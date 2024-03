Dette kan KFUM Oslo love: Utsolgt!

For arrangementsansvarlig Morten Nydal har ett ess i ermet. Med bare 3300 sitteplasser på provisoriske Ekeberg Arena vil han ofte kunne melde om utsolgt kamp.

– Ja, da jeg hadde samme oppgaven i Vålerenga opplevde jeg vel bare at arenaen ble utsolgt en gang, åpningskampen mot Sarpsborg i 2017. På KFUMs arena som vi nå bygger opp, kan jeg love en helt annerledes fotballopplevelse, sier Nydal til Dagsavisen.

Les flere saker om Kåffa her

Noen må flyttes

Nå er det allerede bestemt at åpningskampen mot HamKam tirsdag 2. april må spilles på Intility, og sesongkortene gjelder selvsagt der også.

Det hamres og spikres og bygges på Ekeberg nå for å få opp en stadion som kan huse KFUM Oslo i hvert fall de to kommende sesongene før den nye KFUM Familearena blir klar, etter planen til 2026-sesongen.

Men nå ønsker Oslos eneste eliteserielag at folk blir kjent med begrepene på dagens KFUM Arena.

Les også: Her skulle det spilles eliteseriekamp 2. april: Flyttes

Nye tribunenavn

Hovedtribunen mot Ekebergveien får nytt tak og her kommer de mest attraktive plassene. Her blir det plass til 1104 tilskuere og supportergruppa Profetene får sin egen seksjon her.

Solsida familietribune er det nye navnet på tribunen på motsatt langside, på samme side som innbytterbenkene. Her blir det plass til 432 tilskuere, i tillegg tilrettelegges det for rullestolbrukere, barnevogner og det rigges også til en liten lekeplass for småbarn, derav navnet på tribunen …

Bak Mål har 492 plasser og er beregnet på klubbens egne barnelag eller nøytrale tilskuere.

Les også: Mer moden Nosa hjem til Ekeberg: – Skal lage show i Eliteserien

Kåffas garderobefasiliteter har skapt mye hodebry, men også i Eliteserien må spillere og dommere belage seg på å krysse veien til KFUM-hallen. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Må krysse veien

Gjestetribunen er som navnet tilsier beregnet på bortelagets supportere og her selges det ikke sesongkort.

– Det vi kan love Brann-, Bodø/Glimt-, Rosenborg- og Lillestrøm-supportere er at de vil få en annerledes opplevelse her oppe. Det blir en egen stemning på en arena som ofte vil være utsolgt, sier Morten Nydal.

Og det blir fortsatt slik at spillerne og dommerne må krysse en trafikkert vei, der også busser går, for å komme fra garderobe til arena. Men alle er jo vant med at skolepatruljen, i dette tilfelle KFUMs egne vakter, ordner det problemet.

Les også: Slik skal Kåffa fylle stadion hver kamp: – Vil skape noe magisk

---

FAKTA

Første runde i Eliteserien 2024 spilles slik:

Søndag 31. mars: 18.00: Odd – Haugesund.

Mandag 1. april (2. påskedag): 14.30: Fredrikstad – Bodø/Glimt, 17.00: Lillestrøm – Kristiansund, Molde – Strømsgodset, Rosenborg – Sandefjord, Tromsø – Brann, 19.15: Viking – Sarpsborg 08.

Tirsdag 2. april: 19.00: KFUM Oslo – HamKam (spilles på Intility Arena).

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen