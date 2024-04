Byggeplassen ferdig, KFUM Oslo vender hjem

EKEBERG (Dagsavisen): En uke etter at Lyn og Vålerenga spilte for 25.000 tilskuere på Ullevaal stadion, kan byens beste fotballag åpne portene til sin nye storstue.

Men hvor stor er den?

– Den blir smekk full, gliser billettansvarlig Morten Nydal, den tidligere altmuligmannen i Vålerenga som nå jobber i KFUM Oslo og prøver å holde styr på alle bergensere som ønsker å se søndagens premiere der Brann er gjesten i den historiske kampen.

Snekring pågår

Billettmaset om denne kampen begynte for flere måneder siden.

Da Dagsavisen spilte inn sin podkast Trikkeligaen på Ekeberg denne uka, pågikk det fortsatt mye hamring og snekring.

Eliteserie med VAR-dømming og hele pakka har aldri skjedd på dette jordet før, som er mest kjent for Norway Cup. Nå er det plass til 3300 tilskuere på den midlertidige arenaen, som skal erstattes en ny en på den andre siden av Ekebergveien om to år.

Det betyr at norsk fotballs mest omtalte fotgjengerfelt må benyttes av både spillere, trenere og dommere for å komme seg fra garderobene til arenaen.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard på KFUM Oslo-trening (Pål Karstensen)

Undervurdert av publikum

Publikum kan komme fra alle kanter på den digre Ekebergsletta. Men nå har man også fått hovedtribune med tak, slik det sømmer seg et lands øverste liga.

Ute på kunstgresset prøver trenerne Johannes Moesgaard og Thomas Holm å holde fokus. Det ser det ut til at de klarer.

KFUM Oslo sin nye stadion tar form, med enorme lysmaster på Kåffa-trening (Pål Karstensen)

– Det går ikke an å gjøre noe annet enn å glede seg til dette. Vi skal skape vår egen hule, og det er vel fortsatt slik at Brann ikke kan tape for et lag på Ekebergsletta, sier Johannes Moesgaard når han gjester studio vårt etter treningen.

For han mener fortsatt at KFUM Oslo går under radaren til det store publikum. Og det kan fortsatt være fordel Kåffa, som er stammebegrepet som brukes om denne klubben.

– Så det er slik 1. runde-i-cupen følelse for lag som møter dere, spør programleder Haakon Thon?

– Ja, litt og vi fortsetter vår strategi med å overraske motstanderne med at vi kan variere mye i måten vi spiller på, sier hovedtreneren.

Har overrasket positivt

For Kåffa kommer fra en sterk borteseier over Sarpsborg 08, ligger på en delt 10. plass på tabellen og har overrasket kritikerne positivt i de første kampene. Det er vel bare Dagsavisen som ikke har tippet dem rett ned igjen.

– Folk kjenner oss ikke, og det er fint, sier Moesgaard.

Dette er laget som kan stille opp med en spiss som ikke er spiss, og så er det plutselig andre spillere som fronter laget i angrep.

Noen kaller det løkkefotball satt i system.

Haitam Aleesami fikk 31 A-landskamper for Norge. (Terje Bendiksby/NTB)

Mannen med erfaring

– Det er nok ikke så ille, ler Haitam Aleesami, som har kommet inn i denne klubben med all sin tyngde og erfaring som Moesgaard følte at han trengte litt mer av.

32-åringen som spilte barndomsfotball i Nordstrand og Holmlia før han begynte på den lange toppfotballreisen med Skeid tilbake i 2010, har vært Europa rundt og hanket med seg 31 A-landskamper på veien.

Tar du deg en tur på Karl Johans gate og spør tilfeldig forbipasserende om de kan navnet på en KFUM-spiller, får du neppe mange svar. Men Aleesami kan være en av dem.

KFUM Oslo er hans tiende klubb hvis vi teller med barndomsklubbene.

Et særegent lag

Han er gledelig overrasket over ha han har møtt.

– Dette er en gjeng profesjonelle spillere og trenere som har det annerledes enn i andre klubber jeg har vært. Det er et spesielt kameratslig samhold her, samtidig som vi er veldig direkte med hverandre når det er nødvendig, sier Aleesami, som også er innom vårt studio.

Der sitter også keeper Emil Ødegaard, som har en helt annen fotballbakgrunn.

Mot Sarpsborg hadde han en indirekte målgivende pasning da han lynraskt oppfattet situasjonen som skapte den andre scoringen for KFUM.

Ødegaard er en spillende keeper, som han utdyper i podkasten.

Trikkeligaen i Kapellet: Fra venstre Emil Ødegaard, Haitem Aleesami, Haakon Thon, Pål Karstensen og Johannes Moesgaard. (Reidar Sollie)

Eget kapell

Vi sitter i et rom i KFUM-hallen som heter Kapellet, og som faktisk er det. For bak oss er det en liten altertavle med Bibelen liggende framme. På gulvet ligger det et ballnett og en kurv med med ketsjup og sennep.

Dette er en klubb med toppfotball, bredde og kristen forankring i skjønn forening.

Men på banen er KFUM-spillere akkurat som andre elitespillere, prestasjonskravene er ikke noe mindre her.

Etter de første kampene ville Johannes Moesgaard ha mer tøffhet og kynisme inn i laget. Det har han fått.

Hvem skal få?

I bakgrunnen står Morten Nydal og prøver å holde styr på et lite antall restbilletter det er rift om. De er solgt ut når dette leses. Han vil komme i den situasjonen mange ganger i år.

– Hva gjør vi når Bodø/Glimt kommer hit i Norway Cup-uka og vi har bare plass til 3300 mennesker. Hvordan skal vi fordele dette rettferdig, spør Morten Nydal, som avslører at han har sine metoder.

Men først er det premiere mot Brann søndag klokka 17.00. Og det er for sent å kjøpe billett …

KFUM Oslo sin nye stadion tar form, med enorme lysmaster på Kåffa-trening (Pål Karstensen)

---

FAKTA

KFUM Oslos kamper i Eliteserien til nå:

HamKam 1–1 (h), Kristiansund 1–1 (b), Strømsgodset 1–3 (h), Sarpsborg 2–0 (b)

De to første hjemmekampene ble spilt på Intility Arena.

Laget er også videre i cupen der de møter Sogndal i 3. runde.

---

