Ville vekk for å sikre landslagsplassen – nå skal han skyte VIF opp

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det har vært et par innholdsrike måneder for Daniel Håkans. Først med nedrykket, så ville han vekk, deretter røk han ut av EM-playoffen med Finland, før han har endt oppkjøringen med å spille sin beste fotball og er Vålerengas største angrepstrussel før seriestart.

– Hehe, du kan si at det har vært en del opp- og nedturer de siste månedene. Det har vært mye som har skjedd, men nå har jeg lagt alt det bak meg og fokuserer på det jeg selv kan påvirke, som er å spille bedre og trene bedre. Alt det andre kan jeg ikke styre, så det er ingen grunn til å bruke krefter på det, sier Daniel Håkans til Dagsavisen før mandagens sesongstart.

Tapte EM-playoff

Finnen var blant VIFs landslagsspillere som ikke var med i generalprøven mot AIK, da han spilte 90 minutter i playoffkampen til EM mot Wales foran et fullsatt Cardiff Stadium.

– Resultatet var ikke som vi ønsket, men det var en kul opplevelse å spille en playoff til EM. Det er alltid spesielt å spille kamper for landet ditt uansett, men litt ekstra spesielt å spille de type kampene der så mye står på spill. Det var en veldig kul ramme og en stor opplevelse med god stemning og et fullsatt stadion som sang og lagde masse liv. Det er de kampene man ønsker å spille, og så hadde vi selvsagt lyst til å vinne og gå til EM, forteller Håkans.

Hans Finland tapte 4–1 for Wales, som i sin tur tapte den avgjørende kampen på straffer mot Polen. Slik at verken Finland eller Wales blir å se i sommerens EM. I etterkant har det blitt en del skriverier i finsk presse om Håkans plass på landslaget. Ikke nødvendigvis på grunn av hans prestasjoner, men VIFs nedrykk.

– Jeg forsøker ikke å lese så mye om det som skrives om meg i pressen, men jeg har fått høre fra mange kompiser hjemme i Finland at det diskuteres om nivået jeg spiller på er bra nok for å være en del av landslaget. Jeg forsøker bare å gjøre mitt beste da jeg får sjansen, og kan ikke bryr meg så mye om hva andre skriver og mener om meg, sier Håkans.

Landslagsplassen i fare

Likevel var landslagsplassen en av de viktigste årsakene til at Håkans tidlig på året så seg om etter andre muligheter enn å være med Vålerenga ned i OBOS-ligaen.

– Alle spillere ønsker å spille på høyest mulig nivå. Nedrykket var en stor skuffelse for oss alle, og med tanke på at vi skulle spille playoffkampene med Finland og at jeg fikk beskjed om at det ikke var optimalt at jeg skulle spille i OBOS-ligaen med tanke på spilletid på landslaget, vurderte jeg å forlate klubben. Jeg har spilt de fleste kampene i kvalifiseringen, og hadde selvsagt et mål om å komme meg med i troppen til EM, forteller Håkans og legger til:

– Nå klarte vi dessverre ikke kvalifisere oss, og da er det Nations League som er neste med Finland, og det er ikke før til høsten. Jeg kan bare gjøre noe med det jeg kan påvirke, og håpe at det andre løser seg, men nå er mitt fokus bare å vinne hver eneste kamp her, og at Vålerenga skal tilbake til Eliteserien, sier han.

Denne vinteren har Daniel Håkans fått langt bedre kontinuitet i treningsarbeidet, og sammen med at han har fått en bedre rolle i laget, har også målene kommet. (Pål Karstensen)

Håkans håper at han med godt spill for Vålerenga i OBOS-ligaen fortsatt kan være aktuell for landslaget.

– Det er mange andre spillere i min posisjon som spiller i Bundesligaen og andre store ligaer i Europa, så det er ikke optimalt å spille i 1. divisjon i Norge. Jeg føler likevel jeg har prestert da jeg har fått sjansen på landslaget, og det viktigste er at du tar muligheten når du får den. Jeg spilte 90 minutter mot Wales, og det er en fin indikasjon på at de har troen på meg, sier han og fortsetter:

– Jeg håper selvsagt jeg blir tatt med videre, selv om jeg spiler i obosligaen. Selv om landslagsledelsen nok skulle ønske jeg spilte på et høyere nivå, håper jeg at jeg kan beholde plassen med gode prestasjoner også i OBOS-ligaen, forteller Håkans.

Tilpasset Håkans styrker

For Vålerenga var det aldri noe snakk om å slippe Håkans med de budene som kom på finnen, til tross for interesse fra Heerenveen, og klubber i Belgia, Østerrike og Sverige.

– Da vi la planene i januar for hvordan vi skulle se ut, var det med en plan om at Håkans skulle spille fremme og bruke farta si på topp. Så er selvsagt alle spillere til salgs om det rette tilbudet kommer, men da vi (Andrej) Ilic var vi fast bestemt på at vi måtte bygge opp laget. Det har vært en evig kamp døgnet rundt siden januar, der vi fortsatt ikke er i mål. Det viktigste nå er å beholde de spillerne vi har, og nå skal det ekstremt mye til for at vi selger flere av våre spillere, sier VIF-trener Petter Myhre.

Han bekrefter at de har lagt om spillestilen til en viss grad for å få mer ut av Håkans denne sesongen.

– Vi prøver å tilpasse styrkene til alle spillerne våre i utgangspunktet, men vi må ha en ramme vi spiller ut fra, da vi ikke kan forandre oss fra kamp til kamp ut fra hvem som spiller. For oss har det vært viktig at Håkans har stått i banen. Han har hatt litt for mange avbrekk og småskader de siste årene, slik at han ikke har fått god nok kontinuitet i treningsarbeidet. Det har han fått nå, og vi er veldig fornøyd med det han har vist i oppkjøringen, forteller Myhre.

Trener Petter Myhre sier at VIF har tilpasset seg for å få ut Håkans styrker, og er godt fornøyd med det han har vist i vinter (Pål Karstensen)

Vil bite bedre fra seg

Med scoringer både mot Rosenborg, Sarpsborg og Tromsø i oppkjøringen, og som lagets kanskje største angrepsvåpen, er Håkans selv veldig godt fornøyd med den nye formasjonen.

– Jeg har fått en bedre rolle i laget, som passer mine styrker i langt større grad, så jeg håper jeg kan levere langt bedre enn i fjor. Da spilte jeg nesten halve sesongen som vingback, og det er ikke min beste rolle. Nå spiller vi mer på mine styrker, og det synes jeg vi har vært bra i oppkjøringen, da jeg har kommet til en del sjanser, scoret mål og skapt farligheter. Vi får bare håpe det fortsetter også inn i sesongen, sier Håkans som nå er mer enn klar for å spille om tellende poeng igjen.

– Det skal bli deilig å spille om tre poeng igjen, da det er kjedelig å spille så mange treningskamper. I Skandinavia har vi jo tidenes lengste oppkjøring, så nå gleder jeg meg til sesongstart, sier han og fortsetter:

– Vi har fått med oss mange gode resultater, og spilt bra mot eliteserielag inn mot sesongstarten. Vi har vel spilt bedre mot eliteserielagene i oppkjøringen nå enn vi spilte i hele forrige sesong, så det bør jo telle for noe. Jeg synes vi er på vårt beste nå siden jeg har vært her i alle fall, og det lover bra før Sogndal-kampen, mener Vålerengas finske landslagsspiller, Daniel Håkans.

