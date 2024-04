Thea Bjelde om sin egen suksess: - Spillet med gutta var helt avgjørende

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Onsdag kom hun tilbake etter landslagets tur til Nederland, så ble hun bevilget en fridag før VIF-jentene for første gang på to uker var samlet med full tropp fredag.

– Det har vært en rar sesongstart, men jeg føler at det er nå vi egentlig begynner, sier Thea Bjelde til Dagsavisen.

For seriekamp nummer to spilles lørdag når Kolbotn kommer til Intility Arena. For de fleste andre lag i ligaen er det kamp tre, men kampen Brann – Vålerenga ble utsatt på grunn av Branns opptreden i Mesterligaen.

Thea Bjelde (i miden) sammen med Tuva Hansen og målscorer Elisabeth Terland (t.v.) under EM-kvalifiseringskampen mot Finland på Ullevaal. (Terje Pedersen/NTB)

Forskjellige roller

På Vålerenga spiller Thea Bjelde en energisk midtbanespiller, på landslaget spiller hun back, slik landslagssjef Gemma Grainger ønsker.

– Jeg har vel vært en slags potet i hele karrieren, jeg har nok spilt på alle plasser unntatt keeper. Men her i Vålerenga har jeg mest spilt midtbane. Jeg liker å kunne angripe, sier Vålerengas 23 år gamle energibombe som opprinnelig kommer fra Sogndal.

Hun har flest kamper i Toppserien for Arna-Bjørnar, men om tre kamper er det Vålerenga hun har spilt mest for.

Eneste jente

Bjelde er blitt helt sentral i det nye VIF-laget som har vært gjennom store utskiftninger. Hun avsluttet sesongen i fjor med å score et fantastisk mål i cupfinalen mot Rosenborg, et mål som ble annullert av VAR etter en hårfin offside-avgjørelse.

Nå har hun vært med på Norges første kamper i EM-kvalifiseringen, seier over Finland og tap for Nederland.

I første seriekamp slo Vålerenga Stabæk 3-1, men det er så lenge siden at folk flest har glemt det.

– Hvordan er du blitt den løpsmaskinene du er i dette VIF-laget?

– Jeg var vel eneste jente på guttelaget til Sogndal for ti år siden, og da fikk jeg kjørt meg og kjent på fysikken og farten som var nødvendig. Der spilte jeg både midtbane og spiss. Jeg fikk ekstrem mye læring. Så jeg gikk en nyttig skole der. Du måtte alltid henge med, så den tida betydde mye for meg. Vi hadde jo en morsom tur til Norway Cup med det laget, forteller hun.

– Og du var eneste jente på laget?

– Ja, det var jeg, så da hadde jeg medspillere som var høyere, raskere og sterkere enn meg. Jeg tror det var med på å herde meg, sier hun.

– Jeg var jo også på kretssamlinger med bare gutter. Jeg ble veldig godt tatt imot, alle følte det helt naturlig, sier hun.

Titler med Vålerenga

Siden hun debuterte på A-laget til Sogndal gikk ferden videre til Kaupanger og Arna-Bjørnar i Bergen. Der ble hun kåret til klubbens beste spiller to år på rad.

Hun kom til Vålerenga i 2021-sesongen, og har fått med seg både pandemi og titler her.

– Din egen utvikling?

– Jeg har alltid hatt mye energi. Jeg holdt på med masse, både turn og håndball. Men så kom jeg til Sogndal og fikk oppleve hvordan de satset på meg. Men det var viktig å fortsette med turn blant annet. Det er viktig for motorikken og smidigheten og man får trent alle muskelgrupper.

– Midtbane eller back?

– Jeg synes det er morsomt å kunne beherske flere roller i et lag. Så jeg har ikke noe klart svar på det. Jeg har spilt mest midtbane, men jeg trives som back også.

– Du vil ikke konkurrere om spissplassen her, du er jo en god avslutter?

– Nei, det skal jeg holde meg unna, gliser hun.

Skjønner landslaget

VIF-trener Nils Lexerød benytter Thea Bjelde som indreløper i Vålerenga.

– Vi får mest ut av Thea som midtbanespiller. Og så skjønner jeg at landslaget vil bruke henne som back, for hun behersker det også. Men i hverdagen utvikler hun seg bedre som spiller på midtbanen, hun får flere situasjoner og flere muligheter til å engasjere seg offensivt. Men dette gjør henne også til en bedre back, kanskje hun etter hvert spiller det på begge lag, sier Lexerød til Dagsavisen.

Nyopprykkede Kolbotn kommer til lørdagens kamp med to tap, først 2–4 for Røa, så 0–2 for Stabæk.

---

FAKTA

Navn: Thea Bjelde.

Født: 5. juni 2000 (23 år)

Klubber: Sogndal (2013-15), Kaupanger (2016), Arna-Bjørnar (2016-2021), Vålerenga (2021-)

Landslag: 20 A-landskamper, 1 mål. Har spilt på alle aldersbestemte landslag.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen