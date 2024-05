KFUM Oslo med ett tap på seks kamper: Lov å være smarte

Når man da samtidig holder nullen, for tredje kamp på rad, da kommer poengene også på norsk fotballs øverste nivå.

Vi føler fortsatt at KFUM Oslo er på reise Norge Rundt for å fortelle, og ikke minst vise fram hvem de er.

De er kort og godt hovedstadens beste fotballag. Som nå har kun ett tap etter sine seks første kamper i Eliteserien.

Borte best

Dette er lagene som har prestert bedre borte enn hjemme, fellesnevneren var at begge lag manglet hjemmeseier i denne aller første obligatoriske kampen mellom disse to klubbene. Og den står ennå. For dette var lagets tredje strake tap hjemme. Men det er lov å si at de også hadde uflaks. Men det er en stor del av dette spillet.

Det vet også Kåffa mye om. Men de vet også mye om å være smarte.

Da laget gikk til pause med ettmålsledelse og femte omgang uten baklengsmål, kunne vil vel notere måloppnåelse på et viktig punkt: Å tette forsvaret.

Haugesund kom i praksis ikke til noen farlige situasjoner selv om de klarte å sette inn et visst press i omgangens ti siste minutter.

Johannes Hummelvoll Nuñez jubler med sine supportere etter at han sendte KFUM Oslo i ledelsen på Haugesund stadion søndag. (Jan Kåre Ness/NTB)

Selviks feilberegning

Kampens avgjørende feil oppsto rett før pause. Egil Selvik er en høyt verdsatt keeper i Norge, men da han skulle sende en enkel pasning til Anton Ludviksson rett før pause, feilberegnet han motstanderen. Johannes Nunez oppfattet situasjonen raskt, rappet ballen og lobbet den elegant over keeperen som er tredjevalg på landslaget.

Ikke rart Selvik og Ludviksson hadde litt å snakke om på vei inn til pause.

Petter Nosa Dahl fikk den største sjansen til å doble ledelsen da han ble smart frispilt av Remi-Andre Svindland etter 56 minutters spill. Han kom helt alene med Selvik, men brukte litt for lang tid å få kontroll på ballen slik at han ble forstyrret.

Men kontringen viste hvilken trussel dette laget er også når de blir presset lavt.

I stanga og i fanget

Tre minutter senere noterte vi hjemmelagets største sjanse da innbytter Morten Konradsen fikk avslutte fra kort hold, men en hodebeskyttet KFUM-keeper Emil Ødegaard reddet med beina.

Etter en drøy time fikk vi se et av lagets beste angrep da innbytter Moussa Njie, som erstattet Petter Nosa Dahl, fikk drevet ballen framover og sendte ballen til Remi-Andre Svindland som avsluttet med et skudd like utenfor stolpen.

Haugesund presset på i avslutningen, vi noterte et godt skuddforsøk langs gresset fra Sory Diarra, men Emil Ødegaard viste at han fulgte med på alt som skjedde foran ham.

Det gjorde han også da samme Diarra headet hardt i stolpen seks minutter før slutt, men da hadde Kåffa også infrastrukturen med på laget da ballen spratt tilbake i fanget på Ødegaard. Der var KFUM heldige!

Mer klarte ikke hjemmelaget å skape, og kollektivet KFUM Oslo kunne stolt omfavne hverandre ved kampslutt.

Oppgavene kommer tett for KFUM om dagen, onsdag må laget fly til Flesland for å møte Lysekloster i 4. runde i cupen. Neste motstander i serien er Fredrikstad på KFUM Arena søndag om en uke. Der blir det nok utsolgt igjen!

---

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 6. serierunde:

Haugesund – KFUM Oslo 0–1 (0–1)

Haugesund stadion: 4017 tilskuere.

Mål: 0-1, Johannes Nunez (45).

Dommer: Mathias Støfringshaug, Verdal IL.

Gule kort: Oscar Krusnell, Sory Diarra, Haugesund, Teodor Berg Haltvik, KFUM Oslo.

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – Strømsgodset 1-0, Kristiansund – HamKam 1-1, Odd – Fredrikstad 0-2, Sandefjord – Molde 3-1, Sarpsborg – Lillestrøm 1–0. Senere kampstart: Viking – Tromsø.

Spilt lørdag: Brann – Rosenborg 3–0.

---

