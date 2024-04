VIF sløste med sjansene og måtte nøye seg med uavgjort i serieåpningen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Forrige gang Vålerenga spilte en tellende kamp på Intility endte det med nedrykk. Etter en trøblete start på oppkjøringen har VIF fått vind i seilene inn mot sesongstart, og den første kampen i Obosligaen bød på sol, (nesten) sommer og seier. Og det helt uten VAR.

Hadde du satt penger på at Vålerenga skulle starte sesongen med stopperparet Martin Kreuzriegler og Nathan Idumba før oppkjøringen, kunne du trolig pensjonert deg allerede før første spark på ballen. I det hele tatt er det et ganske nytt VIF-lag som startet på veien tilbake til Eliteserien, med en ny spillestil, flere nye spillere og med Petter Myhre tilbake i manesjen sammen med Geir Bakke.

De første 15 minuttene var nokså rolige. Vålerenga hadde en del ball, men klarte ikke å åpne opp Sogndal, som klarerte langt i starten. Der hadde VIFs stopperpar god kontroll. Like etter spilte Elias Hagen gjennom Henrik Bjørdal, som såvidt fikk en fot på ballen forbi Sogndal-keeper Lars Jendal som taklet både ball og Bjørdal. Vålerenga ønsket straffe, men dommer lot det korrekt passere.

Sogndal kontret inn 1-0

Vi måtte vente helt til det nesten var spilt en halvtime før Vålerenga fikk sin første ordentlig avslutning. Simen Juklerød og Petter Strand kombinerte på venstre, før førstnevnte slo ballen knallhardt inn på brystet til Daniel Håkans. Finnen klarte å dempe ballen og vippet den over en Sogndal-spiller, men den ble blokkert ut til en resultatløs corner.

Et par minutter senere var det svært nære at Vålerenga tok ledelsen, og igjen kom sjansen etter godt kombinasjonsspill mellom Hagen og Strand som satte opp Juklerød. Hans innlegg så ut til å finne Rijks, men en Sogndal-stopper fikk klarert via egen stolpe og ut til corner.

VIF skrudde opp tempoet litt ti minutter før pause, da også Daniel Håkans fikk en god skuddmulighet fra inne i Sogndals 16-meter, men satte skuddet rett på keeper Jendal. Minuttet senere scoret Sogndal på en kontring etter at Edmund Baidoo plukket opp en feilpasning fra Håkans, og spilte igjennom Erik Flataker som scoret sikkert alene med VIF-keeper Magnus Sjøeng.

Sogndal heldige som slapp rødt

Målet var det første som minnet om et angrep fra Sogndals side, og kom altså etter en tabbe fra Daniel Håkans. Vålerenga hadde sendt mange spillere opp på en corner, og ble tatt på en kontring. Som jo også var litt av svakheten forrige sesong, med mange baklengs etter hurtige angrep mot.

Vegar Eggen Hedenstad fikk en skuddmulighet på overtid, som Sogndal-keeper Jendal reddet, og dermed ebbet det ut med 0-1 etter en omgang der VIF stort sett spilte powerplay fra 30 meter og inn på Sogndals banehalvdel. Gjestene hadde et farlig angrep, scoret på det, og tok med ledelsen inn til pause.

Der Håkans ikke fikk brukt mye av farta si før pause, fikk han muligheten til det like etter hvilen. Da ble han nemlig sendt gjennom av Bjørdal, og lagt i bakken av Per Egil Flo. Hele stadion ville ha rødt kort, da Håkans var på vei igjennom, men dommer Mischa Kellerhals ga kun gult. Til store VIF-protester.

Håkons på godt og vondt

Håkans ble spilt igjennom alene med keeper ti minutter etter hvilen og han, men denne gangen satt ikke lobben han prøvde på over keeper. I stedet for scoring ble det en lompe rett i klypene på Sogndal-keeper Jendal. Det var likevel litt mer fart og intensjon over Vålerenga i de første minuttene etter pause.

Ola Kamara gjorde sitt comeback i norsk fotball etter timen spilt, men Vålerenga fortsatte å slite med Sogndals lave blokk. Det gjorde de helt til Daniel Håkans fikk ballen forbi Sogndal-keeper Lars Jendal med litt over 20 minutter igjen. Målet kom etter et innlegg som Bjørdal headet ned til Håkans, som smatt den ned i korthjørnet.

Kvarteret før slutt la Håkans igjen til Hedenstad, som dro til med et rapt skudd mot krysset, men det ble reddet. Minuttet senere fikk Håkans nok en skuddmulighet, men igjen sto Jendal i veien. Edmund Baidoo fikk så nok en kontringsmulighet, men etter å ha fintet ut Idumba, satte han skuddforsøket utenfor.

VIF presset på for seier

Vålerenga presset på for seier i sluttminuttene, men fikk ikke skapt de helt store sjansene. Håkans fikk en mulighet fem minutter før slutt som ble blokkert. Sogndal brukte alle muligheter til å få stopp i spillet, som brøt opp Vålerengas rytme.

På overtid fikk Ola Kamara en stor mulighet, da han strakk seg etter en ball på et innlegg, men igjen var Sogndal-keeper Lars Jendal på pletten. Dypt inne i overtiden slo Thorvaldsen et innlegg flatt inn foran mål, men der var det ingen til å sette ballen inn. Flere sjanser ble det ikke, og dermed endte det med uavgjort og 1-1 i årets første seriekamp.

Vålerenga møter lørdag Raufoss i sesongens første bortekamp på Nammo Stadion. Der laget vant årets første kamp på norsk jord, med 2-1 tidlig i oppkjøringen.

---

Kampfakta

Obosligaen, 1. serierunde

Vålerenga – Sogndal 1-1 (0-1)

Intility Arena, 9164 tilskuere

Mål: 0-1 Erik Flataker (37.), 1-1 Daniel Håkans (68.)

Gule kort: Martin Kreuzriegler, Vålerenga. Per-Egil Flo, Sogndal.

Dommer: Mischa Huru Kellerhals (Orre IL fotball)

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad (Christian Borchgrevink fra 80.), Martin Kreuzriegler, Nathan Idumba, Simen Juklerød – Elias Hagen, Brice Ambina, Henrik Bjørdal (Filip Thorvaldsen fra 80.) – Petter Strand, Mees Rijks (Ola Kamara fra 60.), Daniel Håkans.

---