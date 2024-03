Elise Thorsnes spiss eller midtstopper? Enige om å være uenige

Det skjer mot hennes egen vilje. Men hun aksepterer at treneren bestemmer. Og det gjør VIF-trener Nils Lexerød.

– Elise er en veldig, veldig god midtstopper, men hun vil ikke helt innse det selv. Og nå er det viktigst for laget at hun spiller stopper, sier Nils Lexerød når vi få til en dialog mellom han og Elise Thorsnes om hvordan denne diskusjonen har foregått internt.

Toppscorer fire ganger

– Jeg minner han på hver gang at jeg helst vil spille i angrep, men jeg aksepterer selvfølgelig at treneren bestemmer. Slik må det være, sier 35 år gamle Elise Thorsnes til Dagsavisen når vi møter dem på seansen Avspark 2024 på Ullevaal stadion denne uka.

Thorsnes ble toppscorer i Toppserien første gang i 2006 for Arna-Bjørnar, det samme i 2011 for Røa, så i 2013 for Stabæk og siste gang i 2022 for Vålerenga.

Den høsten passerte hun 200 mål i Toppserien da hun scoret to ganger mot Rosenborg.

Emma Stølen Godø (t.h.) har scoret mest for Vålerengas damer i treningskampene. Her sammen med lagets nye kaptein Janni Thomsen. (VIF Damer)

Kan bli endringer

I fjor ble Thorsnes flyttet ned som spiss etter at stopperkapteinen Stine Ballisager Pedersen forsvant. Nå er også Ingibjörg Sigurdardóttir borte, så VIF er i manko av midtstoppere.

Men VIF-treneren er åpen for endringer hvis det blir naturlig.

– Vi jobber jo med å få inn en stopper til, men enn så lenge følger vi planen. Vi skal bli et bedre lag enn i fjor og da må vi utvikle oss, sier han.

Smilet sitter løst mellom de to mens diskusjonen fortsetter. Og fra seriestartet mot Stabæk kommende lørdag, er Thorsnes stopper.

– Jeg ser jo at jeg er blitt tryggere i rollen, men det er fortsatt slik at jeg synes det er bedre å score mål enn å hindre scoringer. Men når det er jobben min, gjør jeg den sier Thorsnes som mener Vålerenga er i stand til å forsvare seriemesterskapet.

– Ja, jeg er med for å vinne titler, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det i år også.

Og hun har fått enda sterkere konkurranse på spissplassene. Tuva Espås og Emma Godø er nye sterke navn i Vålerengas offensive spill.

Beste spillerstallen

Nils Lexerød gliser bredt når Thorsnes gjentar at hun helst vil spille i angrep, men de har åpenbart avsluttet den grunnleggende diskusjonen om det.

Vålerenga er ubseiet i sesongoppkjøringen og eksperimenterer litt med formasjoner og spillestil.

– Noen ganger vi ha tre i forsvaret, andre ganger fire. Vi nådde målsettingen i fjor, men jeg opplevde likevel at vi var for ujevne. Jeg mener vi aldri har gått inn i en sesong med en bedre spillerstall enn nå, så lenge jeg har vært her, sier Nils Lexerød.

I vinterens seks treningskamper har Vålerenga fire seire og to avgjorte, har 17–6 i målforskjell og har scoret i alle kamper.

Det har vært åtte forskjellige målscorere med nykommer Emma Godø som mestscorende med fire mål.

Og Lexerød avslutter med et lite ekstrapoeng i retning Elise Thorsnes.

– De to siste sesongene har vi vært det mestscorende laget i Toppserien, i fjor med Elise mye som stopper. Vi ønsker å få til det samme i år, sier han.

FAKTA

Resultatene fra Vålerengas treningskamper i vinter:

Lyn – VIF 2-2, Hammarby – VIF 1-1, Linköping – VIF 1-5, LSK Kvinner – VIF 1-2, VIF – Fortuna Hjørring 1-0, VIF – Norrköping 6–1.

Serieåpner lørdag klokka 15.00 mot Stabæk på Intility Arena.

