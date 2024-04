Historisk debut for 17 år gamle Sørlie: – Jeg rakk ikke å bli nervøs

KFUM Arena (Dagsavisen): KFUM Oslo har spilt de to første hjemmekampene på Intility. Nå var det klappet og klart til eliteseriespill i egen hule på Ekeberg. Rammene var enorme, og litt som forrige ukes byderby mellom Lyn og Vålerenga, var nok begivenheten større enn selve kampen.

Lite hadde egentlig skjedd før Branns storscorer Bård Finne havnet i duell med Kåffa-keeper Emil Ødegaard. Finne fikk ballen forbi Ødegaard, men traff også Kåffa-keeperen med skotuppen slik at sisteskansen ble liggende. Det gjorde han i fem minutter, før han ble lappet sammen, og sendt på legevakta for å sy.

Det betød at Kåffa måtte kaste inn en 17 år gammel keeperdebutant i buret. Henri Sørlie kom fra Langhus til Kåffa i fjor, og skulle primært være burvokter på rekruttlaget, og tredjevalget på A-laget.

Så ble andrekeeper William Da Rocha skadet, og Sørlie, som går i første klasse på videregående, rykket opp som reserve for lagets soleklare førstevalg Emil Gundelach Ødegaard.

Ti sting på legevakta

Sistnevnte ble altså truffet klokkerent i hodet av skotuppen til Branns Bård Finne etter 27 minutter. Dagsavisen får opplyst at Ødegaard ble sendt til legevakten, der han har sydd ti sting, men at det etter forholdene skal gå bra med Kåffas førstekeeper.

Sørlie kom inn, og gjorde sine saker godt i debuten, som endte med en smultring med et landets beste lag.

– Hvordan var det å få A-lagsdebuten under disse omstendighetene, Sørlie?

– Jeg rakk ikke å bli nervøs. Det tok litt tid før jeg responderte og fikk ut finger’n. Men så fikk jeg varmet opp, og jeg mener jeg kom fint ut av det, sier Sørlie til Dagsavisen etter kampslutt.

Hyller keeperdebutanten

– Du fylte 17 i begynnelsen av april. Bratt læringskurve?

– Hehe, det kan du trygt si. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få min A-lagsdebut så tidlig, sier en smilende Sørlie.

Trener Johannes Moesgaard var raus med superlativene etter kampslutt.

– Det var veldig imponerende det han leverte. Han kommer inn og opptrer helt rolig og gjør det han skal, sier Kåffa-treneren til Dagsavisen.

KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard var full av lovord om sin 17 år gamle keeperdebutant etter at Kåffa fikk med seg poeng mot Brann. (Guttorm Lende )

Skrøt av Brann

Han skrøt av Brann, og var godt fornøyd med uavgjort, selv om laget spilte med en mann mer i over en time.

– Brann var veldig gode. De ga oss ikke tid, og framsto som et rått kollektiv. Selv om vi spilte med enn mann mer, var vi like slitne som dem på slutten, og vi kom egentlig aldri i gang med vårt eget spill. Da de fikk en mann utvist tenkte jeg jo tanken på at vi kunne vinne, men slik kampen gikk er vi greit fornøyde med ett poeng, sier trener Johannes Moesgaard.

Kampen i seg selv ble aldri spesielt velspilt, og var svært sjansefattig. Kåffa kom aldri til de store målsjansene. Noen småfarlige forsøk var det hele, og skudd fra distanse.

Storfint besøk

Til Kåffas første eliteseriekamp på Ekeberg kom også byrådsleder Eirik Lae Solberg, sammen med Høyre-leder Erna Solberg. Sistnevnte selvsagt med Brann-skjerf.

Det var bitende kaldt på Ekeberg denne søndags ettermiddagen.

Spillet varmet heller ikke, selv om varmen fra de over 3000 på tribunen varmet langt inn i Kåffa-sjelen.

– Det var en helt fantastisk ramme. Vi har nesten aldri hatt publikum her oppe før, så det å oppleve det her er helt utrolig, avslutter Kåffa-trener Johannes Moesgaard.

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 5

KFUM Oslo – Brann 0-0 (0-0)

KFUM Arena, 3298 tilskuere.

Dommer: Marius Hansen Grøtta.

Gult kort: Robin Rasch, Momodou Lion Njie, Simen Hestnes, KFUM Oslo, Svenn Crone, Japhet Sery Larsen, Brann.

Rødt kort: Bård Finne (26), Brann.

Lagene:

KFUM Oslo (3-4-2-1): Emil Ødegaard (Henri Sørlie fra 30.) – Shola Akinyemi, Momodou Lion Njie, Haitam Aleesami – Håkon Hoseth, Simen Hestnes, Robin Rasch, Amin Nouri (David Hickson fra 67.) – Sverre Sandal (Remi-André Svindland fra 45.), Petter Nosa Dahl (Mame Mor Ndiaye fra 81.) – Johannes Hummelvoll Nuñez.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen – Emil Kornvig, Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre (Sander Kartum fra 61.) – Ole Didrik Blomberg (Aune Heggebø fra 62.), Bård Finne, Niklas Castro (Magnus Warming fra 62.)

---