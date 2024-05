Spillerbørs KFUM Oslo: Tre strake kamper uten baklengs

EMIL ØDEGAARD – 6: Stilte med hodebeskytter i denne kampen etter smellen han fikk mot Brann sist. Fikk overraskende lite å gjøre, men var våken på plass på det som kom. Fikk hjelp av stolpen ved Haugesunds største målsjanse.

HAITAM ALEESAMI – 7: Det er jo bare å gi dette forsvaret honnør for måten det holder sammen på og rutinen til den tidligere landslagsspilleren er viktig i så måte. Plasseringene er kloke og valgene likeså. Holder roen i alle situasjoner.

MOMODOU LION NJIE – 6: Samhandlingen i bakre ledd må alle i forsvaret få æren for og Lion Njie har den egenskapen at han sjelden trenger å takle. Det betyr at han som regel alltid er riktig plassert.

AKINSOLA AKINYEMI – 6: Vil gjerne være aktiv også fremover i banen, men her ble det mye jobbing bakover. Var nær å lage selvmål, men han hadde kanskje bedre kontroll enn det så ut som.

HÅKON HOSETH – 6: Har funnet sin rolle på høyrekanten der han balanserer de defensive og offensivene oppgavene med stil.

ROBIN RASCH – 5: Skapte Haugesunds første målsjanse med en sjelden feilpasning, noe han gjorde alt han kunne for å rette opp igjen. Hadde en litt overraskende feilmargin denne gangen og for første gang i år spilte han ikke samtlige minutter.

SIMEN HESTNES – 6: Det er ikke hoftefest man forbinder med denne spilleren. Står han noensinne i ro? Viktig mann i å rive fra hverandre Haugesunds midtbanespill da de prøvde å flytte laget høyere i banen.

AMIN NOURI – 6: Veteranen ville mye i denne kampen. Og han ser hele tiden etter muligheter. Hadde god kontroll defensivt.

REMI-ANDRE SVINDLAND – 5: Var tilbake i startelleveren på bekostning av Sverre Sandal, den eneste endringen på laget fra siste runde. Ble løpene litt imellom til han serverte kampens krempasning til Nosa Dahl etter pause. Burde fått en målgivende der.

JOHANNES NUNEZ – 5: Vi så ikke mye til KFUMs måltjuv før han dukket opp ved Haugesunds blunder og sendte de blåkledde for anledningen i ledelsen. Det ble mye løping uten ball og ble byttet ut de siste 20 minuttene.

PETTER NOSA DAHL – 5: Løper på alt som rører seg, men det ble ikke på så mye i denne kampen. Ble frispilt for blang goal etter pause, men klarte ikke å stokke beina i rett øyeblikk. Fikk slippe en halvtime før slutt.

MOUSSA NJIE – 5: Spilte de siste 30 minuttene for Petter Nosa Dahl og skapte et av lagets beste angrep i den perioden.

Mame Mor Ndiaye, Sverre Sandal og Teodor Berg Haltvik spilte for kort til å bli vurdert.

