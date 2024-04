Vålerenga vant dagens første øst-vest-derby

Røa var ubeseiret og lå på tabelltoppen sammen med Rosenborg før VIF-damene kom på besøk lørdag. Her har Røa hatt et godt tak på gjestene fra øst.

VIF har vunnet sine to kamper til nå og har en kamp til gode.

Men da Karina Sævik banket inn VIFs første mål opp i vinkelen tidlig, var tonen satt. Det var ikke 25.000 tilskuere på Røa kunstgress, men i hvert fall 450 som fikk med seg at Røa måtta ta en liten timeout da Karina Sævik satte sin andre scoring ti minutter etter sin første.

Elegant angrep

Der det første var et vakkert skudd i krysset etter at Røa ikke fikk klarert en situasjon i egen forsvar, kom den andre på et gjennomløp der Emma Stølen Godø leverte en elegant headepasning i trekket før.

Røa klarte ikke å skape noe som helst mot et aggressivt VIF-lag, som valgte å starte uten Tuva Espås, deres nye spiss som har spilt hele karrieren i Røa.

Hun kom inn først et kvarter før slutt.

VIF manglet også Elise Thorsnes som er ute med en liten skade.

Burde vunnet større

Etter pause klarte Røa å komme litt høyere i banen, og kom til noen avslutninger, men det var igjen Vålerenga som skapte de største sjansene. Men manglende presisjon i avslutningene hindret at mål nummer tre og fire kom.

Røa-trener Geir Nordby var frustrert over VIF-spillernes tidsbruk ved faste situasjoner og snakket på seg gult kort.

Tidligere VIF-spiller Mari Nyhagen kom til Røas største målsjanse fire minutter før slutt da hun dro seg fint fri inne i feltet, men fra litt spiss vinkel satte hun ballen utenfor det ganske åpne målet.

Karina Sævik var centimeter fra hat trick da hun satte ballen i tverrliggeren på overtid.

Allerede tirsdag er det ny kamp for Vålerenga når Stabæk kommer til Intility for andre gang i år. Røa møter Rosenborg i Trondheim lørdag om en uke.

---

FAKTA

Toppserien kvinner, 4. serierunde lørdag:

Røa – Vålerenga 0–2 (0–2)

Røa idrettsplass: 448 tilskuere.

Mål: 0–1 Karina Sævik (11), 0–2 Karina Sævik (21).

Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Asker SSK.

Gult kort: Stine Brekken, Vålerenga.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen