Mer moden Nosa hjem til Ekeberg: – Skal lage show i Eliteserien

EKEBERG (Dagsavisen): For 20 år gamle Petter Nosakhare Dahl har ting gått veldig kjapt de siste årene. Fra å herje med motstanderne med Frigg fram til 2021, via KFUM Oslo der han ble kåret til månedens unge spiller i ligaen i august, signerte han for Bodø/Glimt kun litt over året etter han spilte i 3. divisjon.

– Etter at jeg signerte for Bodø/Glimt og ble lånt tilbake til Kåffa var det første gang jeg møtte motgang. Det var en veldig uvant følelse for meg, men jeg hadde familie og venner som hjalp meg gjennom den tiden. Jeg visste at jeg skulle til Glimt den sommeren, og da var det frustrerende å ikke få spille, men jeg måtte bare gjøre mitt beste på trening og stå på. Det var god læring i det også, sier Nosa til Dagsavisen.

Hør hele podkasten med Nosa her:

Les flere saker om KFUM Oslo

2023 ble en vekker

Etter den eventyrlige 2022-sesongen, mistet han nemlig plassen på Kåffa-laget til Obilor Okeke, som selv ble kåret til årets unge spiller i Obosligaen forrige sesong. Dermed ble det mindre spilletid enn han så for seg i det halvåret han var på utlån i KFUM Oslo før han skulle reise nordover til Bodø og Glimt.

– Det er ofte vanskelig for unge spillere å håndtere så store endringer i livet, og ta innover seg det at det nå venter noe nytt og annet, selv om du fortsatt skal være der du er. Samtidig kom Obilor inn dørene her på Ekeberg, og hadde han ordentlig fyr i beina. Hvis du slipper deg ned bare én prosent er det alltid en som biter deg i rumpa og som er klar til å ta plassen din, forteller Kåffa-trener Johannes Moesgaard om det første halvåret av 2023-sesongen som også var hans første halvår som hovedtrener for KFUM Oslo.

Nosa forteller at det halvåret var en vekker for han.

– Det var på ingen måte sånn at jeg tenkte at siden jeg egentlig er Bodø/Glimt-spiller, så fortjener jeg å spille på Kåffa. Jeg kjempet hardt på trening hver eneste dag for muligheten til å vise meg fram også i kamp, og mener at jeg i hvert fall ikke bevisst slapp meg ned noen prosent. Det var også vanskelig å få spille når Obi presterte så bra som han gjorde, forteller kantspilleren.

Johannes Moesgaard og Kåffa er tilbake på Ekeberg etter et langt opphold på Marbella, som gjorde godt for både for kropp og sjel. (Pål Karstensen)

Les også: Her har Kåffa mest å jobbe med før eliteseriedebuten: – Må skru på en ny bryter (+)

Et tøft halvår i Bodø

Da det endelig var tid for å flytte til Bodø i august i fjor, og ta fatt på de første månedene som faktisk Glimt-spiller, erkjenner 20-åringen at selvtilliten kunne ha vært bedre.

– Jeg må innrømme det at jeg hadde mye mer selvtillit på slutten av sesongen da jeg signerte for Glimt, enn det jeg hadde da jeg faktisk dro til Bodø den sommeren. Etter det halvåret tenkte jeg at jeg ikke kom med de beste kortene på hånda for spilletid, men jeg håpet litt på at det skulle bli blanke ark og at jeg skulle få sjansen der. Slik var det dessverre ikke, og sportslig var det vanskelig å få minutter, sier han og fortsetter:

– Det var et tøft halvår, men også veldig god læring. I en fotballkarriere går det veldig mye opp og ned og du ser aldri en fotballkarriere som bare går oppover. Det at jeg har hatt litt motgang nå det siste året har jeg brukt for å bygge en enda sterkere mentalitet og få en pekepinn på hvilket nivå jeg må opp på. Så nå gjelder det bare å se fremover, forteller Nosa.

Han angrer nemlig ikke ett sekund på at han valgte å takke ja til Glimt når de kom på banen.

– Jeg skjønte jo at det kom til å bli tøft å få spilletid, da både treningshverdag og nivået på kampene er et knepp opp fra det jeg er vant til. Nå er jo Glimt i sesong nesten hele året, men de trener veldig tøft og med stort fokus på detaljer hele tiden. Det gjorde at jeg lærte veldig mye av det halvåret jeg var med på treningsfeltet som jeg ønsker å ta med videre, sier 20-åringen.

Etter gjennombruddet i Kåffa i 2022, var 2023 en langt tøffere sesong for Petter Nosa Dahl. Nå er han tilbake på Ekeberg, og skal angripe Eliteserien 2024. (Pål Karstensen)

Les også: Nosa fra Frigg via KFUM til Glimt: - Øyeblikket med broren var avgjørende (+)

Lærte av Pellegrino og pappa

På banen spilte han med Norges beste spillere, og lærte spesielt mye av Amahl Pellegrino, som jo var Nosas konkurrent på kanten.

– Jeg må medgi at jeg var litt «starstruck» da jeg kom inn i den garderoben og var med på de første Glimt-treningene. Jeg har prøvd å ta til meg så mye læring som mulig, og trente veldig mye med Pellegrino. Han er jo best i Norge på det han er god på, og den beste i min posisjon, sier Nosa og fortsetter:

– Vi snakket veldig mye om detaljer i spillet, og jeg spurte han så ofte som mulig for å få all mulig informasjon om hvordan han gjør ting, hvorfor han gjør det han gjør, hvordan han forbereder seg og alt som har gjort at han har blitt så god. Jeg føler selv jeg har gode én mot én-ferdigheter, men jeg må komme meg mer inn i boks og være på rett tid til rett sted for å score flere mål. Det er det viktigste for meg nå for å jeg skal ta det neste steget.

Utenfor banen lærte han også veldig mye, da han bodde for seg selv for første gang. Selv om også det var en litt glidende overgang, da pappa var mye på besøk.

– Man blir automatisk litt mer voksen av å ikke bo hjemme, og flytte hjemmefra for første gang. Det er ingen tvil om det også har hjulpet meg å vokse som person. Nå skal det jo sies at fattern kom på besøk veldig ofte, så det var selvsagt litt lettere med hjelp fra han, sier Nosa og gliser.

Borte bra, men hjemme er best for Petter Nosa Dahl som på Ekeberg (Pål Karstensen)

Les også: KFUM Oslo lot Viking ha ball, men skapte de største sjansene selv (+)

Skal ta Eliteserien med storm

Nå er han tilbake på Ekeberg, og tilbake i Oslo hos familien. Moren er fra Nigeria, faren er norsk. Han har tre søstre. Og storebroren, Yemmi, som er sju år eldre og som har vært en viktig faktor i Nosas liv. Trener Moesgaard merket fra første dag at det var en litt annerledes spiller han fikk tilbake på treningsfeltet.

– Vi har merket en litt annerledes Nosa, og jeg ser at den sulten han hadde da han først kom hit er tilbake. Han har også en helt annen modenhet i forsvarsspillet og en bra intensitet også der. Det er blant de tingene jeg stilte spørsmål ved før, og hvis han legger det på toppen av hans offensive ferdigheter har du en spiller som kan det meste, sier Moesgaard.

– Akkurat det defensive må jeg også takke Bodø/Glimt for. De har vært veldig opptatt av å lære meg viktigheten av gjenvinning med en gang, og at du i defensiv omstilling ikke har tid til å tenke, men bare må kjøre på, sier Nosa.

20-åringen ble klar for et nytt utlån til Kåffa like før laget dro til Spania, og har allerede bidratt med mål og målgivende i lagets to treningskamper mot Aalborg og Viking. For Nosa er det som å komme hjem.

– Gutta har tatt i mot meg med åpne armer, og det er litt som om jeg aldri dro. Jeg har merket kjærligheten både fra spillerne og støtteapparatet siden jeg kom, og da er det mye enkere å slå seg løs og vise seg fram når du merker at alle gutta og trenerne har ryggen din, sier Nosa og avslutter:

– Nå skal jeg bare lage show og være gøy å se på Eliteserien. Jeg skal levere mål og målgivende, og gjøre det beste jeg kan i hver kamp. Både for å vise at jeg kan, og når Glimt kommer hit på besøk skal jeg vise at jeg har tatt et nytt steg ved å senke dem her på Ekeberg, forteller 20-åringen og gliser bredt.

Gjensynsgleden har vært stor for Nosa, etter at han returnerte til KFUM Oslo. (Pål Karstensen)

Kåffa møter Sarpsborg til treningskamp fredag. Sjekk de resterende treningskampene her

Les også: Aalborg snudde til seier mot et sløvt og upresist Kåffa-lag: – Har mye å gå på (+)