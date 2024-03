Historisk Kåffa-forsterkning: – Er jo et stykke fra Ekeberg til Los Angeles

KFUM ARENA (Dagsavisen): Før inntoget i Eliteserien er det mye Kåffa gjør som blir historisk. Det er en første gang for alt, og for KFUM Oslo gjelder det mange ting både på og utenfor banen. To ganger i nyere tid har klubben hentet spillere fra Danmark, men de var begge nordmenn. Før seriestarten om en knapp uke, har klubben nå signert amerikanske Adam Saldaña fra Los Angeles Galaxy på en toårskontrakt.

– For oss er det umulig å kjøpe gode nok spillere på det norske markedet, da prisene er for høye. Vi har vært med på noen budrunder på spillere, men taper hver gang. Markedet er dyrt, og det er steintøft å få inn spillere da vi ikke har mye cash å gi. Det betyr at vi som oftest ikke har sjans på mange spillere, og da må vi se på noen nye markeder, sier Kåffa-trener Johannes Moesgaard om sin historiske signering.

Fra Los Angeles til Ekeberg

Adam Jesus Junior Esparza-Saldaña ble 22 år i februar, og har de tre siste årene spilt MLS-fotball for Los Angeles Galaxy. Han er født og oppvokst i Los Angeles, har både amerikansk og mexicansk statsborgerskap, og har fått 22 aldersbestemte landskamper for USA. For L.A Galaxy har han spilt 19 kamper i MLS, der han primært har spilt defensiv midtbane.

– Vi har ønsket ytterligere konkurranse i midtbaneleddet, og Adam er en spiller som ligner litt på ferdighetsregisteret til Simen (Hestnes) og Robin (Rasch) i det at han er god til å flytte ballen. Vi tror at mentaliteten hans og arbeidskapasiteten hans vil passe godt inn i Kåffa, sier Moesgaard.

Måten de kom over Saldaña på var litt tilfeldig, gjennom kontakter og agenter som spilte inn navn. Da Kåffa spilte tilbake hva de ønsket seg og hvilke typer de var ute etter, dukket Saldañas navn opp.

– Det er jo et stykke fra Ekeberg til Los Angeles. Såpass ærlige må vi være, men overgangen kom i stand via bekjentskaper som Daniel (Fredheim Holm) sitter på. Vi har vært i mange møter over Teams, der vi prater sammen for å bli kjent og sett han masse på video. Han har spilt en rekke ungdomslandskamper og vi har sett kampene han har spilt i MLS, og vi tenker det kan være en kul og spennende greie å prøve.

Kåffa-trener Johannes Moesgaard sier det har vært vanskelig for dem å hente spillere på det norske markedet, og at de derfor har kikket på andre markeder i utlandet. (Pål Karstensen)

Signert over Teams

Overgangen i seg selv var ikke så vanskelig å få på plass, men det har vært en del praktiske hensyn som har gjort det litt mer kronglete, skal vi tro sportssjef Daniel Fredheim Holm.

– Det har nok tatt litt mer tid enn normalt på grunn av tidsforskjellen, men bortsett fra de praktiske tingene har det ikke vært en vanskelig forhandling sånn sett. Det som kanskje har vært det vanskeligste for oss er at vi ikke har fått sett spilleren så mye live som vi ønsket. Jeg synes det er viktig, men holder spilleren til i Los Angeles skjønner du jo at det ikke er mulig å få til, forteller Fredheim Holm som sier at det ikke er første gang de har signert spillere over Teams.

– Vi signerte faktisk (Johannes) Nuñez også over Teams da han spilte for Sandnes Ulf, så vi fikk ikke sett han på treningsfeltet heller. Det samme gjaldt også for Teodor Haltvik, så vi har gjort det med norske spillere også, men det er jo litt ekstra med spillere som vi henter fra Los Angeles, sier han og fortsetter:

– Det blir jo en litt annen type måte å gjøre ting på. For oss er det viktig å være trygge nok på at det man henter er godt nok, og derfor vil du jo helst se han på trening også. Vi er tre stykker i meg, Johs (Moesgaard) og Thomas (Holm) som ser mye video, og da både i Norge og utlandet. For det meste kikker vi i Skandinavia, men jeg har veldig troen på at USA, MLS og de som er rett under MLS kan være et bra marked for norske klubber og for oss, forteller Fredheim Holm.

Ser etter flere spillere

Sportssjefen beskriver Saldaña som en aggressiv defensiv midtbanespiller, som dekker mye rom og som har gode ballferdigheter.

– Adam er en god pasningsspiller, og vil sånn sett passe godt inn i laget vårt. Han er nok litt mer defensivt anlagt enn de øvrige midtbanespillerne våre, som er mer fremoverrettet i pasningsspillet. Vi følte det var noe vi manglet i troppen, og da passet Adam bra inn i stallen vår der, sier Fredheim Holm som er fornøyd med den troppen Kåffa har før eliteseriestarten.

– Vi har hatt noen skader i oppkjøringen, som alltid er uheldig, men heldigvis har vi en del på vei tilbake nå. Jeg tror ofte det er sånn for klubber som rykker opp at vi er avhengige av å være heldige med skadesituasjonen, og at vi må holde folk på beina for å få god nok konkurranse både i kamp og på trening. Vi er godt fornøyd med troppen, men det er nok viktigere for oss enn for Glimt, da vi ikke har like mange å ta av, forteller Fredheim Holm.

Johannes Moesgaard og sportssjef Daniel Fredheim Holm har bygget opp en slagkraftig tropp før møtet med Eliteserien, men er fortsatt på utkikk etter én spiller eller to for å fullføre stallen (Pål Karstensen)

Han forteller at de fortsatt er på utkikk etter én spiller eller to før vinduet stenger, for å sikre en bedre backup i tilfelle skader og gjøre troppen mer konkurransedyktig.

– Hvis vi vet at en spiller er ute med skade i en måned henter vi ikke inn noen nye der, men hvis vi vet at vi har spillere ute som vi ikke får brukt over lang tid, er det å signere en erstatter da noe vi vurderer. Nå har vi hentet Adam, og vi prøver å hente i hvert fall en til før overgangsvinduet stenger, sier han og fortsetter:

– Med Obi (Okeke) kan det være at han er ute til sommeren. Forhåpentligvis ordner ting seg raskere, men per nå er det usikkert. Det er et sånt tilfelle der vi vil se på om det er mulig å få noen inn, sier han.

Lokal Frigg-duo på trening

I løpet av vinteren har det også vært flere spillere fra Oslofotballen innom, og da Dagsavisen var på trening tirsdag var Frigg-spillerne Håkon Vold Krogh og Ebrima Savaneh på plass.

– Vi har gode relasjoner med de andre osloklubbene, som gjør at Håkon og Ebrima vært her mye. I snitt liker vi å ha dem inne 1–2 ganger i uka, men det avhenger litt av kampsituasjon og hvilke type trening vi selv skal ha. Der har vi god dialog med Magnus Aadland og de andre trenerne, og det er ordninger vi liker og som gir spillerne og oss gode innblikk i hvordan de er som typer og gjør at de får utfordret seg mer, sier Fredheim Holm som forteller at de ikke vil bli signert i dette overgangsvinduet her.

Likevel er Kåffa imponert over det de har sett fra Frigg-duoen.

– Det er absolutt aktuelle spillere for oss, da de har spisskompetanse og ferdigheter vi liker. Vi tar ikke dem med på trening bare for å fylle opp, men i samarbeid med trenerne i de ulike klubbene tar vi inn spillere for å se hvordan de trives i miljøet, hvordan de utvikler seg og gir dem en bedre treningshverdag. Det har vi gjort før med Sverre (Sandal) og Petter (Nosa Dahl), og om vi ikke signerer dem nå, kan det være vi signerer dem i sommer eller etter sesongen, forteller trener Johannes Moesgaard.

Frigg-talent Håkon Vold Krogh har trent ganske regelmessig med Kåffa en stund, og var også på trening da Dagsavisen var på besøk før seriestart i Eliteserien (Pål Karstensen)

