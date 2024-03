VIF med skumle planer etter ubeseiret oppkjøring: – Vi skal vinne serien igjen

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Selv om Vålerenga i fjor endte opp som seriemestere og tapte cupfinalen, var ikke trener Nils Lexerød helt fornøyd med lagets prestasjoner. VIF-treneren synes laget var for ujevnt, og har foran årets sesong gjort ganske mange endringer i en stall som endte med seriegull.

– Det har vært et veldig bevisst valg av oss etter forrige sesong at vi ville fornye oss, selv om vi vant serien. Jeg synes vi var ganske ujevne gjennom sesongen, og for at vi skulle ta det neste steget har vi fornyet oss i alle lagdelene. Det synes jeg ser veldig bra ut, forteller Lexerød til Dagsavisen.

Les flere saker om VIF-damene her

Slik vurderer Lexerød nykommerne

Han har nettopp sett jentene sine slo Norrköping 6-1 i generalprøven før neste helgs serieåpning hjemme mot Stabæk, og med det har Vålerenga gått ubeseiret gjennom oppkjøringen.

– I dag synes jeg vi får ut potensialet i troppen, som viser at vi har hatt en god oppkjøring. Vi har fått matchet oss mot ulik type motstand, og fått testet ut masse forskjellige ting i de kampene. I tillegg har vi fått breddet ut troppen vår som jeg kaller det, og fått spilt spillere i flere posisjoner slik at vi kan få nytte av det senere. Vi har brukt hele troppen godt, og med unntak av de som er langtidsskadet, er alle klare for seriestart neste helg, sier VIF-treneren.

Vålerenga kom med et ordentlig skremmeskudd i siste kamp før seriestart, med 6-1-seier i generalpremieren. (Pål Karstensen)

Inn i laget har keeper Tove Enblom kommet, sammen med Iselin Sandnes Olsen, Sædis Heidarsdottir, Emma Godø, Tuva Espås og Tilde Lindwall. På skadelista er Selma Pettersen, Mawa Sesay og Mimi Löfwenius. I tillegg er Felicia Rogic utilgjengelig, da hun skal bli mamma.

– Vi har fått en god keeper i Tove, som har mange ferdigheter vi ønsker oss av en keeper. Iselin Sandnes Olsen er i våre øyne en av Toppseriens mest undervuderte spillere, og er i tillegg venstrebeint som er en stor fordel for oss. Vi har også endelig funnet den venstrebeinte vingbacken vi har jaktet i to år i Sædis, som gir oss flott konkurranse med Janni (Thomsen) og Ylinn Tennebø, sier Lexerød og fortsetter:

– Emma komplementerer det som allerede er en veldig god midtbane. Hun gir oss en litt annen kompetanse, da hun er god i boksen og farlig på dødball. Tuva kommer inn og gir oss mye det samme som Felicia, og er en ung, spennende spiss vi skal jobbe med. Tilde må vi gi litt tid, siden hun ikke har trent så mye, men hu kommer etter hvert til å utfordre Olaug (Tvedten) og Emma om indreløperrollen.

Les også: Målfest i generalprøven da Vålerenga vendte hjem til Intility (+)

Jakter fortsatt midtstopper

I dagens generalprøve mot Norrköping, som ble en overkjøring fra ende til annen, scoret Emma Godø hat trick i det som ble en komfortabel 6-1-seier.

– Det har vært en veldig god oppkjøring for oss. Vi har hatt få skader, og fått trent godt gjennom hele vinteren med å skape relasjoner og sette sammen et lag som utfyller hverandre på god måte. Får du til det får du ofte også gode treningskamper og resultat, slik vi fikk i dag, sier Godø og fortsetter:

– Jeg ønsker gjerne å være i motstanderens boks og skape litt liv og røre. I dag ble det tre mål, og det er selvfølgelig veldig kjekt. Jeg har fått en litt mer offensiv rolle her enn i LSK, og i VIF kommer jeg også til flere sjanser bare fordi vi har mer ball. Så jeg må bare fortsette å sette de sjansene jeg får, så kommer det her til å bli veldig artig det, forteller Godø.

Emma Godø jubler for ett av sine tre mål mot Norrköping, sammen med Karina Sævik og Olaug Tvedten. (Pål Karstensen)

Men selv om laget er forsterket, og ambisjonsnivået høyere enn noensinne, er Toppseriens toppscorer gjennom tidene fortsatt å finne på stopperplass.

– Vi ser fortsatt etter muligheten for å forsterke laget, da primært med en stopper. Elise spiller veldig godt som stopper, og det er en del av planen vår at hun kan spille der. Men dere vil nok også få se Elise som spiss i løpet av sesongen, forteller Lexerød om Thorsnes som også i dag spilte i en treer bak.

Elise Thorsnes har også denne oppkjøringen spilt flesteparten av sine kamper på stopperplass. (Pål Karstensen)

Les også: Godø senket gamleklubben da VIF slo LSK: – Alltid spesielt (+)

Seriegull + CL-avansement

Nå er oppkjøringen over, og det er én treningsuke igjen for seriespillet braker løs. Der er det ingen tvil om hva som er Vålerengas målsetting.

– Vi har som mål å vinne serien på nytt. Brann har hatt et kjempeløft gjennom høsten og har gjort det veldig bra i Champions League, så de kommer til å være veldig gode. Jeg tror også Rosenborg kommer seg gjennom den tøffe perioden nå og får stablet på beina et godt lag. I tillegg har du LSK Kvinner som kan bygge videre på det de gjorde i fjor, så det blir tøff konkurranse, men vi går for nok et seriegull.

Som regjerende mestere vil Vålerenga også få en enklere vei inn i årets mesterligakvalifisering, for neste års Champions League. Det er både en stor drivkraft og en kilde til inspirasjon.

– Trekningen påvirker selvsagt mulighetene til å kvalifisere seg, men sjansene er gode etter at vi vant ligaen. Det gir oss veldig mye motivasjon i hverdagen, og er en drøm som lever hos støtteapparat, spillergruppa og i hele klubben. Det er en veldig fin drivkraft å ha, forteller Lexerød.

Vålerenga serieåpner kommende lørdag, 16. mars hjemme mot Stabæk. Kampstart er 15.00.

Sjekk alle Vålerengas oppkjøringskamper her (+)

Les også: VIF-gull og VIF-nedrykk: – Vi må samarbeide mer (+)