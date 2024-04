Dette er Vålerenga-børsen etter serieåpningen mot Sogndal

MAGNUS SJØENG – 5. Kunne ikke gjøre mye med Sogndals ledermål, og hadde ellers fint lite å gjøre.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 5. Lite testet bakover før pause, og ikke like mye med offensivt som Juklerød på motsatt back. Hadde et par ålreite dødballer, og et skudd som keeper reddet på overtid. Mer med offensivt etter hvilen. Stor mulighet kvarteret før slutt. Tatt av ti minutter før slutt.

MARTIN KREUZRIEGLER – 5. Hadde sammen med Idumba veldig god kontroll på Sogndal, som bød på svært lite fremover. Noen stygge feilpasninger trekker ned.

NATHAN IDUMBA – 5. Stort sett god kontroll, men klarte ikke å forhindre den målgivende pasningen til Flataker før 1-0-scoringen. Også han litt slurvete i oppspillene bakfra.

SIMEN JUKLERØD – 5. Ryddet opp i det lille som kom bakover, og var mye involvert offensivt. Ofte den som kom til innlegg, av variabel kvalitet. Fikk nesten tvunget fram et selvmål etter en halvtime. Litt mer usynlig etter pausen.

ELIAS HAGEN – 4. God i kombinasjonsspillet med Petter Strand, og skapte det lille Vålerenga hadde før pause. Rakk ikke bort til Flataker før 1-0-målet. Mer usynlig etter pausen, og fikk ikke vist frem boksåpneregenskapene sine i den grad en kunne forventet.

BRICE AMBINA – 4. Lite synlig, da Sogndal kom på svært få visitter. Spilte litt trangt til tider, som gjorde at han mistet en del baller.

HENRIK BJØRDAL –5. Flink til å gå på sine sedvanlige løp inn i bakrom, og holdt på å skaffe VIF straffe i starten av kampen. Prøvde og prøvde, og bidra til at Vålerenga hevet seg etter pausen. Tatt av ti minutter før slutt.

PETTER STRAND – 5. Kombinerte mye med Hagen og Juklerød på venstrekanten før pause, og løp mye i mellom ledd og strakk forsvaret. Tilbød seg ofte, men klarte ikke alltid å skape så mye ut av det.

MEES RIJKS – 4. Fikk det vanskelig, da Sogndal la seg svært lavt. Nesten så han var på et Juklerød-angrep før pause, men tilbød lite før pause. Klarte aldri å påvirke kampen, og ble bytta ut etter timen spilt.

DANIEL HÅKANS – 5. Sto for to av Vålerengas skudd før pause, i en omgang der han ikke fikk brukt så mye av farta grunnet Sogndals lave blokk. Hadde feilpasningen som førte til Sogndals ledermål. Spilt igjennom to ganger de ti første minuttene etter pause, men ble først felt og hadde så en dårlig avslutning. Gjorde opp for seg med utligningsmålet 20 minutter før slutt.

Ola Kamara, Christian Borchgrevink og Filip Thorvaldsen spilte for lite til å bli vurdert