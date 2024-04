KFUM med første seier i Eliteserien. - Nå kan Brann bare komme

Seieren kunne neppe vært bedre timet, en uke før laget endelig skal spille sin første hjemmekamp på Ekeberg.

Brann kommer til en kamp som allerede er utsolgt ettersom det bare er plass til drøyt 3000 tilskuere på den oppgraderte arenaen.

– Nå kan Brann bare komme, gliste KFUM-spillerne etter den tøffe arbeidsøkta i Sarpsborg.

Satt på spissen kan man si at KFUM scoret på to av hjemmelagets dødballer. Først et innkast som gikk helt feil, så en Sarpsborg-corner som KFUM kontret inn ved et lynraskt angrep.

- Vi har spisskompetanse i overgangsspillet vårt. Det viste vi her, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard til TV2, som var strålende fornøyd med den harde arbeidsinnsatsen som ble lagt ned.

Litt desperate

Dette var kampen der begge lag forventet å ta sin første seier på fjerde forsøk i årets eliteserie.

Et skaderammet Sarpsborg-lag tok grep om kampen og presset Kåffa lavt og kom til en farlig sjanse etter fem minutter. Men Niklas Sandberg klarte ikke å stille beina i avslutningen rett foran mål.

I stedet var det KFUM Oslo som for første gang i klubbens historie fikk gleden av å ta ledelsen i en kamp på øverste nivå. Og det kan de takke hjemmelaget for.

Det var en pussig situasjon. Sarpsborg hadde innkast på egen banehalvdel, men på grunn av en misforståelse var det ingen som tok imot kastet. Da snappet Robin Rasch ballen og spilte en kjapp stikker til Johannes Nunez som plasserte ballen hardt ned i høyre hjørne.

Nunez, som har vært skadet nesten i hele vinter, fikk dermed også sin første scoring i Eliteserien.

Corner er mål. Motsatt vei

Scoringen temmet Sarpsborg, KFUM Oslo lå klokt i ramma inntil de fikk sin geniale andre scoring på andre avslutning på mål på overtid av omgangen.

Keeper Emil Ødegaard fanget ballen og i stedet for å legge seg ned, som det så ut til han hadde tenkt, spilte han ballen lynkjapt over hele banen til Johannes Nunez som var helt fri, han fikk med seg Petter Nosa Dahl på kontringen, pasningen var perfekt og vips var ledelsen doblet.

Nosa Dahl hadde åpenbart ikke fått med seg regelen om at man ikke skal feire mål foran motstanderens supportere og pådro seg gult kort.

Raschs påfunn

Etter pause handlet det om å forsvare ledelsen inn, de blå presset på, men det var KFUM som skapte omgangens største sjanse. Robin Rasch fyrte av fra 25 meter, han la inn en snodig skru som gjorde at keeper bare måtte slå ballen rett ut igjen. Der kom Nosa og skulle styre ballen ned i hjørnet, men han bommet med en halvmeter.

Stefan Johansen kom inn for hjemmelaget, han la noen farlige cornere, men KFUM-forsvaret ryddet unna i stor stil. Johansen selv kom til avslutning, men da var Håkon Hoseth der som en klegg.

Supportergruppa Profetene nøt det de så og fikk en historisk reise denne søndagen.

- Nå skal vi hjem til vår egen intime arena etter egentlig å ha spilt bare bortekamper. Dette blir flott, sier Johannes Moesgaard.

---

FAKTA

Eliteserien menn, 5. serierunde søndag:

Sarpsborg 08 – KFUM Oslo 0–2 (0–2)

Sarpsborg stadion: Ca. 3500 tilskuere.

Mål: 0–1 Johannes Nunez (16), 0–2 Petter Nosa Dahl (45).

Dommer: Sivert Øksnes Amland, Fana Fotball.

Gule kort: Eirik Wichne, Sarpsborg 08, Akinsola Akinyemi, Petter Nosa Dahl, Sverre Sandal, KFUM Oslo.

---

