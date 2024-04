Vålerenga ser frem til et tett kampprogram: - Vi er forberedt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I Vålerengas fjerde kamp for sesongen møtte de igjen Stabæk, som i serieåpningen. Kampen ble fremskutt fra runde 21 for å tilrettelegge for Vålerenga i Europa, og la seg inn som den første av mange midtukekamper fremover.

At kampen ble spilt i dag var ingen ulempe for Vålerenga. Laget er helt tydelig sugne på kamper etter en litt uregelmessig sesongstart. Olaug Tvedten og Karina Sævik scoret før pause. Ylinn Tennebø fulgte opp i andreomgang. Til slutt ble det seier, selv om Stabæk lagde spenning i sluttminuttene.

– Ja, vi burde avgjort det tidligere, men vi har ballen mye og spiller fin angrepsfotball. Det er deilig med tre poeng. Vi elsker å vinne, sier kaptein Janni Thomsen til Dagsavisen etter kampen.

Spilt kamper mot gutter for matching

Emma Godø ble skadet i Røa-kampen, og Tilde Lindwall tok hennes plass. Det var den eneste endringen på laget til Nils Lexerød, til tross for at er to dager siden sist kamp, og at kampprogrammet er tettere fremover. Det er de forberedt på. – Vi har spilt kamp mot gutta hver midtuke i det siste, så nå er vi klare til det. Det er ingenting vi liker mer enn å spille fotballkamper, sier Ylinn Tennebø, og får støtte av sjefen.

– Vi liker at det er tettere fremover nå. Da føler vi at vi endelig kommer skikkelig i gang, sier Lexerød.

Skikkelig i gang i kampen kom Tove Engblom, Vålerenga-keeperen som måtte gjøre en viktig redning etter bare fire minutter. Etter det var hun nærmest arbeidsledig, med unntak av en ny sterk redning like før pausesignalet.

Tvedtens 25.

I mellomtiden handlet det om Vålerenga. Olaug Tvedten sa før kampen at hun ønsket seg et tidlig mål i dag. Det fikk hun, og hun ordnet det selv. Stine Brekken fosset fremover i banen og spilte henne igjennom i midten, og vestlendingen gjorde ingen feil alene med keeper. Det var hennes 25. mål i kongeblått.

– Det var jeg ikke klar over, men det er gøy å nå det. Jeg er godt i gang da, men tenker mest på å score flere enn jeg gjorde i fjor, sier Tvedten til Dagsavisen.

En som ikke er der enda, men som nærmer seg, er Karina Sævik. Fjorårets toppscorer bøttet inn scoringer våren 2023, og det samme gjør hun nå. Som en goalgetter verdig var hun klinisk da ballen kom der hun hadde dratt seg fri inne i feltet. Tvedten assisterte.

– Det er moro å bidra med noen målgivende også, sier hun og fortsetter. – Vi spiller fin angrepsfotball i førsteomgang i dag. Det er mye positivt.

Rett opp i tomålsledelse

Som i førsteomgang startet Stabæk med å angripe de første to-tre minuttene, men det avtok raskt. Moralen deres fikk en ytterligere trykk da Vålerenga scoret så fort de krysset midtlinja. Sævik avanserte og slapp til Ylinn Tennebø. Venstrevingen avsluttet rapt imellom beina på stopperen, det overrasket mange, inkludert Stabæk-keeper Sunniva Skoglund, som ikke rakk å redde. Og med det hadde tre jenter fra Vestlandet scoret for hovedstadsklubben.

I den siste halvtimen gikk tempoet ned. Vålerengas Janni Thomsen kunne punktert kampen, men skuddet gikk rett på Skoglund. I stedet fikk Stabæk trille ball, men gjestene kom ikke veldig nærme redusering. Noen langskudd ble det, men Vålerenga kontrollerte. Etter hvert ble Iselin Olsen tatt av, og Ronja Arnesen kom inn. Olsen tror hun blir klar til helgen, men har en kjenning i hamstringen.

Stoppertrøbbel

Da måtte Ylinn Tennebø ned på stopperplass. En noe uvant posisjon for henne. – Jeg har ikke spilt der mye nei, men det er noe vi har snakket om dersom Iselin måtte ut. Elise Thorsnes er jo også ute, sier Tennebø. Med seks minutter igjen av ordinær tid reduserte Stabæk, og da endret stemningen seg. – De er et lag som kan score veldig plutselig. Det ble litt nervøst for oss, sier Tennebø. Stabæk-trener Janne Jönsson øynet poeng, og var tent på sidelinja. Faktisk ble han utvist for å gå ut på banen og oppstruere Karina Sævik, etter at ballen var ute.

Et litt panisk Vålerenga slet med å holde ballen i laget, men de slapp med skrekken i det som egentlig burde blitt en komfortabel seier.

– Jeg skulle ønske vi ikke slapp inn det siste selvfølgelig, men seieren er viktigst og vi tar med oss mye bra spill i dag, sier Janni Thomsen.

På lørdag kommer Lyn på besøk. Den kampen har avspark 16:45.

Nils Lexerød peker mot tabelltoppen. Janni Thomsen mottar instrukser. (Håvard Sollie)

---

Kampfakta

Toppserien, runde 21 tirsdag

Vålerenga – Stabæk 3–2 (2–1)

Intility Arena, 494 tilskuere

Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd IL

Mål: 1–0 Olaug Tvedten (14.), 1–1 Iris Omarsdottir (17.), 2–1 Karina Sævik (23.), 3–1 Ylinn Tennebø (51.), 3–2 Iris Omarsdottir (84.)

Gule kort: Michaela Kovacs, Vålerenga. Emilie Østerås, Stabæk.

Vålerenga:

Tove Engblom – Michaela Kovacs, Linn Vickius, Iselin Sandnes Olsen (Ronja Arnesen fra 74.) – Ylinn Tennebø (Ane Jørgensen fra 90.), Stine Brekken, Thea Bjelde, Tilde Lindwall (Tuva Espås fra 80.), Janni Thomsen – Olaug Tvedten, Karina Sævik

---