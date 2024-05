Blekt Kåffa-lag snek seg videre på straffer etter gedigen keepertabbe

Etter søndagens eventyrlige hjemkomst til Ekeberg har Kåffa-trener Johannes Moesgaard igjen bytta ut store deler av laget til onsdagens cupkamp mot Sogndal. Bare Amin Nouri, Mo Lion Njie og Sverre Sandal er igjen, mens de andre åtte er bytta ut. Ny er også keeperdebutant Idar Lysgård, som ble hentet inn tirsdag.

Den tidligere Skeid-keeperen var i tankene til Kåffa uansett, grunnet reservekeeper William da Rochas strekkskade, men ble kastet rett inn på laget etter Emil Ødegaards hodeskade mot Brann. Lagene møttes sist i slutten av oktober, da Kåffa cruiset inn til en sterk 0-3-seier på veien mot opprykket fra Obosligaen.

På Fosshaugane onsdag var det også gjestene fra Ekeberg som tok kommandoen fra start, med masse ballinnehav, et skudd og to og en corner som det ikke ble noe av. Den første sjansen var det imidlertid Sogndal som fikk, da Edmund Baidoo kom til skudd fra 16-meteren, men Lysgård reddet til corner som Daniel Arrocha headet over.

Sjansefattig før pause

Det skjedde egentlig fint lite etter det før vi nådde rundt halvtimen, da Baidoo igjen var på farten. Sogndals fotrappe kantspiller fikk to nye skuddforsøk, der det andre passerte Kåffas keeper Lysgård, men ble reddet på streken. Kåffa hadde mest ball, men slet med å skape sjanser den første halvtimen på Fosshaugane.

Voldsomt mye skjedde det ikke det siste kvarteret heller, og dermed gikk lagene til pause på 0-0 etter en særdeles sjansefattig affære. Sogndals Baidoo hadde et par skuddforsøk, mens Kåffa ikke hadde noe å by på fremover tross veldig stort ballinnehav.

Kampbildet etter pausen var veldig likt, med mye Kåffa-ball og Sogndal som kontret. David Hickson holdt på å sette ballen i eget nett sju-åtte minutter ut i omgangen, men klareringen på et Sogndal-innlegg snek seg utenfor stolpen til en corner som Sogndal igjen headet høyt over på.

Keepertabbe ga ekstraomganger

Like over timen gjorde Kåffa-trener Moesgaard et trippelbytte i jakten på avansement, og inn kom Robin Rasch, Johannes Nunez og Håkon Hoseth. Byttene ga ingen umiddelbart effekt, og i stedet var det faktisk Sogndal som også tok over banespillet. Og 18 minutter før slutt tok vertene ledelsen.

Edmund Baidoo var nok en gang den skapende kraften for Sogndal, da han kom seg løs på kanten og la inn i boksen. Mellom Momodou Lion Njie og Kristoffer Lassen Harrison snek vertenes stortalent Viljar Stavø seg, og 18-åringen fikk stanget Sogndal i ledelsen og kunne juble for sitt første mål for A-laget til Sogndal.

Kåffa fikk litt mer kontroll på ballen igjen mot slutten av kampen, og jaktet utligning, men klarte ikke å skape noe som helst. Da er det greit at vertenes keeper Lars Jendal tok saken i egne hender og slapp inn en corner fra Robin Rasch på første stolpe som han rett og slett slo i eget nett. Dermed ble det utligning og ekstraomganger, fortsatt uten at KFUM Oslo hadde skapt en eneste sjanse i løpet av de første 90 minuttene.

Kåffa utnyttet ikke overtaket

Etter scoringen skapte Kåffa langt mer på overtiden enn i hele kampen totalt, da Håkon Hoseth først satte et innlegg i tverrliggeren og over. David Hickson ble også spilt igjennom, men kom såpass skrått på keeper Jendal at Sogndal-keeperen reddet.

I den første ekstraomgangen skjedde det lite, men like før slutt var Lysgård på en liten bærtur, men Per-Egil Flos forsøk på brassespark i mål var ikke veldig vellykket og gikk langt over. I den andre ekstraomgangen satte Kåffa litt mer fart på, og Håkon Hoseth hadde en stor mulighet seks-sju minutter ut i ekstraomgangen da han satte ballen høyt opp mot krysset, men dessverre for Kåffa like på utsiden.

Fire minutter før slutt fikk Nosa Dahl sin store mulighet, da han slapp unna Per-Egil Flos markering, men headet ballen over fra kloss hold. Sogndal byttet seg svakere med flere unggutter og 4. divisjonsspillere, mens Kåffa byttet seg sterkere med flere eliteseriespillere. Likevel endte det med straffekonk, etter at Jendal reddet et forsøk fra Teodor Haltvik på overtid av den andre ekstraomgangen.

Nunez avgjorde da Høyland bommet

Daniel Arrocha scoret på Sogndals første straffe. Robin Rasch utlignet med en straffe helt nede i hjørnet. Per-Egil Flo satte inn 2-1 i samme nettmaske som Rasch. Simen Hestnes utlignet til 2-2 for Kåffa. Tidligere Grorud-spiller Martin Høyland bommet på sitt straffespark, da Idar Lysgård går rett vei og reddet.

Petter Nosa Dahl satte sin straffe sikkert, og ga Kåffa ledelsen 3-2 i straffekonken. Viljar Stavø utlignet til 3-3, før Adnan Hadzic ga Kåffa tilbake ledelsen med en fantastisk straffe. Sogndals Andreas Hoven utlignet til 4-4, før Johannes Nunez fikk æren av å sette inn Kåffas femte straffe og avgjøre kampen.

Dermed gikk Kåffa videre til cupen tross det som var en meget svak prestasjon i store deler av kampen. Det betyr ikke så mye i cupen, og med seieren på straffer er KFUM Oslo med i hatten da 4. runde skal trekkes.

---

Kampfakta

NM menn, 3. runde

Sogndal – KFUM Oslo 5-6 e. str. (0-0)

Fosshaugane Campus, 1706 tilskuere

Mål: 1-0 Viljar Stavø (72.), 1-1 Robin Rasch (89.)

Scorede straffer: Daniel Arrocha, Per-Egil Flo, Viljar Stavø, Andreas Hoven, Sogndal. Robin Rasch, Simen Hestnes, Petter Nosa Dahl, Adnan Hadzic, Johannes Nunez, KFUM Oslo.

Misbrukte straffer: Martin Høyland, Sogndal.

Gule kort: Martin Høyland, Sogndal. Kristoffer Lassen Harrison, KFUM Oslo.

Dommer: Steinar Hauge (Bjarg, IL)

KFUM Oslo (3-5-2): Idar Lysgård – Kristoffer Lassen Harrison, Momodou Lion Njie (Akinshola Akinyemi fra 74.), Adnan Hadzic – Amin Nouri (Håkon Hoseth fra 62.), Sverre Sandal (Simen Hestnes fra 78.), Adam Saldana (Robin Rasch fra 62.), David Hickson – Moussa Njie (Petter Nosa Dahl fra 102.) , Mame Mor Ndiaye (Johannes Nunez fra 62.), Teodor Haltvik.

---