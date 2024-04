Kåffa-børsen etter den historiske eliteseriekampen mot Brann på Ekeberg

EMIL ØDEGAARD – Hadde lite å gjøre før han ble sparket i hodet av Bård Finne. Byttet ut før halvtimen spilt, og sendt til legevakta for å sy.

HAITAM ALEESAMI – 6. Bidro med stor trygghet og ro da Brann satte press på, og dirigerte troppene bra. Knallgod på hodet, og flink til å bryte foran. Lå godt i ramma, og leverte en prikkfri kamp bakerst.

MOMODOU LION NJIE – 6. God duellstyrke, og med på den oppofrende dugnaden bakerst da Brann hadde presset før Finnes utvisning. Fikk god bruk for farta til å sweepe bakerst, men levde litt på kanten med tanke på hans gule kort.

AKINSOLA AKINYEMI – 5. Den mest offensive av de tre stopperne, og den med flest pasninger opp gjennom ledd. Også han duellerte godt og bidro til at Kåffa hadde så god kontroll på Brann som de tross alt hadde.

HÅKON HOSETH – 6. Flere gode løp inn i bakrom, og raid langs høyresiden. Fikk inn et par innlegg også, og jobbet knallhardt både offensivt og defensivt. Ny veldig god kamp av den tidligere Ullern-spilleren.

ROBIN RASCH – 5. Styrer midtbanen som han har ikke gjort noe annet i Eliteserien. Strør pasninger og jobber godt også defensivt. God skuddmulighet like over timen.

SIMEN HESTNES – 6. Sterk forflytningsevne, og løper rundt på midten og dikterer spillet. Er overalt, og en uvurderlig brikke i Kåffas midtbaneledd.

AMIN NOURI – 4. Jobbet godt opp og ned på sin vingback. Lite involvert offensivt, men gjorde sin jobb defensivt. Litt usynlig. Ut 20 minutter før slutt.

SVERRE SANDAL – 5. Fikk starte på bekostning av Svindal, og flytta seg godt i midtbaneleddet for å skjære av Branns pasningsalternativer. God gjenvinning like før pause, som skapte en stor mulighet. Tatt av til pause.

JOHANNES NUNEZ – 5. Litt uheldig med touchene før pause. Gjorde at han ikke var det beste oppspillspunktet. God kombinasjonsspiller, og sendte igjennom flere stikkere til Nosa. Lykkes nesten med å curle ballen i vinkelen kvarteret før slutt, og hadde noen skuddforsøk.

PETTER NOSA DAHL – 5. Kåffas viktigste angrepsvåpen viste seg fram gang på gang i starten av kampen. God fart, god teknikk og var et utløp for et Kåffa-lag som ble presset bakover på banen. Kom seg inn i Brann-boksen ved et par anledninger, og bommet på ballen i det som var Kåffas største sjanse før pause. Gikk på mange gode løp, men fikk litt mer til etter hvilen. ut ti minutter før slutt.

HENRI SØRLIE – 5. 17-åringen ble kastet inn til sin debutkamp på A-laget, som til alt overmål også er eliteseriedebuten mot Brann. Overraskende rolig med ballen i beina, til tross for å ha 400 bergensere i ryggen. God med ballen i beina, og gode utspark.

REMI-ANDRÈ SVINDLAND – 4. Snublet i ballen da han fikk en stor mulighet like etter pause, men da var det blåst for offside. Inn for Sandal, og gjorde mye den samme jobben. Flink til å trekke seg ned i midtbaneleddet for å kombinere, men fikk ikke satt sitt ordentlige preg på kampen.

David Hickson og Mame Mor Ndiaye spilte for lite til å bli vurdert.