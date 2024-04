Tilde tomålsscorer. Et nytt VIF-ess

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerengas nysignering fra Djurgården fikk sin reelle VIF-debut da hun kom inn i kampen mot Kolbotn lørdag en drøy halvtime før slutt. Etter 87 minutter banket hun inn sin første scoring i den blå trøya, tre minutter på overtid kom den andre, nå etter en elegant lobb. Også den med venstrebeinet.

Det fastsatte resultatet til 4–0.

– Så du er keivhendt kanskje, prøver vi oss med i intervjusonen etter kampen.

– Nei, jeg er høyrehendt og høyrebeinet, men jeg liker å skyte med venstre, sier hun leende til Dagsavisen.

– Men du har størst styrke i venstre?

– Det var pappaen min som insisterte på at jeg skulle trene opp venstre slik at jeg kunne skyte like hardt med begge beina. Så da fulgte jeg det rådet, sier Tilde Lindwall.

Første klubbytte

22-åringen kom til Vålerenga foran denne sesongen og det var skummelt nok, kan hun fortelle.

– Jeg har spilt i Djurgården hele livet, så da var det litt skummelt å bytte klubb for første gang. Til og med til et annet land! Men den overgangen har gått veldig fint. Jeg trives her i Oslo, sier Tilde, som begynte å spille fotball i den berømte bydelen i Stockholm som 6-åring.

På banen viste hun de egenskapene som Vålerenga så etter da de kartla henne.

– Hun dribler med høyrebeinet og skyter med venstre. Ingen dårlig kombinasjon, sier VIF-trener Nils Lexerød til Dagsavisen.

Hjemmelagets Tilde Lindwall t.v. i duell med Tuva Henriksen fra Kolbotn lørdag. (Javad Parsa/NTB)

To års kontrakt

Lindwall har spilt i Damallsvenskan og vurderer toppnivået der som det samme som i Norge. Men hun mener bredden i toppen i Sverige er større.

– Men her i Norge er jeg i et topplag og det tror jeg vil utvikle meg som spiller. Det er et høyt nivå her, sier hun og forteller at det som indreløper hun trives best. Og det er hard konkurranse om plassene i Vålerenga.

I serieåpningen mot Stabæk (seier 3-1) fikk hun sin debut som innbytter på overtid. Mot Kolbotn ble det en drøy halvtime. Og da rakk hun altså å score to mål.

Lindwall var på utgående kontrakt i Djurgården og kom derfor gratis til VIF, som hadde fulgt henne en stund. Hun har kamper på alle de aldersbestemte landslagene i Sverige og har signert en to års kontrakt med VIF.

Seieren over Kolbotn var solid, men treneren var langt fra fornøyd.

– Det er et bedre resultat enn prestasjon. Vi gir fra oss mye initiativ etter pause og det skal vi ikke gjøre. Men vi vinner 4–0 på en middels dag, sier Nils Lexerød.

I neste kamp venter formsterke Røa borte, som har startet serien med tre strake seire.

