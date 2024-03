Målfest i generalprøven da Vålerenga vendte hjem til Intility

Samtidig som langrennskvinnene gikk sine fem mil i Kollen, var det duket for VIF-damenes generalprøve før neste helgs serieåpning. Motstander i årets første kamp på Intility denne lørdagen var Norrköping, som endte på niendeplass i Damallsvenskan forrige sesong.

Vålerenga har gått ubeseiret gjennom lagets kanskje tøffeste oppkjøring noensinne, og ser ut til å være i rute foran seriestarten mot Stabæk neste lørdag. Mot Norrköping hadde svenskene en god del ball i starten, før Vålerenga kom i gang med sin sedvanlige balltrillende spillestil.

Allerede etter to minutter fik VIF en eventyrlig mulighet, da Olaug Tvedten fikk vendt opp på midten og satt fart på mot mål. Touchen var kanskje ikke den aller beste, men hu fikk taklet ballen gjennom til Thea Bjelde som kom alene med keeper, men satte skuddet utenfor høyre stolpe.

Sævik ville ha straffe

Karina Sævik slapp til i bakrom to ganger på ett minutt rundt ti minuttersmerket. I den første duellen ville VIF-spissen ha straffespark etter å ha gått i bakken, og protesterte heftig etter at dommer ikke var med på det, mens hu like etter ble løpt opp og ikke fikk sendt avgårde noe skudd.

Karina Sævik går ned inne i feltet etter en duell med en Norrköping-spiller, men fikk ikke straffesparket hun ønsket seg (Pål Karstensen)

Vålerenga fikk etter hvert ganske god kontroll på kampen, og presset på for et ledermål. Vertene gikk imidlertid ofte i offside, som ødela en god del angrep, mens gjestene fra Norrköping var veldig direkte i sine angrep og prøvde å komme seg rasket i bakrom med langpasninger. Det skapte enkelte problemer for VIF, men førte ikke mer til et par skudd fra distanse den første halvtimen.

Like før halvtimen var spilt lyktes Vålerenga med en ball inn i bakrom på Janni Thomsen. VIFs nye kaptein la ballen inn igjen tilbake mot Karina Sævik, som tok seg forbi en spiller inne i boksen og skjøt, men skuddet ble blokkert på vei inn mot målet.

Karina Sævik får et skudd blokkert på vei mot mål i treningskampen mot Norrköping (Pål Karstensen)

To kjappe VIF-mål

Sædis Heidarsdottir fikk en god mulighet like over halvtimen var spilt, som tvang Norrköpings keeper til å gjøre en god beinparade. Corneren ble ikke farlig, men fem minutter før pause ble det virkelig farlig etter at Norrköping spilte ballen rett i beina på en annen av VIFs nykommere, i Emma Godø.

Hu dempet feilpasningen på 22-23 meter, kom seg inn i 16-meteren og satte ballen sikkert i mål. To-tre minutter senere scoret Vålerenga igjen, etter at Sævik nådde ballen før Norrköping-keeperen, men da hu fikk ballen tilbake fra Janni Thomsen hadde dansken gått i offside, slik at målet ble annullert.

Etter målet åpnet sjanseslusene seg, da Olaug Tvedten også fikk en stor mulighet til å score før pause. Det skuddet ble blokkert, men minuttet senere kom omgangens andre mål da Michaela Kovacs satte pannebrasken til på et innlegg og overlistet gjestenes keeper.

Vålerenga jublet for scoring i seieren over Norrköping i lørdagens seier i generalprøven mot Norrköping (Pål Karstensen)

Målbonanza på tampen

De siste fem minuttene var en voldsom sjansefest, da det skulle komme ytterligere to mål før lagene gikk til pause. Først reduserte Norrköping ved Molly Wiklander, som satte inn en retur på VIF-keeper Tove Enblom som reddet det første forsøket etter et innlegg. Da var det spilt 45 minutter, men i overtiden rakk Vålerenga å opprette sin tomålsledelse inn til pause.

3-1-scoringen kom etter et fint kombinasjonsspill, som til slutt endte opp hos Thea Bjelde. Landslagsspilleren tok med seg ballen og la den i en nydelig bue utenfor keepers rekkevidde og helt nede ved stolperoten. En glimrende scoring fra Bjelde, og dermed gikk lagene til pause på 3-1.

Vålerenga gjorde ingen bytter i pausen, og fortsatte å dominere etter hvilen. Ni minutter tok det før Vålerengas fjerde mål satt i nettet, og denne gang var det Karina Sæviks tur til å score. VIF-spissen ble fint spilt opp inne i Norrköpings 16-meter og dro seg litt ut for å skape rom og satte ballen i mål.

Vålerenga jubler for Thea Bjeldes 3-1-scoring i kampen mot Norrköping (Pål Karstensen)

Godø med hat trick

To minutter senere kom det nok en scoring på Intility, og denne gang etter corner. Vålerenga satte opp en god variant, der Emma Godø trakk seg ut til straffefeltet. Corneren var meget presis og traff spissen, som lobbet ballen over Norrköping-keeperen og nede i hjørnet.

Godø fortsatte målshowet hun, og satte inn sitt tredje mål for dagen da hun ble spilt alene med keeper og scoret sikkert med 25 minutter igjen på klokka. På dette tidspunktet hadde svenskene sprukket opp ganske mye i forsvar, slik at det var store rom for Vålerenga å boltre seg i ute på kantene.

Ylinn Tennebø fikk en utrolig stor mulighet, men satte den rett på keeper. Vålerenga presset på med flere skudd og innlegg, men byttet også mange spillere utover omgangen. Som gjorde at rytmen ble litt borte, men til generalprøver å være er det vanskelig å gjøre det så mye bedre enn VIF i dagens kamp.

Selv om det var fryktelig surt på Intilty, varmet Vålerengas spill de som hadde møtt fram. VIF gikk med dagens seier ubeseiret gjennom oppkjøringen, og er godt i rute før serieåpningen mot Stabæk neste lørdag. Også det hjemme på Intility.

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Norrköping 6-1 (3-1)

Intility Arena, rundt 100 tilskuere

Mål: 1-0 Emma Godø (38.), 2-0 Michaela Kovacs (42.), 2-1 Molly Wiklander (45.), 3-1 Thea Bjelde (45.), 4-1 Karina Sævik (54.), 5-1 Emma Godø (56.), 6-1 Emma Godø (67.)

Vålerenga (3-5-2): Tove Enblom (Jalen Tompkins fra 80.) – Michaela Kovacs, Elise Thorsnes (Tilde Lindwall fra 69.), Iselin Sandnes Olsen – Sædis Heidarsdottir, Thea Bjelde (Stine Brekken fra 60.), Linn Vickius (Ane Jørgensen fra 80.) , Emma Godø, Janni Thomsen (Ylinn Tennebø fra 60.) – Olaug Tvedten (Tuva Espås fra 69.), Karina Sævik.

