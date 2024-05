Hestnes sendte Kåffa videre med et nødskrik igjen: – Deilig å unngå straffer

Det har blitt mye farting vestover i landet på Kåffa den siste tiden, da laget slo ut Sogndal på straffer i forrige cuprunde for en uke siden. Deretter ble det også seier mot Haugesund i helgen som var, og onsdag var laget igjen på tur til vestlandet da Lysekloster fra Bergen var motstander i cupens fjerde runde.

Lysekloster slo på sin side ut Kjelsås forrige runde, og i Alexander Dang har vertene en mann som vet hvor målet står, og på benken var Yanis Moula som startet sin fotballkarriere i nettopp Kåffa. Gjestene måtte sende Sverre Sandal ned som stopper og inn med Remi Svindland på midten like før kampstart, da Momodou Njie som sto på lagoppstillingen ikke startet.

Det var også Svindland som fikk kampens første store sjanse etter kvarteret spilt, da han hoppet over ballen og spilte vegg før han fikk ballen igjen inne i Lyseklosters 16-meter. Midtbanespilleren måtte imidlertid vente litt til på sesongens første scoring, da avslutningen ble blåst over.

Rasch sendte Kåffa foran

Halvveis ut i omgangen fikk Svindland nok et skuddforsøk, denne gang fra rundt 20 meter, men denne gang gikk skuddet rett på vertenes keeper Vitalijs Melnicenko. Det var i det hele tatt mye Svindland i starten av kampen, da midtbanespilleren sto bak det meste av det gjestene skapte den første halvtimen.

En halvtime som ble preget av mye trilling og ballinnehav fra Kåffas del på Lysekloster Family Arena, men der tempoet var for lavt og spillvendingene for langsomme til at KFUM Oslo fikk noe hull på Lyseklosters forsvarsmur som ikke hadde store problemer med å forsvarte seg.

Da vi rundet halvtimen fikk Kåffa først en stor mulighet på corner, da Mame Mor Ndiaye stusset ballen bakover til Akinshola Akinyemi på bakerste stolpe. Hans avslutning ble blokkert, og på den påfølgende corneren fikk Kåffa straffe etter en klønete hands fra Alexander Dang. Rasch satte straffen sikkert, og sendte KFUM Oslo opp i ledelsen med kvarteret igjen å spille i den første omgangen.

En halvtime ut i den første omgangen ga Robin Rasch Kåffa ledelsen, da han sikkert satte straffesparket gjestene fikk i mål (Paul S. Amundsen/NTB)

Bommet på flere sjanser

Ti minutter før pause burde Teodor Haltvik doblet Kåffas ledelse, etter godt kombinasjonsspill fra Håkon Hoseth og Remi Svindland som spilte gjennom Haltvik. Han tok seg forbi sin mann inne i Lysekloster-boksen og skulle bare legge ballen ut i hjørnet, men blåste også han ballen langt over mål fra kloss hold.

To-tre minutter før pausen var Robin Rasch på ferde igjen, da Kåffa-kapteinen styrte det meste som skjedde på banen, og la et nydelig innlegg på hodet til Ndiaye. Han kom seg foran Lyseklosters stopper, men klarte ikke styre ballen ned i hjørnet og stusset den like utenfor vertenes mål.

For Lyseklosters del ble det mye småfikst, og et par skuddforsøk. Nærmest var de i starten av kampen, da Idar Lysgård var litt på halvdistanse, men fikk reddet skuddet fra Thorstein Hildal. Kåffa burde hatt en straffe til, da Rasch ble lagt i bakken, men det ebbet ut med 0-1 til KFUM Oslo etter de første 45.

– Vi har litt lavt tempo på ball, og det lugger litt i spillet. Vi må skru opp et knepp etter pause, slik at de må løpe mer og bli mer slitne. Det humper og spretter litt utpå her, så når vi ikke får noe vann fra oven, må vi bare slå litt hardere til kula for at tempoet skal gå opp, sa Rasch i pausa på Direktesports sending.

– Proff gjennomkjøring

– Det var vel helt ok. Det er litt lavt tempo i kampen, men det passer oss greit etter det kampprogrammet vi har hatt. Så langt har det vært en proff gjennomkjøring, selv om vi er litt utålmodige med ballen, oppsummerte Kåffa-trener Johannes Moesgaard den første omgangen til Direktesport.

Haltvik fikk muligheten også fem minutter etter pausen, da Kåffa igjen kombinerte fint i midtbaneleddet før Svindland spilte gjennom kantspilleren som kom litt skrått på mål inne i gjestenes boks. Forsøket ble reddet av Lyseklosters keeper med en god beinparade.

Gjestene hadde god kontroll også etter pausen, og kom seg til et par brukbare muligheter når vi dro opp mot timen, uten at de helt enorme sjansene ble skapt. Rasch hadde et skuddforsøk på direkten, mens også Ndiaye og Haltvik kom seg til sjanser som Lysekloster fikk avverget.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard måtte se at laget hans igjen trengte ekstraomganger og straffer for å ta seg videre i cupen (Paul S. Amundsen/NTB)

Utligning mot spillets gang

20 minutter før slutt åpnet Amin Nouri opp hele Lysekloster-forsvaret med en genial pasning i bakrom til Simen Hestnes. Han vippet ballen motsatt til David Hickson, som plutselig var alene med keeper, men Vitalijs Melnicenko leverte en meget god redning da han slo ballen over.

Minuttet senere gjorde vertenes Alexander Dang opp for seg, da han vant en hodeduell mot Sverre Sandal like inn på Kåffas banehalvdel. Inn i bakrom kom Jacob Bolsø først og kom seg foran Akinshola Akinyemi, og alene med Idar Lysgård skjøt han via Akinyemis fot og inn bak den nye Kåffa-keeperen.

Kåffa fortsatte å kontrollere kampen og jobbet for et seiersmål, og sju minutter før slutt satte Johannes Moesgaard inn Petter Nosa Dahl og Johannes Nunez for å avgjøre kampen. To minutter senere kom Nosa først på et innlegg, men bredsidet ballen meteren over mål.

Lyseklosters Jacob Bolsø jubler for utligningsmålet hjemme mot KFUM Oslo (Paul S. Amundsen/NTB)

Nosa utlignet vertenes snuoperasjon

Tre minutter før slutt plukket Ole Marius Håbestad opp ballen like utenfor egen 16-meter etter at Robin Rasch fikk sitt skudd blokkert. Lysekloster-spilleren løp over hele banen, spilte en vegg og kom seg inn i Kåffa-boksen. På ett touch etter veggspillet sendte han ballen ned i hjørnet, og Lysekloster opp i ledelsen etter en enorm kontring fra vertene som dermed hadde snudd kampen.

Lyseklosters Ole Marius Håbestad snudde kampen for vertene som trodde de slo Kåffa ut av cupen onsdag, før laget fra Ekeberg slo tilbake. (Paul S. Amundsen/NTB)

På overtid fikk Kåffa flere gode muligheter, og fire minutter på overtid fikk Kåffa sin utligning. Petter Nosa Dahl fikk et par forsøk, før han gjorde alt selv. Kantspilleren dro seg inn fra kanten, passerte en Lysekloster-spiller og banket ballen ned i hjørnet. Fantastisk scoring som berget Kåffas deltagelse i cupen.

Remi Svindland fikk en mulighet sju minutter på overtid, men holdt ikke hodet kaldt nok, og banket den langt utenfor. Dermed måtte Kåffas også denne gang ut i ekstraomganger, etter at laget hadde veldig god kontroll på oppgjøret gjennom store deler av kampen.

Petter Nosa Dahl (midten) jubler for sin 2-2-scoring som ga Kåffa ekstraomganger dypt inne i overtiden mot Lysekloster (Paul S. Amundsen/NTB)

Begge traff tverrliggeren

Tre minutter ut i ekstraomgangene fikk Robin Rasch en helt eventyrlig mulighet på frispark fra 16,5 meter. Kapteinen skrittet opp og banket ballen i tverrliggeren bak Lyseklosters keeper. I foranledningen som ga frispark pådro Johannes Nunez seg en skade, og måtte gå av etter bare å ha spilt i knappe ti minutter.

Sju-åtte minutter senere var det Lyseklosters tur til å sette ballen i tverrliggeren, da Dirisa Gamachis fikk trillet en ball ut på ti-tolv meter og dro til. Ballen gikk over hodet til Lysgård, men traff tverrliggeren og gikk ned på streken og spratt ut. Gigantisk mulighet for vertene til å ta ledelsen.

Niclas Semmen prøvde å lobbe over Melnicenko helt på tampen av den første ekstraomgangen, men vertenes keeper leverte en meget solid redning. Det leverte han også minuttet etter starten på den andre ekstraomgangen, da Robin Rasch skjøt fra sju meters hold, men Melnicenko plukket fram en ypperlig reaksjonsredning for å slå den over til corner.

Hestnes avgjorde for Kåffa

Melnicenko leverte en strålende redning til da Saldana slengte inn ett innlegg, men fem minutter før slutt kom den avgjørende scoringen for KFUM Oslo. Simen Hestnes spilte vegg med Petter Nosa Dahl, som chippet ballen over slitne Lysekloster-forsvarere. Hestnes dempet på brystet og banket inn ledermålet.

Herlig scoring fra Kåffa, som rodde i land seieren i ekstraomgangene. Dermed er KFUM Oslo klare for kvartfinale, som ikke spilles før i oktober. Neste kamp i ligaen nå er hjemme mot FFK på søndag.

– Vi er svake i dag, men det er deilig å unngå straffer. Vi ønsket ikke å spille 120 minutter i dag, men det var bra vi avgjorde før straffekonken. Vi gjør det profesjonelt i første omgang, men setter ikke sjansene våre etter pausen. De fikk mål da vi jaget scoring etter utligningen, så vi burde drept denne kampen mye tidligere. Men det er i hvert fall fint at vi viser karakter på slutten, sier Hestnes.

---

Kampfakta

NM menn, 4. runde

Lysekloster – KFUM Oslo 2-3 e.e.o (0-1)

Lysekloster Family Arena

Mål: 0-1 Robin Rasch (32.), 1-1 Jacob Bolsø (71.), 2-1 Ole Marius Håbestad (87.), 2-2 Petter Nosa Dahl (90.), 2-3 Simen Hestnes (115.)

Gule kort: Jacob Kvarven, Lysekloster. Remi-André Svindland, KFUM Oslo.

Dommer: Daniel Higraff (Forus og Gausel Idrettslag)

KFUM Oslo (3-4-3): Idar Lysgård – Ayoub Aleesami, Sverre Sandal, Akinshola Akinyemi (Nicklas Semmen fra 90.) – Håkon Hoseth (Amin Nouri fra 63.), Robin Rasch, Remi-André Svindland, David Hickson – Moussa Njie (Simen Hestnes fra 63.), Mame Mor Ndiaye (Johannes Nunez fra 84. (Adam Saldana fra 94.)), Teodor Haltvik (Petter Nosa Dahl fra 84.).

---