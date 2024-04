Eventyret Kåffa fikk sin eventyrlige hjemkomst til Ekeberg

KFUM ARENA (Dagsavisen): På Norges øverste nivå er det få lag som har kommet fra mindre kår enn det KFUM Oslo har gjort. Ekebergsklubben ligger riktignok beleilig til i Oslo, med tanke på spillertilfang og har en del fordeler kontra klubber på lignende størrelse ute i distriktene. Samtidig er det også en kjensgjerning at Oslo-klubber ikke får den samme støtten og tilretteleggingen som mindre klubber på steder der de er det eneste laget. Dermed er det rett og slett utrolig at Kåffa har kjempet seg opp til å spille i Eliteserien.

Søndag ble den reisen kronet med lagets aller første kamp i Eliteserien hjemme på Ekeberg. Skriveriene har vært mange, og spørsmålene store om hvor Kåffa skulle spille sine kamper etter opprykket. Det endte med den aller beste løsningen for et KFUM Oslo-lag som hører hjemme på Ekeberg. De to første kampene på Intility byttet laget gladelig bort, for å få spille nesten en hel sesong hjemme på KFUM Arena i Eliteserien.

KFUM Oslo spilte sin første eliteseriekamp på Ekeberg Kåffa markerte for alvor inntoget i Eliteserien søndag, da laget spilte sin første kamp på øverste nivå hjemme mot Brann på Ekeberg. (Pål Karstensen)

Da jeg kom opp på Kåffa-treningen på torsdag var flomlysene satt opp, og det var rett og slett et majestetisk syn. Den jobben som har blitt gjort på Ekeberg gjennom vinteren for å kunne arrangere søndagens eliteseriekamp er ikke liten, og det er klart at det er mye som kan bli bedre også etter de har evaluert søndagens kamp, men det er bare å ta av seg hatten for jobben Thor-Erik Stenberg og KFUM Oslos administrasjon har gjort for å få gjennomført den historiske kampen på Ekeberg.

Kåffa er en familieklubb, og ønsker å skape en folkefest for hele Oslo, men spesielt for de som bor på Ekebergsletta og tilhørende områder. I år feirer laget 85 år, og det skulle ta hele 68 år før laget fikk sin første permanente hjemmebane på Ekeberg. Det var i 2007, og da spilte laget i 3. divisjon. Året etter ble det opprykk til 2. divisjon, før laget i 2015 før første gang rykket opp i Obosligaen, men det var ikke før Jørgen Isnes tok laget opp igjen til 1. divisjon foran 2019-sesongen eventyret virkelig skjøt fart. Mannen Profetene synger er sendt fra himmelen fikk laget til å bli en opprykkskandidat til Eliteserien, før Johannes Moesgaard fikk Kåffa over målstreken og opp i det aller gjeveste selskap i sin første sesong som hovedtrener.

Bildene fra TV2 der laget krysser den svært berømte overgangen mellom klubbhuset og stadion og dronebildene fra da spillerne entret matta med eliteseriehymnen på anlegget og 3298 tilskueres hyllest på stadion er rett og slett bilder for evigheten. Jeg har vært på min andel store stadioner rundt om i verden og i Norge, og selv om du får større og bedre stadionopplevelser mange steder, er det få plasser du har merket viktigheten og stoltheten av det som skjedde på Ekeberg søndag. Det var rett og slett et historisk øyeblikk.

Det eneste lille skåret i gleden, som absolutt ikke er Kåffas feil, var det jeg opplevde på bussen på vei opp til Ekeberg. For meg er det et mysterium at Ruter ikke satte opp flere busser når de vet at det er så mange bergensere som skal til et sted med relativt dårlig kollektivdekning omtrent samtidig. Det førte til en del unødvendig trengsel, da fotballsupportere som drikker øl dessverre ikke er de som oppfører seg best.

Horder av supportere trasker mot busstoppet som tar fansen ned fra Ekebergsletta. (Annika Byrde/NTB)

På bussen opp til Ekeberg førte det dessverre til at for mange bergensere prøvde å presse seg inn på den bussen jeg satt på, noe som gjorde at en småbarnsfar med to små barn måtte presse seg av bussen etter at ungene begynte å gråte i trengselen på bussen. At det også var den siste bussen som nådde kampstart gjorde det ikke enklere å se den lille gutten i Brann-drakt og skjerf gråte sine modige tårer mens pappa trøstet.

Jeg håper både den lille gutten fra Bergen, og alle andre som ønsker å få med seg det eventyret KFUM Oslo har blitt, får tatt turen til Ekeberg denne sesongen. Neste hjemmekamp er mot Fredrikstad, som også har vært på sin egen hjemreise tilbake til toppen av norsk fotball. En aristokrat mot en jypling.

Kåffa har endelig gjort sitt inntog i Eliteserien, og de hevder seg blant sine likemenn på landets øverste nivå. Som trener Johannes Moesgaard oppsummerte etter kampen, var det simpelthen fantastisk å vende hjem til Ekeberg. Det er en helt spesiell følelse rundt en klubb som har begitt seg ut på en eventyrlig reise, med enormt mye godt arbeid både på og utenfor banen, som har ført klubben hit.

På tribunen synger Profetene om at de er på vei til Champions League, og etter å ha vært vitne til reisen laget har vært på som har kulminert med Eliteserien vil jeg ikke avskrive hva Kåffa kan få til i fremtiden. Miraklenes tid er ikke forbi, og det KFUM Oslo holder på med er rett og slett et mirakel. For et lag som har så god tilknytning til de som kan utføre mirakler, trenger ikke reisen å slutte her.

Håkon Hoseth kom fra Ullern til Kåffa før 2020-sesongen, og har selv tatt steget fra 3. divisjon til spill i Eliteserien. Søndag var han blant vertens aller beste i den historiske hjemmekampen på Ekeberg. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)





