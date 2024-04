Dette er Kåffa-børsen etter KFUM Oslos aller første eliteseriekamp

EMIL ØDEGAARD – 5. Ruste ut og ble lobbet over på HamKams første mål. God redning på et skudd som skiftet retning midtveis i den første omgangen. Litt heldig som ikke får mål i mot på en cornersituasjon, der han selv også kunne vært mer bestemt. Rakk tidsnok ut til en duell med Moses Mawa og leverte en fantastisk takling.

MOMODOU LION NJIE – 5. Ble tatt litt på senga da stopperkollega Tønnesen tapte hodeduellen som sendte Moses Mawa fri. Slet i likhet med resten av den bakre treeren og fange opp løpene til HamKam. Hevet seg etter pause. Solid i duellspillet.

AKINSHOLA AKINYEMI – 4. Slet i likhet med resten av den bakre treeren og fange opp løpene til HamKam, da de ikke ble enige om de skulle falle eller stå høyt. Resultatet ble en mellomting. Fryktelig klarering nærmere timen, som ga Kamma en god skuddmulighet.

MATHIAS TØNNESEN – 4. Tok steget ut av forsvarsleddet og tapte hodeduellen forut for 1-0-målet. Slet også han i posisjoneringsspillet. Flere gode innlegg offensivt. Hevet seg etter pause, da Kåffas bakre treer fikk litt mer kontroll.

HÅKON HOSETH – 4. Duellerte bra og var viktig defensivt. Offensivt kom han på en del gode løp, men klarte ikke å utnytte mulighetene. Nære på å skape noe helt på tampen av første omgang, men også han kom for nære keeper. Involvert før målet til Nosa Dahl.

ROBIN RASCH – 6. Nære på å curle inn utligningen etter et kvarters tid. Tok ofte på seg quarterbackrollen også i Eliteserien, men fikk kjenne at det gikk litt raskere enn han er vant med. Et par balltap kunne gitt enda farligere situasjoner defensivt. Tok mer og mer tak i kampen i andre omgang, og begynte å strø litt pasninger på midten sammen med Hestnes.

SIMEN HESTNES – 6. Scoret Kåffas første mål, bare for at det korrekt ble annullert for hands. Løp mye, men ble løpende mye mellom, og fikk bare glimtvis diktert spillet på midten som han er god til. Nydelig ball igjennom til Nosa som satte opp Ndiayes store mulighet 20 minutter før slutt. Spilte seg opp etter pause.

AMIN NOURI – 5. Kom seg til et farlig skudd halvveis i den første omgangen, som ble blokkert på vei inn i mål. Fikk mye ball i den første omgangen og skaffet Kåffa et par cornere og kom seg inn i 16-meteren til HamKam. Glimrende ball igjennom til Nosa Dahl før Sandals store mulighet. Av like etter timen.

SVERRE SANDAL – 4. Nære på å score Kåffas første mål i Eliteserien med et godt skudd fra like utenfor 16-meteren tidlig i kampen. Fikk en kjempemulighet rundt timen, men klarte ikke å stokke beina og satte den utenfor. Kom aldri helt til sin rett, og vil levere bedre kamper denne sesongen.

REMI-ANDRÉ SVINDLAND – 5. God på små flater, og holdt på med sitt sedvanlige kombinasjonsspill. Fikk det tøft mellom HamKams femmer bak og treer på midten før pause. Også han litt upresis i avleveringene. Fikk muligheten på volley på overtid, men satte den over. Fikk en mulighet 20 minutter før slutt, som han satte utenfor. Ble stadig bedre mot slutten av kampen, i likhet med resten av laget.

PETTER NOSA DAHL – 6. Fikk en god mulighet like før Hestnes annullerte scoring, men traff ikke rent. Lukta et svakt tilbakespill og nådde ballen, men kom for nære keeper til å få pirket den inn. God overlap før Sandals store mulighet, og kom seg mer til sin rett mot slutten av kampen. Fikk satt opp flere kombinasjoner og hadde en kjempemulighet kvarteret før slutt, før han scoret Kåffas første eliteseriemål like før slutt på elegant vis med et nydelig skudd i lengste kryss.

Mame Mor Ndiyaye, Johannes Nunez, Kristoffer Lassen Harrison og David Hickson fikk for lite spilletid til å bli vurdert.

