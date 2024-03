VIF kvinner og menn: Samarbeid, ikke rivaler

Historisk har det vært fint lite praktisk samarbeid mellom Vålerengas dame- og herrelag i fotball. Men nå skjer det noe.

Daglig leder i klubben, Svein Graff har satt i gang prosessene.

– Ja, vi må samle oss under VIF-paraplyen. Det har vært to atskilte lag med samme hjemmebane. Nå ser vi på praktiske samarbeidsformer, og har kommet i gang, sier Svein Graff til Dagsavisen.

VIFs daglige leder Svein Graff ser både praktiske og kommersielle muligheter. (Aslak Borgersrud)

Vil utvikle klubben

– Ja, dette er på tide og noe som kan utvikle klubben videre, sier dametrener Nils Lexerød.

Han skal lede den regjerende seriemesteren inn i lørdagens serieåpning mot Stabæk, mens Vålerengas menn, som altså spiller på nivå to i år, (også kalt OBOS-ligaen) ikke har seriestart før mandag 1. april (2. påskedag).

Vålerengas Elise Thorsnes, som opplevde å bli kastet ut fra en VIF-trening for gutta hun ønsket å se på for noen år siden, hilser de nye signalene velkommen.

– Ja, vi kan jo bare se rundt oss hva som skjer i andre klubber, sier veteranen, som gyver på sin nittende sesong på øverste nivå.

Praktisk og kommersielt

Nå er det ombygging i gang igjen i underetasjen på Intility Arena, det skapes et felles spiserom for begge lagene og nå fullføres et analyserom der begge lag får plass.

– Dette er ett av flere grep for å tenke synergier, gjennom infrastruktur og også kommersielt samarbeid. Nå ser vi på helt konkrete kommersielle muligheter der vi kan samkjøre avtalene mellom begge lagene, sier Graff.

Man kan også tenke seg samarbeid etter hvert innen medisin og fysioterapi.

Forskjellig publikum

Nils Lexerød tror det også kan gi utslag på hvordan klubben oppfattes utad.

– Vi har jo et litt annerledes publikum enn gutta, det kommer flere unge jenter og familier på vår kamper. At vi får en felles identitet for hele klubben, ser jeg på som viktig, sier Lexerød til Dagsavisen.

Brann er kanskje det laget der samarbeidet mellom kvinner og menn har gått fortest.

– Brannsupporterne omfavnet kvinnelaget umiddelbart etter at det skiftet navn, det har løftet hele klubben, sa Brann-kaptein Marthine Østenstad da Toppserien hadde såkalt Avspark på Ullevaal stadion tirsdag.

Elise Thorsnes har vært kritisk til manglende samarbeid mellom A-lagene. Nå skal det bedre seg. (Oskar Wikestad)

Mer enn en klisjé

Den nye VIF-ledelsen er opptatt av å skape en sterkere klubbidentitet og kultur.

– Klisjeen om fotballfamilien kan få reell betydning, sier Svein Graff.

Vi avslutter med Stabæktrener Janne Jönsson, som kommer til serieåpningen på Intility lørdag som ny trener for Stabæks kvinnelag etter å ha ledet Stabæks menn til deres eneste seriemesterskap i 2008.

– I Stabæk startet samarbeidet tidlig, så har det dalt litt, men jeg har hele tiden vært opptatt av synergier mellom de to lagene. Jeg har erfart at fotball er fotball, uavhengig av kjønn, sier Jönsson til Dagsavisen.

[ Vålerenga er ubeseiret i sesongoppkjøringen ]

FAKTA

Toppserien kvinner starter lørdag:

15.00: Kolbotn – Røa, Rosenborg – Arna-Bjørnar, Vålerenga – Stabæk, Åsane – Lyn, 16.45: LSK Kvinner – Brann.

