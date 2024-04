Familien Riisnæs første byderby: – En kamp som er viktigere enn tre poeng

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Dag Riisnæs fikk med seg godt over 100 kamper for Vålerenga fra 1995 til 2000, og i den perioden fikk han med seg et cupgull og mange lokaloppgjør mot Lillestrøm. Men noe byderby mot Lyn, det fikk han aldri med seg. Dermed blir det opp til sønn Magnus Bech Riisnæs å sette Lyn på plass i byderbyet lørdag.

– Hehe, pappa skulle nok ønsket han fikk spilt mot Lyn også, men han har nok derbyerfaringer i kampene mot Lillestrøm. Han er en rolig mann, så det han har kommet med råd om er bare å holde hodet kaldt og ikke tenke for mye på begivenheten, men gjøre ting mest mulig som vanlig, forteller Riisnæs junior til Dagsavisen.

Rett tenningsnivå viktig

Det kan jo bli enklere sagt enn gjort, foran godt over 24.000 tilskuere på et fullsatt Ullevaal.

– Det er en egenskap å stenge alt ute også. Det tror jeg kommer til å bli mye av nøkkelen her, da du må klarer å tenke på det du skal gjøre på banen. Jeg spilte mot Lillestrøm på Åråsen i fjor, der det også var skikkelig trøkk, og vet at det ikke alltid er like lett. Men det er en egenskap du mestrer over tid, og som hjelper med erfaring. Jeg mener jeg har tatt store steg der også, og er flink til å stenge ting ute, så det skal ikke bli noe problem, forteller Riisnæs.

Midtbanespilleren tror den som klarer å regulerer tenningsnivået best har en god mulighet til å vinne.

– Det er helt naturlig at det er litt ekstra tenning og spenning inne i hver enkelt spiller, trener og supporter foran en sånn kamp. For oss på banen blir det viktig å håndtere det, slik at begivenheten og viktigheten ikke tar overhånd. Det er viktig at vi klarer å holde fokus der vi skal holde fokus, og ikke lar alt annet påvirke oss i for stor grad, sier han.

Best i byen

Det er nemlig ikke til å stikke under stol at få av dagens Lyn eller Vålerenga-spillerne har spilt så mange enkeltkamper som er større enn lørdagens byderby.

– Det er jo en veldig stor kamp, og det å spille foran et fullsatt Ullevaal er bare noe du må glede deg over at du får lov til å være med på. Det kan selvsagt by på litt nerver også, men vi har nok en liten fordel i at det er flere hos oss som er vant til å spille kamper med mange folk på tribunen, sier Riisnæs og fortsetter:

– Det er klart at du kjenner på viktigheten av å vinne. Både for din egen del, men også for supporterne og klubbens del. Lyn er et lag vi skal slå, og det er et byderby vi skal vinne. Det blir en veldig kul kamp, og ekstra kjekt å spille en kamp som er litt utenom det vanlige, forteller 20-åringen.

Rent konkret blir det ikke delt ut mer enn tre poeng i Obosligaens fjerde runde heller, men lørdagens kamp er et oppgjør der de tre poengene ikke er det viktigste.

– I denne kampen er det ikke bare snakk om tre poeng. Kampen betyr langt mer enn det, for begge sett med fans og alle involverte. Det handler om å være best i byen, og det er mye viktigere enn tre enkeltpoeng. Det er nok alle spillerne både her i Vålerenga og Lyn klar over, sier Riisnæs.

– Ikke godt forhold til Lyn

I likhet med Christian Borchgrevink, har også Magnus Bech Riisnæs vært i klubben nesten hele livet. Midtbanespilleren kom til klubben fra Lørenskog da han var 14 år, og da er det klart at oppgjørene mot Lyn betyr litt ekstra. Men der feks Lyn-kaptein William Sell gledet seg til å gi sin kapteinskollega Borchgrevink en kilevink, så mener Bech Riisnæs det ikke er den sunneste inngangen til kamp.

– Jeg har ikke noe godt forhold til Lyn. Det har jeg ikke, men samtidig er det ikke sånn at jeg har blinket meg ut noen spillere jeg ønsker å takle eller noen spillere jeg har ekstra lyst til å slå. For meg blir det feil fokus. Det er en kamp med masse trøkk, som betyr ekstremt mye for begge lag, og det er sånn det skal være, forteller Riisnæs.

Etter å ha slitt med skader i oppkjøringen, og inn mot starten av sesongen, melder han seg 100 prosent nå.

– Kroppen kjennes veldig fin ut, og jeg har fått en del kamptrening. Jeg spilte 90 minutter i cupen, og fikk en halvtime mot Stabæk og en omgang for rekruttlaget. Så jeg er matchfit og klar til å starte om trenerne ønsker det, sier Riisnæs.

Dårlig gressmatte

20-åringen var en veldig sentral brikke i Eliteserien forrige sesong, og fikk mye spilletid da. Inn mot Lyn-kampen er det spesielt Henrik Bjørdal som har slitt med en skade, men det er forventet av midtbanespilleren blir klar. Dermed gjenstår det å se om VIF kjører samme lag som i de tre første kampene, eller om det kommer noe nytt.

Noe som uansett blir nytt er underlaget. På Ullevaal skal gressmatta skiftes ut til sommeren, noe som betyr at det neppe blir like strøkne spilleforhold på nasjonalarenaen som det er hjemme på kunstgresset på Intility.

– Vi må få ballen ned på bakken og spille vårt spill. Det er nok ikke en altfor god matte på Ullevaal som kan gjøre det litt mer krevende, men vi har klart det i de tre første kampene. Da har vi manglet litt i begge boksene, men med litt mer presisjon skal vi klare å vinne, sier Riisnæs og legger til:

– Det er ganske stor forskjell å spille på gress kontra kunstgress, da ballen spretter litt mer hit og dit og enkelte kan slite litt mer med legger og knær på grunn av underlaget. Alle har uansett spilt på gress før, så det skal ikke være noen unnskyldning, sier 20-åringen som er ung og sprek nok til å takle begge deler.

