Gleder seg til eliteseriedebuten: – Så godt forberedt som vi kan være

KFUM ARENA (Dagsavisen): Der de fleste av oss har hatt noen rolige dager med familien på påskeferie, har det vært alt annet enn rolig hos KFUM Oslo. På Ekeberg har det vært trening som normalt, med unntak av langfredag, og etter mandagens serieåpning er det nå endelig Kåffas tur til å debutere i Eliteserien.

– Det viktigste for oss er å puste rolig, og gjøre alt som før. Det er naturlig at det kribler litt ekstra foran en sånn kamp, men vi gjennomført samme inngang til kamp med helt like rutiner som alltid. Vi har prøvd å tatt det lett og ledig, men nå er vi klare for å få debuten unnagjort, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard som gleder seg som en unge til kveldens kamp.

Godt forberedt

Siden de andre lagene startet mandag, koste spillere og trenere seg med gårsdagens serieåpning. Flere av spillerne var på plass på Intility for å se Vålerenga, mens flere i trenerteamet koste seg foran TV-en og fikk med seg flere kamper fra åpningsrunden.

– Vi la et godt grunnlag i fjor, og har skrudd kampdagsforberedelsene til enda ett hakk i år. Vi har sett en del HamKam på video, og trent på hvordan vi skal løse de utfordringe de kommer til å gi oss. Både med tanke på dødballer, lange innkast og den fysiske biten de alltid kommer med, forteller Moesgaard.

Sammen med resten av trenerteamet og støtteapparatet, mener han at de er så godt forberedt som de kan være.

– Jeg gleder meg veldig. Det skal bli moro å få testet seg i Eliteserien, og jeg tror vi har gode muligheter til å bite godt fra oss. Vi vet at det blir tøft, og at vi må krige i hver kamp og hver eneste uke på treningsfeltet for å få poengene vi trenger. Men jeg har trua på at vi har det som skal til for å klare det, og prestere på det nivået vi må for å levere en god sesong, sier sportssjef Daniel Fredheim Holm.

– Må spille på egne styrker

Troen på at de kan klare det har naturligvis også Kåffa-assistent og bror Thomas, som i vinter har blitt en del av trenerteamet på Ekeberg.

– Vi er avhenging av å være oss selv og spille vårt spill for å holde oss. Hvis vi bare skulle gått inn i Eliteserien for å forsvare oss og holde oss på den måten vil vi aldri klare det. Vi har egne styrker å spille på, og må være gode defensivt, sier Thomas Holm og fortsetter:

– Vi spiller med mye rotasjon i spillet vårt, slik at det skal bli vanskelig å ta oss ut. Jeg har vært i Nederland i fem år, og det minner jo litt om en slags totalfotball. Vi spiller med stor frihet, samtidig som vi selvsagt har en del rammer og tanker rundt hvilke rom vi ønsker å angripe og komme inn i mot ulik type motstand. Jeg opplever at vi spiller på en ganske annerledes måte enn mange andre gjør i Eliteserien, og det kan kanskje være en fordel for oss, forteller Holm.

Kåffa-assistent Thomas Holm gleder seg både til å få testet seg selv om trener i Eliteserien, men også til å se hva laget kan få til. (Pål Karstensen)

Kåffa-assistenten sier at de har mange hensyn å ta, og gleder seg til å få testet seg som trener også i eliten.

– Vi har fått bekreftelser i vinter på at toppnivået vårt er veldig bra. Vi kommer til å få oss noen trøkker i trynet, og er helt avhengig av å ha spillerne våre på banen. I fjor sto det samme laget i nesten alle kamper, og skapte en stor kontinuitet. Er det riktig å bruke de samme spillerne så ofte i år, med tanke på at det blir høyere tempo og mer oppmerksomhet både på og utenfor banen, eller skal vi rotere litt mer for spare på kreftene til spillerne. Disse tingene er det som gjør det så gøy med fotballen, sier Holm.

Kåffa-kapteinen gleder seg

Blant dem det er aller viktigst at Kåffa har på banen i flest mulig kamper i år, er kaptein Robin Rasch.

– Jeg gleder meg veldig til å spille tellende kamper igjen, og det blir utrolig spennende og kult at vi endelig får spille i Eliteserien. Som de aller fleste andre som ikke har spilt der vet du ikke helt hva du går til, men samtidig har du jo også fulgt med i såpass mange år, og møtt mange eliteserielag gjennom årene, at vi ikke er helt uforberedt heller, forteller KFUM Oslo-kapteinen til Dagsavisen og fortsetter:

– Det at Johs, Daniel og Thomas har mye erfaring og kan si hvordan ting blir er fint nok det, men noen av de tingene må en føle på og erfare selv. En ting er jo at de kan si at det kommer til å gå raskere og si at ting kommer til å bli sånn og sånn, en helt annen ting er å oppleve det selv. Den erfaringen vi får av å spille mot de beste lagene og merke det selv på kroppen er det viktigste vi lærer i år, sier han.

Klokken 19.00 leder han sitt lag ut til Kåffas historiske eliteseriedebut.

– Det blir utrolig gøy, og jeg gleder meg veldig. Både til dagens kamp mot HamKam, men også den første kampen vi får spille i Eliteserien på vår egen stadion. Det kommer til å bli bra uansett hvordan det ser ut her på Ekeberg da, og vi får satse på en god atmosfære og at vi leverer gode prestasjoner på banen, forteller Kåffa-kaptein Robin Rasch.

