Politiet ruster opp før fullsatt Oslo-derby: – Vil være veldig oppmerksomme

– Vi vet av erfaring at enkelte ikke er opptatt av det sportslige. Derfor har vi flere politifolk tilgjengelig enn vi vanligvis har, sier stabssjef i Oslo politidiskrikt, Harald Nilssen, til NTB.

Lørdag er det duket for sesongens desidert største kamp for de to hovedstadsklubbene. Lyn gikk i 2010 konkurs og ble flyttet helt ned i 7. divisjon. Det satte dermed også en stopper for det store hovedstadsoppgjøret mot Vålerenga.

Forrige sesong rykket Lyn og Vålerenga henholdsvis opp og ned til 1. divisjon. Det har fått supporterne til å gå mann av huse, og det tok ikke lang til før alle billettene ble revet bort.

– De (politifolkene) vil være veldig oppmerksomme på om noen ønsker å lage bråk. Det gjelder også i for- og etterkant av selve kampen. Politiet har god dialog med arrangør og supporterklubber. Vi oppfordrer publikum til å vise hensyn slik at alle får en best mulig fotballopplevelse, sier Nilssen.

– Hvilke tiltak gjør dere vedrørende kampen?

– Arrangøren har hovedansvar for sikkerhetstiltak inne på stadion, mens politiet har ansvaret utenfor. I forbindelse med denne kampen vil politiet ha stort fokus både på arenaen og områdene utenfor, svarer Nilsen og fortsetter:

– Erfaringsmessig samler supportere seg ofte på ulike utesteder i forkant av kamper. Skulle det oppstå hendelser ved disse stedene, vil politiet raskt respondere med mannskap i området.

Kampen sparkes i gang klokken 18.00 lørdag.

