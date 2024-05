Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble 2023 en kalddusj for bilbransjen.

Nylig meddelte AutoriaGruppen at de legger ned bilforhandleren Autoria Bilsenter AS, avdeling Askim. Bilbutikken er merkeforhandler for bilmerkene Maxus, BYD, Isuzu, Kia og Opel. Bakgrunn for nedleggelse er blant annet endret eierstruktur og redusert nybilsalg. Avdelingen har 17 ansatte, skriver Smaalenenes Avis.

– Det er aldri gøy å legge ned en butikk, samtidig er det godt å få avsluttet en prosess som har holdt på en stund, sier styreleder Petter Breivik til lokalavisa.

Et rentekutt hadde nok vært bra, rent psykologisk. — Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund om hva som skal til for at nybilsalget skal løfte seg.





Omsetningsfall i 2023

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler endte på 126.953 i 2023. Hele 27 prosent bak 2022. Det har krevd omstillinger i bransjen.

– Bilbransjen er vant til å snu seg raskt. Mange har kuttet kostnader og satset mer på andre forretningsområder, eksempelvis bruktbil og servicemarkedet, sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund til Dagsavisen.

Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund. (Thomas Brun/NTBscanpix)

Hvorvidt nedleggelsen av bilbutikken i Indre Østfold får følge av andre bilforhandlere har Steinsland ingen kommentar til.

«Vanskelig, men med lys i tunnelen», kan være beskrivelsen på Norges Bilbransjeforbunds prognose for 2024.

– Vi tror det blir et tøft år for nybilsalget, men at bransjen fremdeles kan klare seg greit på salg av bruktbiler og omsetningen fra servicemarkedet, skade, lakk m.m. Det verste er uansett over. Pilene er i ferd med å snu, vi tror på en positiv endring i nybilsalget til høsten, sier kommunikasjonssjefen i NBF.

Ønsker rentekutt

Som stor bilprodusent på verdensbasis valgte nylig Volkswagen å endre på elbilplanene. Inntil videre satses det mer på produksjon av forbrenningsmotorer og ladbare hybrider ved fabrikken.

– Hvordan påvirker dette nybilsalget i Norge?

– I liten grad. Det vil fremdeles produseres nok elbiler til å forsyne det norske personbilmarkedet, svarer Egil Steinsland i Norges Bilbransjeforbund og avslutter:

– Når det gjelder nybilsalget er tilbakemeldingene fra våre medlemmer at markedet allerede ser lysere ut. Men et rentekutt hadde nok vært bra, rent psykologisk.

Fortsatt nedgang i nybilsalget

I første kvartal i år er det solgt 4.158 færre elbiler enn i 2023.

– Vi frykter usikkerhet rundt elbilfordelene kan være med å bremse bilsalget, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

---

REKORDVERDI FOR NORSK BILEKSPORT

Omkring 3.900 biler til en verdi av 638 millioner kroner ble eksportert fra Norge i november 2023. Det er ny rekord.

– Den svake norske kronen kombinert med refusjonsordningen for biler gjør det attraktivt for utlendinger å kjøpe norskeide biler, sier seksjonssjef Therese Vestre i Statistisk sentralbyrå.

(©NTB)

---

I mars i år ble det solgt 48 prosent færre elbiler enn i mars 2023. Høye renter og at folk kjenner på økt press i økonomien er viktige årsaker til det dempede bilsalget. Nå frykter NAF at også usikkerhet rundt elbilfordelene kan bidra til at utskiftningen av bilparken bremses.

– Det er dyrtid. Det å kjøpe en ny bil er av de største økonomiske beslutningene folk gjør. Mange ønsker å bytte til elbil slik at de kan kjøre utslippsfritt og med lavere kostnader i det daglige. Usikkerhet om elbilfordelene kan derfor bety at flere utsetter beslutningen, sier Handagard i en pressemelding, og legger til:

– Forutsigbarhet er viktig for bilkjøperne. Vi mener regjeringen må fryse moms-grensen på dagens nivå. Heller ikke vektavgiften på nye elbiler må skrus opp nå.

