannes Moesgaard og den smarte sportssjefen Daniel Fredheim Holm. Det er bare støtteapparatet i KFUM som har erfaring fra øverste nivå. De kan også antagelig bekrefte at svakere Rosenborg-lag har de neppe møtt. Men det spiller ingen rolle en slik kveld.

I denne kampen fikk vi et hederlig unntak fra Oslogutt-dominansen. Det må ha vært spesielt for Teodor Haltvik å spille KFUM-spiss den siste halvtimen. Nevøen til den mer kjente håndballdama Trine har vært Rosenborg-supporter hele livet og drømmen har alltid vært å få spille på Lerkendal i hvit trøye. Slik ble det ikke. 16. mai 2024 spilte han i KFUMs blå bortedrakt og ble med på en av de største opplevelsene i klubbens historie.

Seieren kommer få dager etter katastrofale 1-4 på hjemmebane for Fredrikstad. Her skule de reise seg og vise hva de var bygd av. De gjorde det til sekser på terningen.

KFUM Oslo? Det er bare å klype seg i armen. Igjen og igjen. For det tar tid å skjønne hvordan dette laget har slått seg opp Det korte svaret er samhold, samhandling og tro på egne ferdigheter.