Slik så det ut da Gamle Oslo feiret opprykket: – Det er helt magisk

ULLERN (Dagsavisen): Det ble ingen feiring på Bjølsen kunstgress i fjor for Gamle Oslo, selv om laget ledet ligaen lenge. Det ble det heller ikke i år, da Bjølsen ble nedsnødd og opprykksfinalen mot Stovner måtte flyttes til Ullerns kunstgress. Der gjorde imidlertid laget som helst ønsker å kalle seg FC Oslo jobben, og vant overbevisende 5-0, som gjorde at laget rykket opp til 3. divisjon.

– I år er det langt hyggeligere å prate med deg. Jeg får vondt i magen av å tenke på fjoråret og hvordan vi rotet det bort. I år har vi jobba beinhardt, og da vi satt i garderoben før kamp i dag var det nesten så vi akkurat hadde blunket etter forrige sesong. Etter fjoråret så vi at vi måtte lære av det vi gikk igjennom, og nå fikk vi en ny mulighet. Da gikk vi ut og drepte kampen med en gang. Jeg er dritstolt av hele laget, trenerapparatet og meg selv. Dette har vi jobbet så hardt for i år, og dette fortjener vi, sier Severin Sørlie til Dagsavisen etter kampslutt.

Les flere saker om lokalfotballen her

Slik så det ut da dommeren blåste i fløyta tirsdag kveld:

Banestorming da Gamle Oslo sikrer opprykket Gamle Oslo sikret opprykket til 3. divisjon etter 5-0 mot Stovner. Det sørget for banestorming og full jubel på Ullern kunstgress

Toppscoreren må trappe opp igjen

Sørlie scoret 30 mål forrige sesong og var en sentral brikke da laget nesten rykket opp i fjor, og ble også suveren toppscorer denne sesongen med 28 mål. Spydspissen legger ikke skjul på at han er stolt over egen målproduksjon, men er også litt irritert over at han ikke klarte å slå fjoråret.

– Jeg er veldig fornøyd med å score så mange mål. Jeg skal ikke si noe annet, selv om målet var å bikke 30 i år også, så jeg har et par sjanser i løpet av sesongen som gjør at jeg kommer til å sove litt dårlig. Men uansett er jeg superstolt over å score 28 mål igjen, og nå gleder meg til å få testa nivået igjen i 3. divisjon. Jeg føler jeg er en bedre fotballspiller nå enn forrige gang, og håper å kunne levere gode tall i 3. divisjon også, forteller 27-åringen.

Toppscoreren spilte 2. divisjon med Strømsgodset allerede som 17-åringen tilbake i 2013 og fikk fire kamper til i 2014. Så ble det ni kamper i 3. divisjon i 2015, med totalt ett mål. Etter det trappet han ned, før han nå er tilbake i den langt mer seriøse 3. divisjonen nesten ti år etter.

– Hehe, uheldigvis blir det litt mer seriøst nå ja. Jeg ga meg på høyt nivå med seriøs fotball av en grunn, men nå er vi her igjen og da blir nok seriøsiteten skrudd opp et hakk. Vi er jo en klubb som knapt nok har egen hjemmebane, så jeg er spent på hvilke fasiliteter vi får neste år da vi nå trener andre steder enn vi spiller. Men det vet jeg at Adam (Larsen Kwarasey, trener) og de andre i klubben har store planer for. Nå gleder jeg meg bare til fortsettelsen, forteller Sørlie.

Severin Sørlie gir lagkamerat Daniel Tavakoli en god klem etter åpningsmålet mot Stovner tirsdag (Pål Karstensen)

[ Gamle Oslo sikret opprykket etter kalasseier i siste runde ]

Fra sjette til tredje på få år

Den tidligere Vålerenga- og Rosenborg-keeperen sto faktisk i mål for A-laget til Strømsgodset da Sørlie var ung spiss på Godset-lagene i 2. og 3. divisjon. Kwarasey sa at motivasjonen bak fjorårets nesten-opprykk var mer enn nok til å slå Stovner og sikret årets opprykk.

– Det er som Severin sier. Det føles som vi akkurat lukket øya, sto opp igjen og fikk en ny mulighet til å rykke opp. Jeg sa til gutta før kamp at tida har gått fryktelig fort og at vi nå sitter her i akkurat samme situasjon som i fjor. Da minnet jeg dem på hvordan hvordan stemningen i garderoben var i fjor, da vi følte det glapp mellom fingrene på oss. Skal vi la det skje igjen spurte jeg gutta, og det var alt jeg sa. Ingenting om kampplan eller hvordan vi skal spille. Det kan gutta, så her var motivasjonen stor, forteller Kwarasey.

Gamle Oslo rykket først opp fra 6. divisjon i 2018, så cruiset de gjennom 5. divisjon og rykket opp med 15 poengs margin foran KFUM 3 i 2019. I 2020 ble alt stengt på grunn av pandemien, før Grei ble for sterke i 2021-sesongen, før laget var utrolig nær sitt tredje opprykk på fire sesonger i fjor.

– Det bor så mye kvalitet i dette laget, og det er mange av disse gutta som fint kan spille ett nivå opp. Det som er så fint med FC Oslo er at vi er en familie, og vi har fortsatt med oss folk som har vært med fra starten. Det er helt fantastisk å se at så mange av den samme gjengen som har tatt oss opp fra 6. divisjon og hit er med på å sende oss enda et steg opp i seriesystemet, sier Kwarasey og smiler.

Slik var feiringen inne i garderoben etter kampslutt:

Slik så det ut i garderoben da Gamle Oslo feiret opprykket Dagsavisen ble med i garderoben da Gamle Oslo feiret opprykket til 3. divisjon

Baneproblemer også for Gamle Oslo

Både trener Kwarasey og toppscorer Sørlie mener det bor nok i laget til å kunne utfordre også neste år.

– Det er mange av oss som har spilt på det nivået og høyere, så jeg er veldig spent på å se hvordan vi klarer oss i møte med 3. divisjon. I år har vi blitt et bedre samspilt lag, som spiller enda mer for hverandre og som har tatt store steg. Vi må nok forsterke laget, da troppen ikke er bred nok. Vi må ha mer kamp om plassene, så jeg håper vi får på plass noen gode forsterkninger. Men jeg gleder meg virkelig til å se hvordan vi gjør det neste sesong, forteller Sørlie.

Et fortrinn hadde da også vært å kunne trene på sin egen hjemmebane. Klubben skal derfor gå i dialog med kretsen om hvor laget skal spille sine kamper i 3. divisjon som nyopprykket lag til neste år.

– Jeg håper kretsen og de som tildeler banetid ser på oss som noe positiv for byen. Vi har lyst til å være med på å løfte byen vår. Vi er Oslo-gutter som ønsker det beste for byen, og er ikke outcasts som vil lage problemer. Vi vil få til noe positivt og bidra inn i Oslo-fotballen. Derfor håper jeg kretsen stiller seg bak oss og ser hvilke positive tanker og ideer vi vil bidra med, forteller Kwarasey.

Tidligere VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey har tatt Gamle Oslo fra 6. divisjon til 3. divisjon. (Pål Karstensen)

[ Opprykket glapp for Christiania BK: – Blanda følelser ]

[ Ready er tilbake i 3. divisjon etter hel høstsesong uten tap ]