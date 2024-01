VIF-gull og VIF-nedrykk: - Vi må samarbeide mer

VALLE (Dagsavisen): Det ønsker Svein Graff å gjøre noe med. Han er nyansatt daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, altså den delen av klubben som handler om herrenes A-lag og rekruttlagene av samme kjønn.

Det sjokkerende nedrykket skal rettes opp og nå legges strategien for hvordan laget skal komme rett opp igjen.

I de samme gangene på Intility Arena befinner det suksessrike damelaget seg med seriegull og tapt cupfinale i fotballbagen. Men de har i praksis tilhørt to verdener. Damelaget tilhører breddeavdelingen i Vålerenga.

Forsinket julebord

– Dette må vi gjøre noe med. Vi skal nå ha et forsinket julebord sammen, sier Graff i denne ukas Dagsavisen-podkast Trikkeligaen.

Når dette skrives er tiltaket unnagjort.

Vålerengas damelag trener hjemme i Vallhall mens snøstormene herjer utenfor, mens Vålerengas menn er på Tenerife på årets første av to treningsleirer.

– Folkene i administrasjonen sitter i samme korridorer på Intility, vi har to lag som spiller på samme stadion, og selv om vi er to juridiske enheter så er vi i samme klubb, sier Graff som gjør dette primært for å samle klubben under logoen VIF.

– Vi vil ha større bevissthet om at Vålerenga er en stor og stolt klubb. Vi har etablert nye møteplasser og vi har hatt de første fellesmøtene mellom lederne i menn, damer og Vålerenga Samfunn samt stadionledelsen. Spillerne og støtteapparater kan ha faste møteplasser som å spise lunsj sammen, og vil ha nye tiltak til sommeren, sier Graff.

Fjorårets fysiske trener i VIF, Moa Dajani, påpekte nettopp denne mangelen på samarbeid i et intervju med Dagsavisen i desember.

– Damelaget i Vålerenga delte bare klubblogo med oss. Vi delte ingenting annet. Ikke fasilitetene, spiserommet eller fellesarealene. Vi hadde ingen tverrfaglige diskusjoner. Det virket som at alle avdelingene i klubben bare gikk rundt og klaget på hverandre, sa han der.

Toppserien fotball 2023: Vålerenga - Stabæk Vålerengas damelag feirer seriegullet på Intility i november i fjor. (Heiko Junge/NTB)

Dårlig tidspunkt?

Svein Graff ser for seg administrative synergier, kommersielle avtaler som kan gjøres med bedre samarbeid.

– Dette ligger i det å samle klubben, sier han.

Som en kuriositet kan nevnes at damelaget spilte uten draktsponsor i fjor …

Når dette leses er Graff med sin nye arbeidsgiver på Tenerife mens snødybden er sterkt økende på Intility.

– Du fant et ekstremt dårlig tidspunkt å skifte jobb på?

– Den kommentaren har jeg fått ganske ofte. Men jeg var forberedt på at det kunne bli en sesong i OBOS-ligaen. Da jeg sa ja til dette så jo ikke tabellsituasjonen så veldig lystig ut. Nå handler det om å bli kjent med spillere og støtteapparat og sørge for at vi drar i riktig retning, sier han.

Svarer om rolleblanding

For han vet at opprykk er ikke bare noe man kan bestille.

– Vi er i OBOS-ligaen, vi rykker ikke opp på grunn av logoen. Vi må fremstå helt annerledes sportslig. Den jobber er i gang, sier han.

Det første som kom på plass var ansettelsen av Petter Myhre, som i praksis er den som nå leder treningene til A-laget ute på feltet.

At lederen av VIF-styret, Kjetil Siem, var den som tok kontakten med Myhre først, er blitt kritisert for mulig rolleblanding.

Det svarer Graff omfattende på i podkasten der han også forteller om hvorfor han tok Siem av jobben som klubbens podkastvert. En ny mediestrategi skal legges. Det blir heller ikke videreført noe samarbeid med TV2 om Ære Være, TV-dokumentaren som fulgte VIF gjennom fjorårssesongen.

Graff påpeker viktigheten av dialogen med omgivelsene og medlemmene.

Allerede 29. januar er alle medlemmene invitert til medlemsmøte på Intility der både Svein Graff og den sportslige ledelsen vil svare på spørsmål om hvordan et lag som må kutte 15–20 millioner kroner i budsjettene skal komme seg rett opp igjen.

Graffs egen bakgrunn og hans tanker om sesongen kan du høre mye mer om i ukas podkast.

PS. Dagsavisen har prøvd å få en kommentar fra A-lagstrener for kvinnene, Nils Lexerød, for en kommentar om samarbeidet, foreløpig uten hell.





