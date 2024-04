Mesterlig snuoperasjon da Kjelsås tok seg videre i cupen

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Det holdt på å bli et antiklimaks for Kjelsås, og kontrastene kunne nesten ikke vært større for Kjelsås.

I fjor ble det hele Norges kjæledegge etter å ha slått ut en rekke Eliteserie-lag på veien mot en historisk semifinale. Onsdag så de ut til å ryke for Kongsvinger i andre runde da de lå under 0-2 etter 40 minutter.

Men Eivind Kampen og co. ville det annerledes. De scoret tre mål på rad og vant 3-2. Avansementet er dermed et faktum, og Kjelsås skal spille tredje runde – med et nødskrik.

Innholdsrik 1. omgang

Kjelsås var nær ved å få en pangstart på kampen, men istedenfor ble den blytung. Nær pangstart fordi Patrick Askengren headet i stolpen etter ni minutter etter et vakkert innlegg fra Filip Oprea, blytungt fordi Kongsvinger tok ledelsen tre minutter senere.

De rødkledde gjestene kom rundt på høyre og fikk slått inn. Kjelsås ble for mannsmarkerte i boks og la ikke merke til at Marius Aamodt hadde lurt seg inn på fem meter. Venstrebacken hamret ballen opp i nettaket til 1-0.

1-0 ble til 2-0 ti minutter før pause. Kongsvinger spilte seg ut fra egen 16-meter og lot ballen gå på ett og to touch. Aamodt, som hadde satt inn 1-0 etter 12 minutter, slo et perfekt innlegg til Rasmus Christiansen, som banket ballen i mål fra distanse. Da hadde Kongsvinger scoret på begge sjansene sine.

Fire minutter før pause reduserte Kjelsås. Moutaz Alzubi, et relativt nytt bekjentskap for Kjelsås-fansen, dro seg inn i banen og slo et herlig innlegg som fant pannebrasken til Jens Aslaksrud. Den notoriske målscoreren heade ballen i en vakker bue over Sayouba, som også var på halvdistanse da Askengren headet i stolpen, og i mål. Dermed var det kamp igjen inn mot 2. omgang.

Fortjent utligning

Lagene hadde hver sin store sjanse ti minutter ut i 2. omgang. Først skjøt Vegard Leikvoll Mober like over mål fra 10-12 meter, før Kristian Eriksen skjøt i nettveggen fra kloss hold.

Så tok Kjelsås over, og etter et vedvarende press mot Kongsvinger-målet i 2. omgang, kom scoringen etter timen spilt. Mande Sayouba så ut til å ha full kontroll da en høy ball havnet i fanget på keeperen. Men på uforståelig vis mistet han ballen til Askengren, som hadde få problemer med å pirke inn 2-2 fra tre meter.

Sayouba og Kongsvinger-leiren raste mot dommeren, men deres bønner ble ikke hørt. Dermed var lagene like langt igjen.

Snudde og vant

Kjelsås fortsatte etter scoringen og skapte flere halvsjanser. Etter halvspilt 2. omgang kom Oprea på en overlapp og fikk ball. Han slo 45 ut og fant Leo Bech Hermansen, som fikk bra klem på et skudd som hadde retning mål. Dessverre for innbytteren gikk forsøket i en rødkledd forsvarsspiller.

På overtid var snuoperasjonen komplett. Olav Øby slo et frispark inn i boks og fant Simen Olafsen, som headet ballen til Eriksen. Han kunne bare spasere ballen inn i det åpne målet og til 3-2.

Det var også det siste målet i kampen. Dermed vant Kampen og co., og er klare for tredje runde!

Olav Øby var hjernen bak 3-2-målet. (Even Lübeck)

Kampfakta

NM menn, 2. runde onsdag:

Kjelsås-Kongsvinger 3-2 (1-2)

Grefsen stadion: 532 tilskuere.

Mål: 0-1 Marius Aamodt (12), 0-2 Rasmus Christiansen (35), 1-2 Jens Aslaksrud (41), 2-2 Patrick Askengren (60), 3-2 Kristian Eriksen (90)

Kjelsås: Jonas Brauti – Filip Oprea, Martin Helmer Rusten, Simen Olafsen, Philip Halvorsen – Moutaz Alzubi (Leo Bech Hermansen etter 46), Olav Øby, Jonathan Sture, Ayub Mahammad – Jens Aslaksrud (Kristian Eriksen etter 46), Patrick Askengren.

