Tilbake der VIF-eventyret begynte: – Jeg har mange gode minner fra Ullevaal

Intility arena (Dagsavisen): Tilbake i 2016 signerte en 21 år gammel gutt fra Bærum for Vålerenga. Simen Juklerød kom til en klubb der planene for et eget stadion var godt i gang, men enn så lenge het hjemmebanen Ullevaal stadion.

2. april fikk han sine første minutter på nasjonalarenaen. VIF tapte 0–2 mot Rosenborg, og hadde da halvannet år igjen på vestkanten, før de skulle flytte hjem. Simen Juklerød fikk i alt 14 eliteseriekamper på Ullevaal stadion - deriblant den aller siste, som endte 0–0 mot Tromsø.

Det setter han i en unik posisjon før lørdagens kamp mot Lyn. Han er nemlig den eneste spilleren i dagens VIF-tropp som har spilt en seriekamp – som Vålerenga-spiller – på Ullevaal stadion.

– Er jeg det ja? Jeg har mye gode minner derfra, faktisk – så det blir morsomt. Det er jo en fin stadion, men jeg har aldri spilt for et fullsatt Ullevaal faktisk, minnes han.

Det stemmer, men han spilte foran drøyt 19.000 tilskuere mot Lillestrøm.

– Ja, jeg husker jo det. Men uansett hvilken spillertunnel du går ut av får du litt sommerfugler til det blåses i gang, da går de vekk. Jeg håper det skjer nå også, at man ikke blir for preget av folkene. Det tror jeg ikke jeg gjør, men det kan jo hende at noen syns det er ekstra stas, og får overtenning, forteller Juklerød.

Simen Juklerød på onsdagens VIF-trening. Lørdag er han tilbake på Ullevaal, der proffkarrieren for alvor begynte i 2016. (Haakon Thon)

– Vi har litt høye skuldre av og til

Juklerød håper at han, og lagkameratene klarer å slippe ned skuldrene, og nyte anledningen på lørdag. I løpet av det siste året har VIF-gjengen gang på gang vist at de store anledningene ikke har fått det beste ut av dem. Snarere tvert imot.

– Vi må prøve å angripe det som en helt vanlig kamp. Slippe skuldrene ned. Jeg føler vi har litt høye skuldre av og til, og det hjelper ingen, sier han.

– Har du/dere en fordel av at dere har spilt foran et større publikum en Lyn-spillerne?

– Jeg har spilt foran mye publikum før. Det blir et trøkk, og de (supporterne) er der sikkert tre timer før kamp. Det er kanskje ikke så mange på Lyn som er vant til å spille foran så mye publikum. Jeg tror vi har litt større erfaring der, med tanke på at det er veldig mange på Intility, og støtter oss. Sånn sett håper jeg det kan hjelpe oss. Men jeg tipper det kommer til å gi alle 22 mann på banen ekstra energi, og ekstra vilje til å vinne, så det kommer til å bli fartsfylt, tipper jeg.

Scora sine tre første på Ullevaal

Juklerød minnes fine opplevelser fra tiden på Ullevaal. I sin første sesong (2016) scoret han sine tre første eliteseriemål. Alle kom på Ullevaal.

– Jeg husker at det var spesielt å komme til Ullevaal, som er nasjonalarenaen. Jeg hadde noen fine mål der. Det var der vi spilte første året mitt. Så det er jo gode minner sånn sett, forteller han.

Noen fine mål ble det aboslutt. Blant annet hans aller første eliteseriemål. Et kremmerhus fra distanse, som sørget for at VIF gikk til pause med 2-1 mot Brann, i august 2016. Vålerenga vant til slutt kampen 3-2.

– Jeg scora noen fine mål ja, men da spilte jeg kant da, påpeker han.

– Det gjør du jo nesten nå også?

– Ja, jeg er veldig offensiv, så det passer meg bra. Så jeg kommer til mye situasjoner, men jeg må klare å omsette det til assist og mål da, så det må jeg jobbe med.

Her scorer Simen Juklerød sitt aller første eliteseriemål, i august 2016. Brann-keeper Piotr Leciejewski var aldri i nærheten av å stoppe forsøket fra den da 22 år gamle VIF-vingen. Juklerød sikret også 1-1 i neste hjemmekamp mot Bodø/Glimt. 1-1 ble det også en snau måned seinere mot Strømsgodset, da Juklerød scora sitt tredje, og foreløpig siste mål på Ullevaal stadion. (Terje Pedersen/NTB)

– Det nærmeste vi kommer Champions League

Selv om Juklerød har spilt på Ullevaal er han klar over at lørdagens oppgjør vil bli noe ganske annet enn hva han har vært med på tidligere. Det har også Vålerengas assistenttrener David Ribeiro også latt skinne igjennom.

– Vi er fotballspillere. Vi vil spille foran folk. Det er underholdningsbransjen. Vi vil spille bra fotball foran mange folk. Det er som David sa i analysen; “Dette er kanskje det nærmeste de fleste av oss kommer Champions League, så dette må vi bare ta til oss og levere egentlig”. Jeg tror alle gleder seg som bare rakkeren. Det kommer til å bli veldig gøy, smiler vingbacken.

Han innrømmer likevel at det vil bli spesielt når det nå er Lyn på motsatt banehalvdel. Det er en motstander han kun har møtt i cupkamper. Aldri i seriekamp.

– Man gleder seg selvfølgelig. Fullsatt Ullevaal mot erkerivalen, som er et veldig stort hat.

– Hvordan er forholdet ditt til Lyn?

– Nei, altså jeg har spilt noen år i Vålerenga nå. Før cupkampen i fjor så hadde vi tapt, og etter det tapet møtte vi mange supportere som sa de ga faen så lenge vi vant mot Lyn. Vi vant heldigvis, så håper vi på det samme i år, smiler Juklerød.

– Det er noe ekstra

For selv om VIF og Lyn ikke har møttes i seriekamp siden 2009 har det blitt fire cupkamper mellom lagene. Det siste kom i fjor sommer, da VIF vant knepent 1–2.

En kuriositet: Da, som nå, hadde VIF tapt mot Stabæk i kampen før møtet med Lyn.

Spørsmålet er om Lyn-kampen kanskje har stjålet litt fokus fra Vålerenga-gjengen. På de tre første kampene har det kun blitt fire poeng. Det betyr at VIF og Lyn står likt før lørdagens batalje. Juklerød mener imidlertid at laget kun har hatt fokus på den neste kampen hele tiden.

– Jeg føler vi har fokusert på kampene. Det har vi også gjort på en bra måte syns jeg, men det blir gøy å få unnagjort det her nå. Jeg tror det kommer til å sprute ganske mye den dagen.

– Men du har vel noen kompiser som har snakka om denne kampen. Det kan jo ikke være bare enkelt å glemme dette helt?

– Ja, det er mange som har spurt om billetter, ler Juklerød.

– Jeg har mange kompiser som er i Østblokka, på borteturer og alt sånn så de skal være der nå også. Men det er jo bare en fotballkamp, i bunn og grunn – men det er jo noe ekstra, det er jo det, innrømmer han.

